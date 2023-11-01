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3 kişiyi öldürmüştü! 3 kez müebbet hapse çarptırıldı

Konya'nın Çumra ilçesinde 3 kişiyi öldürdüğü, biri çocuk 3 kişiyi de öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle yargılanan sanığa 3 kez müebbet ve 40 yıl hapis cezası verildi.

AA1 Kasım 2023 Çarşamba 12:31 - Güncelleme:
3 kişiyi öldürmüştü! 3 kez müebbet hapse çarptırıldı
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Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hüseyin K, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen Hüseyin K, "Pişmanım" diyerek tahliyesini talep etti.

İddia makamının mütalaasının ardından mahkeme heyeti, sanığı 3 kişiyi "kasten öldürme"den 3 kez müebbet, 3 kişiyi de öldürmeye teşebbüsten 40 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Hüseyin K. (54), Türkmenkarahüyük Mahallesi'nde, 12 Mart'ta aralarında husumet bulunan Fehmi (61) ile oğlu Memduh Türk'ü (28) tabancayla öldürmüş, aynı mahallede ikamet eden Hamit Çelik ile 8 yaşındaki oğlu O.C'yi tabancayla yaralamış, hastaneye kaldırılan Hamit Çelik kurtarılamamıştı. Hüseyin K, 2 kişiyi de öldürmeye teşebbüs etmişti.

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