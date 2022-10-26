Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yılı kapsamında hazırlıklar devam ediyor. Okullarda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında törenler düzenlenecek. Törende konuşma yapacak olan öğrenciler ve öğretmenler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konuşmasına hazırlık kapsamında metin örneklerini inceliyorlar. Bu yıl Cumhuriyet Bayramı cumartesi gününe denk geliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 99. yıl konuşma metnine ve 29 Ekim konuşma metni kısa yazılara haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI 99. YIL KONUŞMA METNİ ÖRNEKLERİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. Bayram etkinlikleri kapsamında okulda veya tören alanında konuşma yapacak olan görevliler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konuşma metni örneklerini göz önünde bulunduracaklar. İşte 29 Ekim konuşma metni kısa yazılar...

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KONUŞMA METNİ

Sayın okul müdürüm, değerli öğretmenlerim, sevgili öğrenci arkadaşlarım ve saygı değer veliler; Cumhuriyetimizin 99.yıl kutlama programına hepiniz hoş geldiniz.

Bu gün burada Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 99. Yıl dönümü kutlamaları için toplanmış bulunmaktayız.

Biliyorsunuz ki çok uzun ve gayet meşakkatli bir sürecin arkasından 13 ekim 1923 'te Ankara başkent yapıldı. Arkasından 29 ekim 1923'te de Cumhuriyet ilan edilmiştir. 29 Ekim 1923 de "Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare biçimi, Cumhuriyet idaresidir." diyerek ilan ettiği Cumhuriyet, Türk Ulusuna bırakılmış en büyük miras ve asla vazgeçilemez bir değerdir.

Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet; olmuş, bitmiş bir süreç değildir. Tam tersine onun "Devrimcilik ilkesi" gereği: sürekli olarak yeniliklere, değişimlere açık bir süreçtir. Bu önemli görev de gelecekte bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olacak olan yani bu ülkenin gerçek sahibi olan siz çocuklarımıza düşmektedir.

Türk genci yaşamıyla ve sözleriyle bir rehber niteliğindeki Ata'sından faydalanmalıdır. Ancak o zaman gerçekleri fark eder, yerinde saymanın ,geri gitmekten başka bir şey olmadığını anlar. Cumhuriyet bağımsız bir ülkedir. Devrimlerdir Atatürk'ün gösterdiği yoldan ilerleyen. Cumhuriyet ilimdir, fendir. Bu yüzden Atatürk bir gün söylediklerim bilime aykırı düşerse bilimi seçin der.

Bu güzel devleti bizlere armağan eden Atalarımızın bizlerden tek isteği Cumhuriyetimizi her zaman koruyup geliştirmemizdir. Bunu yapabilmek için de çok çalışıp Türkiye Cumhuriyeti'nin adını başarılarla yad ettirmek olacaktır.

Türk ulusuna seslenen büyük önder, şu tümcelerle cumhuriyetin, bağımsızlığın ayrılmaz parçası olduğunu vurgulamıştır:

Bugün ulaştığımız sonuç, yüzyıllardan beri çekilen ulusal yıkımlardan uyanmanın ve bu sevgili vatanin her köşesini sulayan kanların karşılığıdır. Bu sonucu Türk gençliğinin korumasına bırakıyorum." Sevgili öğrenciler! Sizler Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını anlamalı cumhuriyetin ne kadar önemli olduğunu görmelisiniz. Ne uğurda olursa olsun onu korumaları daima ileri seviyeye taşımalısınız. Bizler öğretmenler olarak sizlere güveniyoruz. Bu ülkenin geleceği sizi ellerinizde olacaktır.

Bu vesile ile Kurtuluş Savaşımızın başlangıcından bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğü ve birliği için canlarını hiçe saymış şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum.

Sözlerimi Atatürk'ün bir sözü ile bitirmek istiyorum.

"Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz"

CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

29 EKİM KONUŞMA METNİ KISA

Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktıktan sonra başlatmış olduğu Kurtuluş Şavaşı'mızın zaferle sonuçlanmasından sonra, 29 Ekim 1923 yılında ilan ettiği Cumhuriyet, Türk Milletimize verilmiş en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir.

İşte bu değer, bizleri milli bir devletin onurluir şekilde, özgürce düşünebilen, eşit hakları olan birer ferdi, devletin tek ve gerçek sahibi haline getirmiştir.

Devlet yönetme işini, kişilerin, ailelerin, bir zümrenin yada belli sınıfın eline bırakmayan Cumhuriyet sistemi, 1923'ten beri ülkemize büyük katkılar sağlamış, Türk toplumunu millet olma bilincine ulaştırmış, bireyi de vatandaş konumuna yükseltmiştir.

Tarihimizin en büyük ve kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi olan Cumhuriyet, getirdiği yenilikler ve atılımlar ile Türk insanının ufkunu genişletmiş, ekonomik, sosyal ve siyasal yaşantımız görülmemiş bir dinamizm kazanmıştır.

Devletimiz ve ülkemiz, Cumhuriyetin bizlere verdiği güç sayesindedir ki uluslararası camiada önemli bir yere sahip olmuş, ve yine ülkemiz Atatürk'ün koymuş olduğu ilkelerle de en dünyanın saygın ülkelerinden biri haline gelmiştir.

Bu nedenle bizlere ve gelecek nesillere düşmekte olan en önemli görev; Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak, Atatürk ilke ve inkılaplarını koruyup kollamak, iç ve dış tehlikelere karşı duyarlı olmaktır.

Bu duygu ve düşünceler ışığında herkesin Cumhuriyet Bayramını kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizin manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum.

Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlu olsun...

29 EKİM KONUŞMA METNİ KISA

Cumhuriyet aydınlanmanın adıdır. 99 yıl önce bugün yakılan bir meşaledir cumhuriyet. Kimsesizlerin kimsesi, Nene Hatunların, Sütçü İmamların, Hasan Tahsinlerin sesidir cumhuriyet.

Cumhuriyet laikliktir, din temiz duygular içinde kalbimizde yaşasın diye. Kimse kirli siyasete alet etmesin diye kurulmuştur cumhuriyet. Cumhuriyet bir halkın özlemidir. Artık savaşlardan yorulmuş, yoksul ve viran kalmış ülkesinde yurtta barış dünyada barıştır cumhuriyet.

Cumhuriyet emektir alın terinden akan. Namusuyla kazançtır hiç kimseye el açmadan. Bu yüzden yüzlerce fabrika kurulmuştur ülkemizde dört yandan. Cumhuriyet demir ağlardır. Bütün ülke kalkınsındır cumhuriyet.

Cumhuriyet bağımsız bir ülkedir. Devrimlerdir Atatürk'ün gösterdiği yoldan ilerleyen. Cumhuriyet ilimdir, fendir. Bu yüzden Atatürk bir gün söylediklerim bilime aykırı düşerse bilimi seçin der.

Ben bir cumhuriyet aşığıyım dostlar, baylar, bayanlar. Bu yüzden Atatürk'ten yanadır hep sözlerim. Bu yüzden severim dolu dizgin yurdumu. Bu yüzden anlatırım tüm derslerimde

Cumhuriyet benim, Cumhuriyet biziz.