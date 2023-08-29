30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili sözler, bu kutlu günün gelişini sosyal medya paylaşımlarıyla kutlamak isteyen kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için kutlanan resmî ve ulusal bir bayramdır. Bu özel günü 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili kısa yazı ve anlamlı sözlerle kutlamak isteyenler için 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve sözleri haberimizde derledik.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI İLE İLGİLİ SÖZLER



"30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun! Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet ve şükranla..."

"Bağımsızlık ve hürriyet mücadelemizin yıldönümü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı hepimize kutlu olsun! Unutmayalım, unutturmayalım!"

"Bu vatanın teminatı olan tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını coşkuyla kutluyorum."

Özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın zaferi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

"Atatürk'ün işaret ettiği yolda, Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyetini sonsuza dek yaşatacağımıza olan inancımız tamdır. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun!"

"30 Ağustos'ta milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde zaferle taçlanmıştır. Zafer Bayramımız kutlu olsun!"

Türk tarihi zaferlerle doludur. Ama 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanan Dumlupınar Savaşı, Türk ulusunun yeniden dirilişidir. Zafer Bayramınız Kutlu Olsun.

"30 Ağustos Zafer Bayramımız, ülkemizin geleceğine olan inancımızı ve bağımsızlığımıza olan sevgimizi bir kez daha pekiştirmektedir. Kutlu olsun!"

Zafer, "Zafer benimdir" diyebilenindir. Başarı ise, "Başaracağım" diye başlayarak sonunda "Başardım" diyebilenindir. (Mustafa Kemal Atatürk)

Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

"Bağımsızlığı için canını veren, hürriyeti için terini akıtan tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşku içerisinde kutluyoruz."

Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz.

"Bu önemli gün, milletimizin birlik ve beraberliğinin simgesidir. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!"

Özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın zaferi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

Zafer elbette başaracağım diyenin ve başaracağına inananlarındır. Bu güzel memleketimizde zaferi hak eden Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

Büyük zaferler, yalnızca büyük milletler tarafından kazanılabilir... Mustafa Kemal Atatürk

Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanı şaşırtacak bir nitelik alır.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI İLE İLGİLİ KISA YAZI



Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz.

Bağımsızlık, uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır.

Büyük ve tarihi olayları ancak büyük milletler yaşayabilir.

Felaketler insanları, zeki milletleri daima azimli ve yeni hamlelere sev keder.

Bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık karşısında uşak olmaktan kurtulamaz.

Bilelim ki, milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlerin avıdır.

Bir millete hizmet eden onun efendisi olur.

Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin sınırı yoktur. İşte parola budur.

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