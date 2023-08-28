30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü bu yıl kutlanacak. Türk milleti bu kutlu günün yıldönümünde tarafından Zafer Bayramı kutlama mesajlarını sosyal medyadan paylaşmaya başladı. Bundan tam 101 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk ulusu büyük bir zafer elde etti. Zafer Bayramı'nın 101. yılına özel güzel, kısa, anlamlı ve resimli mesajları bir araya getirdik. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı için derlenen en güzel ve anlamlı mesajlar.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJLARI 2023



Ulusumuzun milli mücadele sürecindeki en büyük adımı; Büyük Taarruz Zaferinin 101. yıldönümünde, Mustafa Kemal Atatürk ve ordumuzun elde ettiği zaferi bir kez daha gururla kutluyoruz.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla ve özlemle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum. Ne mutlu Türküm diyene

Ay yıldızlı bayrağımızı özgürce dalgalandıran, bu bayrağın altında özgürce yaşamamıza sebep olan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizden Allah razı olsun, mekanları cennet, ruhları şâd olsun. Zafer Bayramımız kutlu olsun.

Türk milleti için en önemli günlerden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutlarım...

Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlayacağımız 30 Ağustos 2023 Zafer Bayramı münasebetiyle başta büyük komutan Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, halkımızın bayramını en içten duygularımla kutluyorum.

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun... bizi tarihin bu en uç noktasına kanlarıyla taşıyan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum...

Milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinin simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıldönümü dolayısıyla, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi, kurtuluş savaşının tüm kahramanlarını rahmet, saygı ve minnet ile anıyoruz.

"Zafer, "zafer benimdir" diyebilenindir. Başarı ise, "başaracağım" diye başlayarak sonunda "başardım" diyebilenindir."

Vatan toprağımızın düşman işgalinden kurtuluşunu ve ulusumuzun bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos zaferinin yıldönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde; büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla ve özlemle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyorum. Ne mutlu Türküm diyene

Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanın bağımsızlığı için savaşıp can veren bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad mekanları cennet olsun.

Zaferimizin 101. yıl dönümünü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık yolunda destan yazan tüm kahramanları saygı ve minnetle anıyorum.