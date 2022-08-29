30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta coşkuyla karşılanıyor. Tam 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk ulusu büyük bir zafer elde etti. Bu özel günün yıl dönümünde 30 Ağustos ile ilgili şiirler Facebook, Whatsapp ve Instagram hesaplarından paylaşıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı şiirleri (kısa, 2 kıtalık) haberimizde yer alıyor.

30 AĞUSTOS İLE İLGİLİ ŞİİRLER

İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanıyor. Her yıl 30 Ağustos tarihinde kutlanan Zafer Bayramı, yurt genelinde ve KKTC'de çeşitli etkinliklerle anılıyor. Bu özel günü hatırlatmak isteyenler 30 Ağustos ile ilgili şiirler Facebook, Whatsapp ve Instagram hesaplarından paylaşıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı şiirleri ve kısa mesajlar haberimizde yer alıyor. Türk tarihi açısından son derece mühim bir öneme sahip olan Zafer Bayramı için 30 Ağustos ile ilgili şiirler haberimizde...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ŞİİRLERİ

ZAFER TÜRKÜSÜ

Yaşamaz ölümü göze almayan,

Zafer göz yummadan koşana gider.

Bayrağa kanının alı çalmayanın,

Gözyaşı boşana boşana gider.

Kazanmak istersen sen de zaferi,

Gürleyen sesinle doldur gökleri.

Zafer dedikleri kahraman peri,

Susandan kaçar da coşana gider.

Bu yolda herkes bir, ey delikanlı!

Diriler şerefli, ölüler şanlı.

Yurt için dövüşen başı dumanlı,

Her zaman bu şandan, o şana gider.

- Faruk Nafiz Çamlıbel -

30 AĞUSTOS

Bugün güneş sevinçli, gülümsüyor yurduma,

Vatanı saran düşman ermiş muradına,

Bakın nasıl kaçıyor hiç bakmadan ardına,

Zafer Türk milletinin, kavuştu öz yurduna.

Dört yıl gece gündüz savaşmıştık durmadan,

Rahat nefes almadık vatanım kurtulmadan,

Önümüzde altın saçlı ay bakışlı kumandan,

Düşmanları mahvettik silahımız olmadan.

Kadın, erkek yan yana, taş, değnek, kürek ile,

Düşmanları kovarken tepeler geldi dile,

Ölüm korkusu yoktu, ölürken bile bile,

İşte bu ruh bizleri destan etmiş dillere.

Nazile Demir

SES

Verdi ana, baba canını,

Gökler: "Daha da ver" dedi.

Bir savaştı, Allah! Allah!

Su: "Allahuekber" dedi.

Toprak ölüme taş iken,

Taş ecele: "mermer" dedi.

Duyamadım bir Mehmetçik,

Yüz düşmana neler dedi.

Dağlar dağ oldu bir daha,

Sömürgene: "yeter!" dedi.

Fazıl Hüsnü DAĞLARCA

BIR YOLCUYA

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın

Bu toprak bir devrin battığı yerdir.

Eğil de kulak ver, bu sâkit yığın

Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda

Gördüğün bu tümsek, Anadolu'nda

İstiklâl uğrunda, namus yolunda.

Can veren Mehmed'in yattığı yetidir.

Bu tümsek, koparken büyük zelzele,

Son vatan cüz'ü de geçerken ele

Mehmed'in düşmanı boğduğu sele

Mübarek kanını kattığı yerdir.

Düşün ki, haşr olan kan, kemik etin

Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin

Bir harbin sonunda bütün milletin

Hürriyet zevkini tattığı yerdir.

Necmettin Halil Onan

BUGÜN AĞUSTOS'UN OTUZU

Bu gün Ağustosun otuzu

Yüreklerde yanar ince bir sızı

İmanlı göğüsler hep durdurmuştur arsızı

Türk yurdunu çiğnetmedi kahraman Türk Ordusu

Bu gün Ağustosun otuzu

Afyon'a sorun bizi

İzmir iyi bilir o eşsiz lideri

Bu gün Türk'ün en büyük zaferi

Mustafa HAYIRLI

AKINCI

İn atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik;

Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!

Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: ilerle!

Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle...

Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan.

Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan.

Bir gün dolu dizgin boşanan atlarımızla,

Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla..,

Cennette bugün gülleri açmış görürüz de,

Hâlâ o kızıl hâtıra titrer gözümüzde!

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik,

Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!

Yahya Kemal Beyatlı

ZAFER

Şanlı Türk tarihinin önemli bir günü

30 Ağustos Zafer Bayramıdır düğünü,

Hiç bir Türk unutmaz bu şanlı günü

Zafer illede bizimdir kutlayalım bugünü...

Zafer yazmak yakışırdı elbet bizlere

Böyle bir gün içen teşekkürler sizlere...

Ne yazsam da az gelecektir bu dizelere

Zafer Türk'ündür kulak verin bu Sözlere...

Serhat Tuaç

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