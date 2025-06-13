Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail tarafından İran'a yönelik başlatılan hava saldırıları sonrasında hava yolu işletmeleri tarafından gerekli tedbirlerin alındığını, riskli hava sahalarının kullanılmaması yönünde uçuş rotalarının yeniden planlandığını bildirdi.

"KRİZ MASASI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

İsrail'den İran'a yeni saldırı! Birçok kentte patlama sesleri geliyor Uraloğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sabah erken saatlerde İsrail tarafından İran'a yönelik başlatılan hava saldırıları ve bölgedeki güvenlik risklerinin artması nedeniyle İsrail, İran, Suriye ve Irak hava sahalarının geçici olarak hava trafiğine kapatıldığını belirt ti.

Yayınlanan NOTAM'lar dahilinde İsrail, Tahran ve Bağdat hava sahalarının kapalı olacağı bilgisini paylaşan Uraloğlu, şunları kaydetti: