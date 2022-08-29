30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları; Facebook, instagram ve Whatsapp'ta paylaşılmaya başlandı. Bu yıl Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü. 1922 yılında vatanın bağımsızlığı için savaşıp can veren şehitleri anmak için hazırlanan '30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun' mesajları haberimizde yer alıyor. İşte sosyal medyada paylaşabileceğiniz 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları 2022...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI

Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanın bağımsızlığı için savaşıp can veren bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad mekanları cennet olsun.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla ve özlemle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum. Ne mutlu Türküm diyene

Ne mutlu Türküm diyene! Zafer Bayramımız kutlu olsun!

Ulusumuzun milli mücadele sürecindeki en büyük adımı; Büyük Taarruz Zaferinin 100. yıldönümünde, Mustafa Kemal Atatürk ve ordumuzun elde ettiği zaferi bir kez daha gururla kutluyoruz.

Ay yıldızlı bayrağımızı özgürce dalgalandıran, bu bayrağın altında özgürce yaşamamıza sebep olan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizden Allah razı olsun, mekanları cennet, ruhları şâd olsun. Zafer Bayramımız kutlu olsun.

Ne mutlu Türküm diyene! Zafer Bayramımız kutlu olsun!

Bağımsızlığımızı ve bir devlet olmamızı sağlayan 30 Ağustos Zafer'ini bize armağan eden eşsiz Önder Atatürk'e, silah arkadaşlarına, Kahraman Ordumuza, şükranlarımızı sunuyor, Türk milletinin bu büyük bayramını şahsım ve grubum adına kutluyorum.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlayacağımız 30 Ağustos 2022 Zafer Bayramı münasebetiyle başta büyük komutan Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, halkımızın bayramını en içten duygularımla kutluyorum.

Vatan toprağımızın düşman işgalinden kurtuluşunu ve ulusumuzun bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos zaferinin yıldönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde; büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz

Zafer elbette başaracağım diyenin ve başaracağına inananlarındır. Bu güzel memleketimizde zaferi hak eden Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

Milli Kurtuluş Savaşı'mızı tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandıran, her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu 30 Ağustos Zaferi'nin yıldönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde, büyük bir gurur ve coşkuyla kutlamak dileğiyle.

Türk milleti için en önemli günlerden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutlarım...

Zaferimizin 100.yıl dönümünü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık yolunda destan yazan tüm kahramanları saygı ve minnetle anıyorum.

Türkiye Cumhuriyeti devleti, Milletiyle bölünmez bir bütündür, Türk milleti, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, sonsuza kadar ilelebet hür ve bağımsız yaşayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, bu şanlı zaferi bize yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyorum.

Bu zafer için çıktığı yolda inançla, yılmadan yürüyen gazi ve şehitlerimizi minnetle anar, tüm Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarım.

Ay yıldızlı bayrağımızı özgürce dalgalandıran, bu bayrağın altında özgürce yaşamamıza sebep olan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizden Allah razı olsun, mekanları cennet, ruhları şâd olsun. Zafer Bayramımız kutlu olsun.

Vatan toprağımızın düşman işgalinden kurtuluşunu ve ulusumuzun bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos zaferinin yıldönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde; büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu sağlayan süreçteki en önemli dönüm noktası olan 30 Ağustos Zaferi, kahraman ordumuz ve aziz milletimizin şanlı tarihinde önemli bir yere sahiptir. Yüce Türk Milleti'nin verdiği onur ve büyük bir mücadele neticesinde, zaferle sonuçlanan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünü gururla kutluyorum

İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan ve ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum.

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun... bizi tarihin bu en uç noktasına kanlarıyla taşıyan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum...

Milli Kurtuluş Savaşı'mızı tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandıran, her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu 30 Ağustos Zaferi'nin 100. yıldönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde, büyük bir gurur ve coşkuyla kutlamak dileğiyle.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI NEDİR, NEDEN KUTLANIR?

Bundan tam 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk ulusu büyük bir zafer elde etti. Bu kutlu gün, Türkiye'de İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanmaya başlanıp, 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanıyor.

30 Ağustos günü, Türkiye'de resmî tatildir.

Her yıl, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları bu tarihte mezun verir. Tüm subay ve astsubay rütbe değişiklikleri bu tarihte geçerli olur.

Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandalığında kesin zaferle sonuçlanan Büyük Taaruz'un üzerinden tam tamına 100 yıl geçti. Her yıl 30 Ağustos tarihinde kutlanan Zafer Bayramı, yurt genelinde ve KKTC'de çeşitli etkinliklerle anılıyor. Şehitler için dualar okunurken Türk milleti için bağımsızlığın ne kadar önemli olduğu defalarca hatırlanıyor.

30 Ağustos 1922 zaferi, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olmasının yanında, yalnızca bizim değil; tüm ezilmiş ulusların, hatta tüm insanlığın, özgürlüğe, kurtuluşa, başı dik ve onuruyla yaşama kararlılığına yönelişinin ve bu doğrultuda atılmış tarihi bir adımın bayramıdır.