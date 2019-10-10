''Aile boyu'' suç çetesi yakalandı

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Darıca ve Çayırova ilçelerinde kapkaç, yağma ve hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, adresini belirledikleri şüphelilerin İstanbul'un Pendik ilçesindeki evlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüpheli B.P'yi (16) taksiyle kaçmaya çalışırken yakalandı.

Evin çatısına çıkan şüpheli H.P. (29) ise ekiplerce ikna edilerek aşağı indikten sonra gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda 91 suçtan 53 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen anne A.P'ye (46) de gözaltı işlemi uyguladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki kardeş adliyeye sevk edilirken, annenin polisteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan şüpheli kardeşlerin kapkaç ve hırsızlık anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, şüpheli ağabey ve kardeşin otomobille çıktıkları kaldırımda yürüyen kadının çantasını alıp kaçmaları ile bir otomobili çalmaları yer alıyor.