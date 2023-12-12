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6 ilde dolandırıcılık operasyonu

Samsun merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 11 yıl 8 ay 15 gün ve 10 yıl 6 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişinin de aralarında olduğu 12 zanlı yakalandı.

AA12 Aralık 2023 Salı 19:00 - Güncelleme:
6 ilde dolandırıcılık operasyonu
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işleyenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Oto yedek parça satan firmaların bilgilerini kopyalayarak ürün almak isteyen 53 kişiyi internet üzerinden dolandırdıkları tespit edilenlerin yakalanması için Samsun merkezli İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Kütahya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 11 yıl 8 ay 15 gün ve 10 yıl 6 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişinin de aralarında olduğu 12 zanlı yakalandı.

Zanlıların adreslerindeki aramada, ruhsatsız 2 tabanca ve 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 88 tabanca fişeği, 9,60 gram esrar, 2 sahte kimlik kartı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 gram altın ve 10 bin 500 lira, 26 cep telefonu, farklı kişilere ait banka kartı ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

  • Samsun dolandırıcılık
  • gözaltı operasyonu
  • 12 şüpheli

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