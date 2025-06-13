İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Haziran 2025 Cuma / 17 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,4404
  • EURO
    45,4905
  • ALTIN
    4351.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 4 ülkeye uçak seferleri iptal edildi: Bakan Uraloğlu alınan önlemleri açıkladı
Güncel

4 ülkeye uçak seferleri iptal edildi: Bakan Uraloğlu alınan önlemleri açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Başta Türk Hava Yolları olmak üzere, ilgili havayolu işletmelerimiz, 16 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar İran, Irak, Suriye ve Ürdün'e yönelik seferlerini iptal etmiştir' açıklamasında bulundu.

AA13 Haziran 2025 Cuma 15:39 - Güncelleme:
4 ülkeye uçak seferleri iptal edildi: Bakan Uraloğlu alınan önlemleri açıkladı
ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail tarafından İran'a yönelik başlatılan hava saldırıları sonrasında hava yolu işletmeleri tarafından gerekli tedbirlerin alındığını, riskli hava sahalarının kullanılmaması yönünde uçuş rotalarının yeniden planlandığını bildirdi.

İsrail'den İran'a yeni saldırı! Birçok kentte patlama sesleri geliyor

Uraloğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sabah erken saatlerde İsrail tarafından İran'a yönelik başlatılan hava saldırıları ve bölgedeki güvenlik risklerinin artması nedeniyle İsrail, İran, Suriye ve Irak hava sahalarının geçici olarak hava trafiğine kapatıldığını belirt ti.

"KRİZ MASASI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Yayınlanan NOTAM'lar dahilinde İsrail, Tahran ve Bağdat hava sahalarının kapalı olacağı bilgisini paylaşan Uraloğlu, şunları kaydetti:

Hava sahaları birer birer kapatılıyor Orta Doğu alarmda!

"Yaşanan gelişmeler doğrultusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz ve ilgili hava yolu işletmelerimiz tarafından gerekli tedbirler alınmış, riskli hava sahalarının kullanılmaması yönünde uçuş rotaları yeniden planlanmıştır. Yolcu ve ekip güvenliği öncelikli değerlendirilmekte olup, sürece ilişkin kriz masası çalışmaları da devam etmektedir. Mevcut durumda risk altında olan herhangi bir yolcu ya da personel bulunmamaktadır. Başta Türk Hava Yolları olmak üzere ilgili hava yolu işletmelerimiz, 16 Haziran Pazartesi gününe kadar İran, Irak, Suriye ve Ürdün'e yönelik seferlerini iptal etmiştir."

İsrail İran'a saldırdı... En az 20 üst düzey İranlı komutanın öldüğü iddia edildi
  • abdülkadir uraloğlu
  • uçak
  • sefer
  • iptal
  • hava sahası

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.