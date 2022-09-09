Atatürk'ün İzmir ile ilgili sözleri ve resimli 9 Eylül mesajları sosyal medyada paylaşılıyor. İzmir'in kurtuluşu her 9 Eylül'de tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanıyor. İzmirliler başta olmak üzere tüm yurtta düşman işgalinden kurtuluşunu kutlamak isteyenler için Atatürk'ün İzmir ile ilgili sözleri ve resimli 9 Eylül mesajlarını haberimizde derledik. İşte resimli 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu kutlama mesajları

9 EYLÜL İZMİR'İN KURTULUŞU'NUN 100. YILI



9 Eylül 1922'de Türk ordusunun Yunan işgali altındaki İzmir'i düşmandan kurtarmasının üzerinden 100 yıl geçti. 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu yurdumuzu işgal etmeye kalkanlara karşı göğsünü siper eden Türk milletinin adını tarihe unutulmaz harflerle yazdırmıştır. 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu resimli mesajları bugünün anlam ve önemine itafen sosyal medyada paylaşılıyor. İşte resimli 9 Eylül mesajları ve Atatürk'ün İzmir ile ilgili sözleri

9 EYLÜL KUTLAMA MESAJLARI!

9 Eylül Türk ulusunun bağımsızlığına bağlılığının belgelerinden sadece biri İzmirin işgalden kurtulduğu kutlu gün kutlu olsun.

İzmir'in dağlarında çiçeklerin yeniden açmaya başladığı gün. Kutlu olsun...

İşgal edildiği gün, Kurtuluş Savaşı'nı başlatan; İşgalin bittiği gün, Kurtuluş Savaşı'nı bitiren dünyadaki tek şehir İzmir'dir. İzmir'imizin kurtuluşu kutlu olsun!

Gevreği, çiğdemi, boyozu, midyesi.Her sokağı deniz kokan şehir.Doğum günün kutlu olsun...

9 Eylül esaretin önüne Cumhuriyet'in "C" sinin konduğu "cesaret" günüdir. Kutlu olsun.

Gün dağlarda çiçek açma günü. Gün hadsizleri denize dökme günü. İzmirin kurtuluşu kutlu olsun!

Kan süzülür kefenler; Döner mi hiç gidenler? Size selam yollamış; Peygamberler, erenler! 9 Eylül İzmirin kurtuluşu kutlu olsun!

Bugün günlerden 9 Eylül; Bugün günlerden İzmir; Bugün günlerden Türkiye; Bugün günlerden özgürlük! Kutlu olsun!

9 Eylül Misak-ı Milli sınırlarının düşmandan temizlendiğinin tüm dünyaya ilanıdır! 100. yıl dönümü kutlu olsun.

Mutlu yıllar güzel İzmir, detay olamayacak kadar mükemmelsin. Binlerce kez teşekkürler Gazi Mareşal Mustafa Kemal Paşa.

İzmir, direniştir.. İlk kurşundur.. Hasan Tahsindir.. Bir vatanın ve kahraman bir milletin özgürlüğüne kavuştuğu kenttir.. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere hediyesi ve emanetidir.. 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşunun 100. Yıl dönümü Kutlu Olsun.

O hilal ki bir milletin ışığı, o yıldız ki bir milletin pusulası... Çekin göndere onu! 100. Yılında İzmirin ve vatanın kurtuluşu için şehit düşen ve gazi olan tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz.

9 Eylül, Yedi Düvel'e haddini bildirdiğimiz gündür! Düşmanın denize döküldüğü gündür! Kurtuluş Savaşı'na son noktanın konulduğu gündür! İzmir'de Hükümet Konağı'na Türk bayrağının çekildiği gündür! İzmir'in yeniden Türk olduğu gündür! Kutlu olsun!

Zaferin müjdecisi, özgürlüğün simgesi, İzmirin kurtuluşunun 100. Yıl dönümünde Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını saygıyla anıyoruz. 9 Eylül göğsümüzde onur madalyamızdır.

9 Eylül 1922'de İzmir'i Yunan işgalinden kurtaran Atatürk ve silah arkadaşlarına, milli mücadeleye destek olan herkese selam olsun.

9 Eylül Türk ulusunun bağımsızlığına bağlılığının belgelerinden sadece biri. İzmir'in işgalden kurtulduğu kutlu gün kutlu olsun.

Hayır, sakın yolunda kalma sen. Dağları yıkan gücünle sars yerleri Atam diyor, öğün çalış güven. Durma yürü haydi ileri. 9 Eylül İzmirin kurtuluşu kutlu olsun!

9 Eylül İzmirin kurtuluşu kutlu olsun! Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla anıyoruz. Rabbim işgal günlerini tekrar göstermesin.

Canımdan aziz İzmir'im, Anadolu'm; Koçyiğitler yatağı, toprağıma bir daha basmasın düşman ayağı! İzmir'imizin kurtuluşu kutlu olsun!

ATAM! Senin eserin olan bu nesil kimsenin esiri olmaz! Zafer Türk Milletinin karakteridir. Dünya durdukça Türk Milleti izindedir! 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu kutlu olsun!

İşgal edildiği gün, Kurtuluş Savaşı'nı başlatan; İşgalin bittiği gün, Kurtuluş Savaşı'nı bitiren dünyadaki tek şehir İzmir'dir. İzmir'imizin kurtuluşu kutlu olsun!

Hasan Tahsin'in attığı ilk kurşunla başlayan mücadele 9 Eylül'de İzmirin dağlarında çiçekler açtırır. 9 Eylül İzmirin kurtuluşunun 100. yılı kutlu olsun!

Sen 9 Eylül dersin iki kelime; ben değişen yazgı anlarım, özgürlük bağımsızlık anlarım... Güzel İzmir ve Yurdumuzun kurtuluşunun 100. yılı kutlu olsun!

9 Eylül İzmirin kurtuluşu kutlu olsun! Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla anıyoruz. Rabbim işgal günlerini tekrar göstermesin.

ATATÜRK'ÜN ÖZLÜ SÖZLERİ

"Bütün cihan işitsin ki efendiler, artık İzmir hiçbir kirli ayağın üzerine basamayacağı kutsal bir topraktır!" (Mustafa Kemal Atatürk) 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu kutlu olsun!

Egemenlik, kayıtsız şartsız ulusundur.

Ben, bütün İzmir'i ve bütün İzmirlileri severim. Güzel İzmir'in temiz kalpli insanlarının da beni sevdiklerinden eminim. Yalnız bir tesadüf, beni Karşıyaka'ya daha fazla bağlamıştır. Karşıyakalılar; Annem sizin bağrınızda, sizin topraklarınızda yatıyor. Karşıyakalılar, İzmir'i gördüğüm gün evvelâ Karşıyaka'yı ve orada da sizin Türk topraklarınızda yatan annemin mezarını gördüm! 1925 (Atatürk'ün S.D.II, s.227)

Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, mahvolur.

İnsaf ve merhamet dilenmekle millet işleri görülemez; millet ve devletin şeref ve bağımsızlığı elde edilemez, insaf ve merhamet dilenmek gibi bir kural yoktur. Türk milleti ve Türkiye'nin çocukları, bunu bir an akıldan çıkarmamalıdır.

Bağımsızlık, uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır.

Dünyada ve dünya milletleri arasında sükun, huzur ve iyi geçim olmazsa, bir millet kendisi için ne yaparsa yapsın, huzurdan mahrumdur.

Türkiye'nin güvenini amaç edinen, hiçbir başka ulusun aleyhinde olmayan bir barış yolu, her zaman bizim ilkemiz olacaktır.

İZMIR MARŞI

İzmir'in dağlarında çiçekler açar

Altın güneş orda sırmalar saçar

Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar

Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa

Adın yazılacak mücevher taşa

İzmir'in dağlarında oturdum kaldım

Şehit olanları deftere yazdım

Öksüz yavruları bağrıma bastım

Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa

Adın yazılacak mücevher taşa.

Tarkan İzmir konseri ne zaman, saat kaçta? Tarkan konseri İzmir'de nerede?