Güncel

AK Parti'den dikkat çeken belgesel! 24 Yılın Hikayesi: Birlik ve Kardeşliğin Türkiye'si

AK Parti, kuruluşunun 24. yılını kutluyor. AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen özel programda, '24 Yılın Hikayesi: Birlik ve Kardeşliğin Türkiye'si' isimli bir belgesel yayımlandı. Söz konusu belgeselde, Türkiye'nin 24 yılda ekonomiden sağlığa, eğitimden dış politikaya kadar birçok alanda geçirdiği dönüşüme yer verildi.

14 Ağustos 2025 Perşembe 16:23
ABONE OL

AK Parti'nin kuruluşundan itibaren 24 yılda Türkiye'ye kazandırdığı ve yapılan reformlar sayesinde yaşanan gelişmeler, "24 Yılın Hikayesi: Birlik ve Kardeşliğin Türkiye'si" başlıklı belgeselde bir araya getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı"na katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması öncesinde gösterilen özel belgeselde, Türkiye'nin 24 yıldaki değişimi gözler önüne serildi.

Ekonomik atılımlar, sağlıkta dönüşüm, savunma sanayiindeki yerlileşme ve altyapı projeleri gibi reformlar, kronolojik bir sırayla verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği, vizyonu ve kararlılığı sayesinde Türkiye'nin dönüşümü ve gelişimi, 24 Yılın Hikayesi: Birlik ve Kardeşliğin Türkiye'si başlıklı belgeselde bir araya getirildi.

Bu liderlik ve vizyon sayesinde Türkiye, uluslararası alanda daha güçlü ve söz sahibi bir ülke konumuna yükselirken, ekonomiden sağlığa, eğitimden dış politikaya kadar birçok alanda dönüşüm geçirdi.

