28 Ağustos 2020 Cuma 17:24 - Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 17:24

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl pazar gününe denk geliyor. Türkiye tarihi açısından oldukça önemli olan bu günü anma vesilesiyle paylaşılmak istenen 30 Ağustos ile ilgili şiirleri sizler için derledik. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Büyük Taaruz'da savaştığı ve topraklarımızın düşman işgalinden kurtulduğumuz gün. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanıyor. İşte sosyal medya hesaplarından paylaşmak isteyenler için 30 Ağustos Zafer Bayramı şiirleri ve 30 Ağustos ile ilgili şiirler...

Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandalığında kesin zaferle sonuçlanan Büyük Taaruz'un üzerinden tam tamına 98 yıl geçti. Her yıl 30 Ağustos tarihinde kutlanan Zafer Bayramı, yurt genelinde ve KKTC'de çeşitli etkinliklerle anılıyor. Şehitler için dualar okunurken Türk milleti için bağımsızlığın ne kadar önemli olduğu defalarca hatırlanıyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı, her yıl olduğu gibi bu sene de ülke genelinde ve KKTC'de büyük bir coşku ile kutlanacak. Türk tarihi açısından son derece mühim bir öneme sahip olan Zafer Bayramı için 30 Ağustos ile ilgili şiirler haberimizde...

30 AĞUSTOS İLE İLGİLİ ŞİİRLER

ZAFER TÜRKÜSÜ

Yaşamaz ölümü göze almayan,

Zafer göz yummadan koşana gider.

Bayrağa kanının alı çalmayanın,

Gözyaşı boşana boşana gider.

Kazanmak istersen sen de zaferi,

Gürleyen sesinle doldur gökleri.

Zafer dedikleri kahraman peri,

Susandan kaçar da coşana gider.

Bu yolda herkes bir, ey delikanlı!

Diriler şerefli, ölüler şanlı.

Yurt için dövüşen başı dumanlı,

Her zaman bu şandan, o şana gider.

- Faruk Nafiz Çamlıbel -

SES

Verdi ana, baba canını,

Gökler: "Daha da ver" dedi.

Bir savaştı, Allah! Allah!

Su: "Allahuekber" dedi.

Toprak ölüme taş iken,

Taş ecele: "mermer" dedi.

Duyamadım bir Mehmetçik,

Yüz düşmana neler dedi.

Dağlar dağ oldu bir daha,

Sömürgene: "yeter!" dedi.

Fazıl Hüsnü DAĞLARCA

30 AĞUSTOS

Her yıl bugün olur, Otuz Ağustos

İçime bir ordu havası dolar.

Başlar dimdik, gözler çelik, yüzler pos,

Bayrak imil imil, geçer ordular...

Geçer tunç adımlar demir göğüsler,

Geçer Mehmetçikler, geçer subaylar,

Hepsinin alnında zaferden süsler.

Geçer hayalimde bir bir alaylar.

Geçer toplar, geçer atlar, yağız, al,

Geçer dağlar, geçer yollar, şehirler...

Yangınlar üstünde ince bir hilal!..

Yaralılar düşe kalka geçerler.

Çılgın bir istekle bu şan akını

Afyon'dan, İzmir'e kaçlar çağıldar.

Unutmuş at gemi, kılıçlar kını,

Can canı unutmuş zafere kadar.

Ne var bu dünyada sana yakışan,

Alnında bir zafer sabahı kadar;

Sen Mehmetçik, söyle büyük kahraman,

Sana zafer kadar yakışan ne var?

Her yıl bugün olur, Otuz Ağustos,

İçime bir zafer havası dolar.

Başlar dimdik, gözler çelik, yüzler pos,

Bayrak imil imil, geçer ordular...

Ahmet Kutsi Tecer

BU GÜN AĞUSTOS’UN OTUZU

Bu gün Ağustosun otuzu

Yüreklerde yanar ince bir sızı

İmanlı göğüsler hep durdurmuştur arsızı

Türk yurdunu çiğnetmedi kahraman Türk Ordusu

Bu gün Ağustosun otuzu

Afyon’a sorun bizi

İzmir iyi bilir o eşsiz lideri

Bu gün Türk’ün en büyük zaferi

Mustafa HAYIRLI

30 AĞUSTOS

Kocatepe’nin büyük düşünceleri,

Doğuyor kalplere aydınlık, zamanlı.

Uyku tutar mı ağustos geceleri,

Bu ay cümle fetihlerle heyecanlı,

Heyecanlı hey.

Mustafa Kemâl’in dudağında eli,

Gözlerine vurmuş vaktin en güzeli.

Bu dağlar, askeri deli eder deli.

Vermiş omuz omza destanlı destanlı,

Destanlı hey.

Hazır ol vaktinde şafaklar!

Hazır, yürümeye topraklar,

Tepe tepe kımıldanıyor…

Endişeli, uzakların benzi uçuk,

Düşman, düşman ama çocuk kadar küçük.

Yirmi altı ağustos, saat beş buçuk.

Dram, Dumlupınar’da başlıyor, kanlı,

Alkanlı hey.

Mustafa Necati KARAER

30 AĞUSTOS

Otuz Ağustos…

Ufukta bir duman, bir toz.

Türk süvarisi yürüyor; uzakta,

Top sesleri homurdanmakta.

Köpük içinde, tere batmış atlar…

Bunlar at değil.

Ayaklı kanatlar.

Sisli tepelerde gölgeler boğuşuyor

Gölgeler düşüyor, kalkıyor, koşuyor

Süngüler parlıyor,

Eziyor, vuruyor;

Mehmetçik yeni Türkiye'yi yuğuruyor.

Bir sürünün dağılışı.

Boğulan bir boğazın kısık nefesi…

Bir el, Akdeniz'i gösteriyor.

Bir el ki, bütün cihana bedel.

Uçuyor atlar, Köpüklü kanatlar.

Kaçıyor gölgeler,

Eriyor mesafeler…

Dokuz Eylül, İzmir,

Sanki bir Gelincik tarlası,

İki sevgilinin kavuşması,

Gözler yaşlı, denizler sapsarı,

Sevinç içinde çırpınıyor, Akdeniz'in Dalgaları.

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