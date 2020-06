65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Sağlık Bakanı'ndan 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı açıklaması

04 Haziran 2020 Perşembe 13:13 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 13:13

65 yaş üstü vatandaşlara Ramazan Bayramı öncesi seyahat etmeleri için izin verilmişti. Gittikleri yerde 1 ay kalma şartıyla seyahat edebilen 65 yaş üstü vatandaşlar, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının devam edip etmeyeceğine dair bilgi sahibii olmak istiyor. Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genel karar alınmadığını, Covid-19 vakalarına göre il bazında uygulanabileceğini bildirdi. Salgında ikinci dalgayı beklemediklerini söyleyen Koca, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklamada bulundu. İşte Sağlık Bakanı'nın 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı açıklaması

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 1 Haziran'dan itibaren kaldırıldı. 65 yaş üstü yasağı bulunan vatandaşların kısıtlaması ise devam ediyor. Peki 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Dün toplanan Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bununan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili kararın ne zaman açıklanacağını da söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs normalleşme süreci kapsamında alınan bir takım önlemleri duyurmuştu.

Bu kararlar arasında 1 Haziran'da itibaren seyahat yasağının kaldırılması ve 20 yaş ve altına olan kısıtlamanın 18 yaşına indirilmesi yer alıyordu. Ancak duyurulan kararlarda 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının devam edeceği belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde video konferansla gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Fahrettin Koca, Koca, 65 yaş üstü kısıtlamayla ilgili olarak da "Gelecek hafta görüşeceğiz" dedi.

Bakan Koca, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için sokağa çıkma kısıtlamasının devam edip etmeyeceği ve bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olup olmayacağına ilişkin Bilim Kurulu'nun görüşünün sorulması üzerine sokağa çıkma kısıtlamasının en son 15 ilde gerçekleştiğini hatırlattı.

Fahrettin Koca, "Önümüzdeki dönemde sokağa çıkma ile ilgili hafta sonu ile ilgili şu an genel bir düşünce yok ama illerde vakaların dağılımında bir değişiklik olursa o durumda gerektiğinde illerde bu anlamda her zaman karar almak mümkün olabilir. Bilim Kurulu'nun genelde böyle bir önerisi oldu. Şu an bütün Türkiye'de veya en son uygulandığı şekli ile 'illerde uygulanmaz' şeklinde bir önerisi olmadı, gerektiğinde iller bazında vaka durumuna göre gündeme her zaman gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu süreçte en çok fedakarlık gösterenlerin 65 yaş üstü büyükler ile gençler olduğunu dile getiren Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sokağa çıkma noktasında kısıtlı olan en son Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı şekliyle büyüklerimizin haftada bir gün, gençlerimizin de haftada iki gün sokağa çıkma saatleri de belirtildiği şekilde uygulanıyor. Bilim Kurulu'nda bu gündeme geldi. Özellikle daha çok büyüklerimizin hareket kısıtlılığı ve benzeri sorunlar nedeniyle bunun artırılmasının doğru olacağı şeklinde bir yaklaşım var. Düzenleme önümüzdeki hafta muhtemelen gündeme gelmiş olur, daha net bir karar. Bilim Kurulu'nun önerisi Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelmiş olur. O durumda zaten açıklanmış olur. Yani bir düzenleme yapılması gündeme gelmiş oldu, gelecek hafta bu netleşmiş olur."

Koca, büyüklerin ve gençlerin bu kısıtlılığına, bu fedakarlığına son vermenin tedbirlere uyulmasıyla doğru orantılı olduğunu yineledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, seyahatlaerin artık HES kodu ile yapılacağını belirterek, ‘’Hayat Eve Sığar’’ uygulamasına gelecek bir özellikle yolcuların iç hat uçuşlarına kabulü “Hayat Eve Sığar (HES)” kodu kontrolü ile sağlanacak.

İç hatlarda uçuşa 24 saat kala uçuştaki tüm yolcuların risk durumları HES kodu üzerinden sorgulanacak" dedi.