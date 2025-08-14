AK Parti'nin kuruluşundan itibaren 24 yılda Türkiye'ye kazandırdığı ve yapılan reformlar sayesinde yaşanan gelişmeler, "24 Yılın Hikayesi: Birlik ve Kardeşliğin Türkiye'si" başlıklı belgeselde bir araya getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı"na katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e tepki: Psikiyatrinin konusu haline geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması öncesinde gösterilen özel belgeselde, Türkiye'nin 24 yıldaki değişimi gözler önüne serildi.

Ekonomik atılımlar, sağlıkta dönüşüm, savunma sanayiindeki yerlileşme ve altyapı projeleri gibi reformlar, kronolojik bir sırayla verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği, vizyonu ve kararlılığı sayesinde Türkiye'nin dönüşümü ve gelişimi, 24 Yılın Hikayesi: Birlik ve Kardeşliğin Türkiye'si başlıklı belgeselde bir araya getirildi.

Bu liderlik ve vizyon sayesinde Türkiye, uluslararası alanda daha güçlü ve söz sahibi bir ülke konumuna yükselirken, ekonomiden sağlığa, eğitimden dış politikaya kadar birçok alanda dönüşüm geçirdi.

"Alnım ak, başım dik" Çerçioğlu, AK Parti'ye katıldı