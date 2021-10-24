24 Ekim 2021 Pazar 18:11 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 18:11

29 Ekim konuşma metni Kısa ve anlamlı yazılar, okullarda konuşma yapacak öpğretmenler tarafından ön hazırlık kapsamında araştırılmaya başlandı. Her yıl 29 Ekim'de Cumhuriyet coşkusu, okullarda şiirler ve anmalarla kutlanıyor. Bu kapsamda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konuşma metni örnekleri ve yazılar araştırılıyor. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yılına özel konuşma metinleri.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KONUŞMA METNİ ÖRNEKLERİ

Bu yıl Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yılı kutlanacak. Özellikle okullarda Atatürk ve Cumhuriyet'in ilan edilişi öğrenciler tarafından şiirler ve konuşmalarla anılacak. Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konuşma metni örneklerini haberimizde derledik. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için kısa konuşma metni.

29 EKİM KONUŞMA METNİ KISA

Cumhuriyet aydınlanmanın adıdır. 96 yıl önce bugün yakılan bir meşaledir cumhuriyet. Kimsesizlerin kimsesi, Nene Hatunların, Sütçü İmamların, Hasan Tahsinlerin sesidir cumhuriyet.

Cumhuriyet laikliktir, din temiz duygular içinde kalbimizde yaşasın diye. Kimse kirli siyasete alet etmesin diye kurulmuştur cumhuriyet. Cumhuriyet bir halkın özlemidir. Artık savaşlardan yorulmuş, yoksul ve viran kalmış ülkesinde yurtta barış dünyada barıştır cumhuriyet.

Cumhuriyet emektir alın terinden akan. Namusuyla kazançtır hiç kimseye el açmadan. Bu yüzden yüzlerce fabrika kurulmuştur ülkemizde dört yandan. Cumhuriyet demir ağlardır. Bütün ülke kalkınsındır cumhuriyet.

Cumhuriyet bağımsız bir ülkedir. Devrimlerdir Atatürk'ün gösterdiği yoldan ilerleyen. Cumhuriyet ilimdir, fendir. Bu yüzden Atatürk bir gün söylediklerim bilime aykırı düşerse bilimi seçin der.

Ben bir cumhuriyet aşığıyım dostlar, baylar, bayanlar. Bu yüzden Atatürk'ten yanadır hep sözlerim. Bu yüzden severim dolu dizgin yurdumu. Bu yüzden anlatırım tüm derslerimde

Cumhuriyet benim, cumhuriyet biziz.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KONUŞMA METNİ

Sayın öğrenciler, öğretmenler...

Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlatmış olduğu milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasının ardından, 29 Ekim 1923 yılında ilan ettiği Cumhuriyet, Türk Milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. İşte bu değer, bizleri ulusal bir devletin onurlu, özgürce düşünebilen, eşit haklara sahip birer ferdi, devletin tek ve gerçek sahibi haline getirmiştir.

Devlet yönetimini, kişilerin, ailelerin, bir zümrenin yada sınıfın eline bırakmayan Cumhuriyet rejimi, 1923'ten beri ülkemize büyük katkılar sağlamış, Türk toplumunu ulus olma bilincine kavuşturmuş, bireyi yurttaş konumuna yükseltmiştir. Tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi olan Cumhuriyet, getirdiği yenilikler ve atılımlarla Türk insanının ufkunu genişletmiş, ekonomik, sosyal ve siyasal hayatımız görülmemiş bir dinamizm kazanmıştır.

Devletimiz, Cumhuriyetin verdiği güç sayesinde uluslararası camiada önemli bir yere sahip olmuş, Atatürk'ün getirmiş olduğu ilkelerin izinden ayrılmayarak, dünyanın saygın ülkelerinden biri haline gelmiştir.

Bizlere ve gelecek nesillere düşen en önemli görev; Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunmak, Atatürk ilke ve inkılaplarını koruyup kollamak, iç ve dış tehditlere karşı duyarlı olmaktır.

Bu duygu ve düşünceler içerisinde herkesin Cumhuriyet Bayramını kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizin manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KONUŞMA METNİ

Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktıktan sonra başlatmış olduğu Kurtuluş Şavaşı'mızın zaferle sonuçlanmasından sonra, 29 Ekim 1923 yılında ilan ettiği Cumhuriyet, Türk Milletimize verilmiş en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. İşte bu değer, bizleri milli bir devletin onurluir şekilde, özgürce düşünebilen, eşit hakları olan birer ferdi, devletin tek ve gerçek sahibi haline getirmiştir. Devlet yönetme işini, kişilerin, ailelerin, bir zümrenin yada belli sınıfın eline bırakmayan Cumhuriyet sistemi, 1923'ten beri ülkemize büyük katkılar sağlamış, Türk toplumunu millet olma bilincine ulaştırmış, bireyi de vatandaş konumuna yükseltmiştir. Tarihimizin en büyük ve kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi olan Cumhuriyet, getirdiği yenilikler ve atılımlar ile Türk insanının ufkunu genişletmiş, ekonomik, sosyal ve siyasal yaşantımız görülmemiş bir dinamizm kazanmıştır.

Devletimiz ve ülkemiz, Cumhuriyetin bizlere verdiği güç sayesindedir ki uluslararası camiada önemli bir yere sahip olmuş, ve yine ülkemiz Atatürk'ün koymuş olduğu ilkelerle de en dünyanın saygın ülkelerinden biri haline gelmiştir. Bu nedenle bizlere ve gelecek nesillere düşmekte olan en önemli görev; Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak, Atatürk ilke ve inkılaplarını koruyup kollamak, iç ve dış tehlikelere karşı duyarlı olmaktır.

Bu duygu ve düşünceler ışığında herkesin Cumhuriyet Bayramını kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizin manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum.

29 Ekim şiirleri (kısa 2 kıtalık)