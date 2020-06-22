22 Haziran 2020 Pazartesi 13:08 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 13:08

Türkiye genelinde maske takma zorunluluğu olan iller belli oldu. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilde maske zorunluluğu ile ilgili valiliklere gönderdiği genelge yürürlüğe girdi. 81 ilde maske zorunluluğu olan iller hususunda geçtiğimiz hafta bazı illerde sürece başlayan ve çoğunlukla maske takmayan vatandaşları uyarı yönünde talimat veren İçişleri Bakanlığı, bu hafta Türkiye geneli maske takmak zorunlu olan illerde kurallara uymayanlara cezai işlem uygulayacak. Peki 81 ilde maske zorunlu mu? Türkiye geneli maske takmak zorunlu mu? İşte, maske takma zorunlu olan iller hakkında İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge detayları...

81 ilde maske takma zorunlu olan iller, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlendi. Koronavirüs salgınının önüne geçebilmek ve bulaş riskini önleyebilmek amacıyla denetime tabi tutulacak olan maske takma zorunluluğu, uyulmaması halinde para cezası ile sonuçlanacak. Toplu alanlarda kurallara uymayan ve maske takmayan vatandaşlar, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde idari para cezası ile karşılaşacak. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi çerçevesinde bugüne kadar pek çok ilde cezai işlem uygulayan emniyet güçleri, 22 Haziran'dan itibaren 81 ilde denetimlerini gerçekleştirerek bu yönde işlemlerini tamamlayacak. İşte, Türkiye geneli maske takma zorunluluğu hakkında merak edilen bazı bilgiler

TÜRKİYE GENELİ MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Türkiye genelinde market veya toplu alanlarda maske kullanımı zorunlu hale geldi. Bazı illerde her alanda mecburi iken bazı illerde ise sadece market, pazar ve kafe gibi toplu alanlarda maske takmak zorunlu oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat gönderen Bakanlık, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, o tarihten itibaren de 900 lira idari para cezası uygulanmasını istemişti.

Bu kapsamda, kolluk kuvvetleri 4 gün boyunca Türkiye genelinde yaptıkları denetimlerde maske takmayanları uyarıp bilgilendirdi.

22 Haziran itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara Türkiye geneli maske takmak zorunluluğu uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek.

81 İLDE MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Maskenin, 51 ilde hayatın tüm alanlarında, 30 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinde takılması zorunluluğu bulunuyor.

Sokağa çıkma yasakların sona ermesinin ardından corona virüs vakalarında yeniden artış yaşanması nedeniyle birçok ilde maske takmak zorunlu hale geldi. Her geçen gün maske mecburiyeti olan illerde sokağa ve caddelere maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara ceza kesilebiliyor. Peki hangi illerde maske takmak zorunlu? İşte maske mecburiyeti olan iller

Salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına kişiler arası mesafe ve kişisel temizlik kurallarına uymanın yanı sıra maske kullanımının da son derece önemli olduğuna işaret edilen talimatta, il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulu kararları doğrultusunda valiliklerce il genelinde ya da belirli alanlarda maske takma zorunluluğunun getirildiği anımsatıldı.

Kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayılarının artmaması için tedbirlerin eksiksiz uygulanmasını ve tüm illerde maske kullanımına yönelik denetimlerin artırılmasını isteyen Bakanlık, denetimlerde dikkat edilecek hususları da gözden geçirerek bazı kararlar aldı.

Dünyada ve ülkemizde yaşanan corona virüs salgını devam ediyor. Mart ayından bu yana ülkemizde süren corona virüsü salgınında normaleşme sürecine girdiğimiz bu dönemde son günlerdeki vaka sayısının artışından kaynaklanan kararla birçok ilde maske takmak zorunlu hale geldi. Maske mecburiyeti olan iller gün geçtikçe artıyor. İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayanlara bugünden itibaren ceza kesilecek. Peki Hangi illerde maske takmak zorunlu? Maskesi gezmenin cezası kaç TL? İşte maske mecburiyeti olan iller

MASKE MECBURİYETİ OLAN İLLER

Corona virüs salgınında Adıyaman, Adana, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis ve Çanakkale’de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

MASKESİZ GEZMENİN CEZASI KAÇ TL?

Maske mecburiyeti olan illerde 22 Haziran Pazartesi günü itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek.

Maskesiz sokağa çıkma cezası ilçelerde bulunan kaymakamlıkların kararını bırakılmış durumda. İçişleri Bakanlığı’nın para cezası ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

“Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

ARAÇ İÇİNDE MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?