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Atatürk'ün 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili sözleri! Atatürklü 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları, anlamlı sözler

30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve Atatürk'ün sözleri sosyal medyada paylaşılmak üzere araştırılıyor. Bu sene 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlanıyor. Bu özel günde Instagram, Facebook ve Whatsapp'ta paylaşılabilecek Atatürklü 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları, anlamlı sözleri haberimizde derledik. İşte en güzel Zafer Bayramı mesajları ve Atatürk'ün 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili sözleri

26 Ağustos 2023 Cumartesi 17:51 - Güncelleme:
Atatürk'ün 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili sözleri! Atatürklü 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları, anlamlı sözler
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Atatürk'ün 30 Ağustos ile ilgili sözleri, Zafer Bayramının 101. yıl dönümünde sosyal medya platformlarında paylaşılıyor. Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandalığında kesin zaferle sonuçlanan Büyük Taaruz'un üzerinden tam tamına 101 yıl geçti. Bu özel günü Atatürk'ün 30 Ağustos Zafer Bayramı sözleri ile taçlandırmak isteyenler için Anlamlı, Atatürklü 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları, anlamlı sözler haberimizde yer alıyor. İşte Atatürk'ün 30 Ağustos sözleri, resimli kutlama mesajları

ATATÜRK'ÜN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI İLE İLGİLİ SÖZLERİ

"Yurtta sulh, cihanda sulh!" (Mustafa Kemal Atatürk)

"Biz kimsenin düşmanı değiliz. Yalnız insanlığın düşmanı olanların düşmanıyız!" (Mustafa Kemal Atatürk)

"Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve başka komutanlar alabilir." (Mustafa Kemal Atatürk)

"Ordu yok" dediler, "Kurulur" dedi. "Para yok" dediler, "Bulunur" dedi. "Düşman çok" dediler, "Yenilir" dedi. Ve tüm dediklerini yaptı...

"Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." (Mustafa Kemal Atatürk)

Memleketimizi esir etmek istiyen düşmanları behemehal mağlûp edeceğimize dair olan emniyet ve itimadım bir dakika olsun sarsılmamıştır. (Mustafa Kemal Atatürk)

Harp zaruri ve hayati olmalıdır Hayatı millet tehlikeye maruz kalmayınca harp bir cinayettir. (Mustafa Kemal ATATÜRK)

Önce O inandı. Sonra bir millet inandı. "Zafer" işte o zaman kazanıldı!

"Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş ve olmaya devam edecek bir milletiz." (Mustafa Kemal Atatürk)

"Zafer, zafer benimdir diyebilenindir." (Mustafa Kemal Atatürk)

"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer üstünde ölen varsa vatandır." (Mithat Cemal Kuntay)

"Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!" (Mustafa Kemal Atatürk)

"Hakiki zafer, muharebe meydanlarından muvaffak olmak değil, asıl zaferdeki muvaffakiyetlerin menabilni kuvvetlendirmek, milleti yükseltmektedir." (Mustafa Kemal Atatürk)

Bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün en büyük günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun!

"Beni olağanüstü bir kişi olarak yorumlamayınız. Doğuşumdaki tek olağanüstülük Türk olarak dünyaya gelmemdir." (Mustafa Kemal Atatürk)

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!" (Mustafa Kemal Atatürk)

"Milletim beni istediği yerde yatırsın, yeter ki beni unutmasın!" (Mustafa Kemal Atatürk)

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