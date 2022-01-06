6 Ocak 2022 Perşembe 12:00 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 12:00

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı 2022 başvuru şartları açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; 4175 ASDEP personeli, memur alımı ve kamu personeli alımı iş ilanları yayınlandı. Adaylar başvurularını belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden ya da bakanlığın kariyer kapısı sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Peki başvurular ne zaman? İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı 2022 başvuru şartları ve detaylar

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2022 NE ZAMAN?

Adaylar başvurularını 10 Ocak 2022 ile 20 Ocak 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir.

Birden fazla bölüm mezunu olan ya da birden fazla pozisyona şartları tutan adaylar sadece bir bölüm veya pozisyon için müracaatta bulunabilecekler.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı 2022için başvuru şartları ve pozisyon dağılımı da paylaşıldı. Buna göre adaylar hangi kadrolara nasıl başvuracak? İşte detaylar...

AİLE BAKANLIĞI (ASDEP) PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1) AİLE SOSYAL DESTEK PERSONELİ (4/B) (ASDEP ALIMI) POZİSYONUNA ATANABİLMEK İÇİN;

a) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Aile ve Tüketici Bilimleri, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinin birinden mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

2) SOSYAL ÇALIŞMACI (4/B) POZİSYONUNA ATANABİLMEK İÇİN;

a) Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

3) PSİKOLOG (4/B) POZİSYONUNA ATANABİLMEK İÇİN;

a) Psikoloji lisans programından mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

4) FİZYOTERAPİST (4/B) POZİSYONUNA ATANABİLMEK İÇİN;

a) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarının birinden mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

5) ÇOCUK GELİŞİMCİSİ (4/B) POZİSYONUNA ATANABİLMEK İÇİN;

a) Çocuk Gelişimi, Çocuk Sağlığı ve Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi lisans

programlarının birinden mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

6) DİYETİSYEN (4/B) POZİSYONUNA ATANABİLMEK İÇİN;

a) Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

7) ÖĞRETMEN (4/B) POZİSYONUNA ATANABİLMEK IÇİN;



a) Yükseköğretim kurumlarının; Sınıf Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Özel Eğitim, Zihin Engelliler Öğretmenliği, Görme Engelliler Öğretmenliği, İşitme Engelliler Öğretmenliği, Üstün Zekalılar Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Ana Okulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

b) 2020 ve 2021 yılı KPSS P10 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

8) AVUKAT (4/B) POZİSYONUNA ATANABİLMEK İÇİN;

a) Hukuk fakültesi lisans programından mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak,

c) Başvuru son günü itibarıyla Avukatlık ruhsatına sahip olmak veya avukatlık staj bitirme belgesine sahip olup, Türkiye Barolar Birliğine avukatlık ruhsatı için başvurduğunu belgelemek.

9) HEMŞİRE (4/B) POZİSYONUNA ATANABİLMEK İÇİN;



a) Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak,

c) Cinsiyeti kadın olmak.

10) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (4/B) POZİSYONUNA ATANABİLMEK İÇİN;

a) Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, İlk ve Acil Yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS P93 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

11) BÜRO PERSONELİ POZİSYONUNA ATANABİLMEK İÇİN;

a) Herhangi bir önlisans programından mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS P93 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

12) YURT YÖNETİM PERSONELİ (4/B) POZİSYONUNA ATANABİLMEK İÇİN;

a) Herhangi bir lisans programından mezun olmak veya Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinin birinden mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

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