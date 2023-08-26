30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili şiirler bu özel günün yıl dönümünde öğrenciler ve sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Türk tarihi açısından son derece mühim bir öneme sahip olan Zafer Bayramı ile ilgili şiirler Facebook, Whatsapp ve Instagram hesaplarından paylaşıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı şiirleri (kısa, 2 kıtalık) haberimizde yer alıyor. İşte Türk tarihi açısından son derece mühim olan güne özel kısa, 2-3 kıtalık 30 Ağustos Zafer Bayramı şiirleri

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI İLE İLGİLİ KISA ŞİİRLER



Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük kahramanlıkla zaferle sonuçlanan 30 Ağustos 1922'deki Büyük Taarruz zaferinin ardından ilan edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı, bu yıl da büyük coşkuyla kutlanacak. Yurt genelinde büyük bir coşkuyla kutlanacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramımı ile ilgili şiirleri bir araya getirdik.

ZAFER

Şanlı Türk tarihinin önemli bir günü

30 Ağustos Zafer Bayramıdır düğünü,

Hiç bir Türk unutmaz bu şanlı günü

Zafer illede bizimdir kutlayalım bugünü...

Zafer yazmak yakışırdı elbet bizlere

Böyle bir gün içen teşekkürler sizlere...

Ne yazsam da az gelecektir bu dizelere

Zafer Türk'ündür kulak verin bu Sözlere...

Serhat Tuaç

AKINCI

Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik;

Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!

Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: ilerle!

Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle...

Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan.

Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan.

Bir gün dolu dizgin boşanan atlarımızla,

Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla..,

Cennette bugün gülleri açmış görürüz de,

Hâlâ o kızıl hâtıra titrer gözümüzde!

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik,

Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik! (Yahya Kemal Beyatlı)

30 AĞUSTOS

Bugün güneş sevinçli, gülümsüyor yurduma,

Vatanı saran düşman ermiş muradına,

Bakın nasıl kaçıyor hiç bakmadan ardına,

Zafer Türk milletinin, kavuştu öz yurduna.

Dört yıl gece gündüz savaşmıştık durmadan,

Rahat nefes almadık vatanım kurtulmadan,

Önümüzde altın saçlı ay bakışlı kumandan,

Düşmanları mahvettik silahımız olmadan.

Kadın, erkek yanyana, taş, değnek, kürek ile,

Düşmanları kovarken tepeler geldi dile,

Ölüm korkusu yoktu, ölürken bile bile,

İşte bu ruh bizleri destan etmiş dillere. (Nazile Demir)

ZAFER TÜRKÜSÜ

Yaşamaz ölümü göze almayan,

Zafer göz yummadan koşana gider.

Bayrağa kanının alı çalmayanın,

Gözyaşı boşana boşana gider.

Kazanmak istersen sen de zaferi,

Gürleyen sesinle doldur gökleri.

Zafer dedikleri kahraman peri,

Susandan kaçar da coşana gider.

Bu yolda herkes bir, ey delikanlı!

Diriler şerefli, ölüler şanlı.

Yurt için dövüşen başı dumanlı,

Her zaman bu şandan, o şana gider.

Faruk Nafiz Çamlıbel

30 AĞUSTOS

Hasmın diş geçiremez artık senin etine,

Çünkü seni koruyan çelik kanatların var.

O havada dolaşır, iner ve çıkar yine,

Yurda zarar verecek birer tehlike arar.

Bu azim, iradeyle artık korkma yarından,

Tuttuğun her iş böyle sonuna varacaktır.

Her yıl göğe katılan çelik kanatlarından

Bugün gurur duyarak, göğsün kabaracaktır.

Arkadaş, candan kutla büyük zafer gününü,

Madem ki sen bir Türk'sün ve bu yurdun malısın.

Bir zafer elde eden günün büyüklüğünü,

Ta içinden, etinden, kanından duymalısın.

İSTİKLAL ORDUSU ŞEHİTLERİNE

Düne kadar en akur ölümlere güldünüz,

Bugün bütün milletin gönlüne gömüldünüz,

Rahat, rahat uyuyun son âşiyanınızda!

Artık ne gözlerinizde köye dönmek emeli,

Ne yaranızı saran ince bir kadın eli,

Belki arkanızda yok bir ağlayanınız da!

Varsın dolu bulunsun bir emelle gönlünüz,

Siz tarihin övdüğü herkesten büyüksünüz,

Zemzem kudsiyeti var her damla kanınızda!

Fâni akislerini kaybeden sesleriniz,

En mağrur alınlara diyebilirler eğil,

Ebediyet en küçük payedir yanınızda!

Çünkü hürriyet için söndü nefesleriniz;

Yâdınıza yabancı bâdiyelerde değil,

Ana vatanınızda, ana vatanınızda! (Kemalettin Kamu)

BUGÜN AĞUSTOS'UN OTUZU

Bu gün Ağustosun otuzu

Yüreklerde yanar ince bir sızı

İmanlı göğüsler hep durdurmuştur arsızı

Türk yurdunu çiğnetmedi kahraman Türk Ordusu

Bu gün Ağustosun otuzu

Afyon'a sorun bizi

İzmir iyi bilir o eşsiz lideri

Bu gün Türk'ün en büyük zaferi

Mustafa HAYIRLI

30 AĞUSTOS

Bugünü adın gibi iyi bil, daima an,

Türk adında bir millet yok denildiği zaman.

Tarihler dize geldi ve şaştı bütün cihan,

Doğdu eşsiz bir güneş, o kurtardı vatanı.

Parlayınca kılıçlar, ufuklar kızıllaştı,

Ordu bir sel olarak bütün setleri aştı,

Türk, istiklal uğrunda kahramanca savaştı;

Bu 30 Ağustostur iyi bil, iyi tanı.

Çınlasın kulağında Dumlupınar zaferi,

Zaferi zaferle tat, çalış hiç kalma geri,

Hedefin yükseliştir, ey Türk genci ileri,

Eşsizliğe dönmeli bu vatanın her yanı. (Ramazan Gökalp Arkan)

SES

Verdi ana, baba canını,

Gökler: "Daha da ver" dedi.

Bir savaştı, Allah! Allah!

Su: "Allahuekber" dedi.

Toprak ölüme taş iken,

Taş ecele: "mermer" dedi.

Duyamadım bir Mehmetçik,

Yüz düşmana neler dedi.

Dağlar dağ oldu bir daha,

Sömürgene: "yeter!" dedi.

Fazıl Hüsnü DAĞLARCA