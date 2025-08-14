Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e tepki: Psikiyatrinin konusu haline geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 24. Kuruluş Yılı Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Aziz milletim, AK Parti ailesinin kıymetli mensupları, dava arkadaşlarım, saygı değer hanımefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

AK Parti aziz milletimizin iradesiyle doğdu. Ufuk ve istikametimizi milletimiz çizdi.

Bugün milletimizin sinesinden yine aziz milletimizin iradesiyle doğan, eserleriyle Türkiye'nin son çeyrek asrına damgasını vuran AK Parti'mizin 24'üncü kuruluş yıl dönümünü büyük bir iftiharla kutluyoruz.

Bu yola kalbiyle birlikte emeğini, alın terini, duasını ve desteğini koyan AK Parti ailesinin her bir ferdine şahsım, partim ve milletim adına şükranlarımı takdim ediyorum.

24. yaşımızı kutladığımız bu müstesna günde AK Parti ailesini yeni katılımlarla daha da büyütüyoruz. Türkiye Yüzyılı mücadelemize destek olmak amacıyla aramıza katılan tüm arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyoruz.

ÖZGÜR ÖZEL'E SERT TEPKİ: PSİKİYATRİNİN KONUSU HALİNE GELDİ

İtibar suikastları düzenleyenlerin zorbalıklarına boyun eğmedik, eğmeyeceğiz.

Dünden beri ahlaksızca, AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara "Hadi oradan" diyorum. Pisliğin üzerinde oturmuşlar sağa sola pislik atmaya çalışıyorlar.

"Şantaj yapılan, tehdit edilen, uzaktan kumanda ile kontrol edilen bir kişi varsa o da bu zattan başkası değildir. CHP Genel Başkanı artık siyasetin değil, psikiyatri biliminin konusu haline gelmektedir.

Edepten payesi olmayan, bozuk bir ağız ve kızarmaz bir yüzden başka hiçbir sermayesi bulunmayan seviyesizlere evelallah pabuç bırakmayız.

Kim ne derse desin. AK Parti bugün düne göre daha güçlüdür, inşallah yarın daha da güçlü olacaktır.

"TÜRKİYE, 28 ŞUBAT DEHLİZİNDE YÖNÜNÜ YİTİRMİŞTİ"

AK kadrolar olarak bu seviyesiz ve sevimsiz siyasetin bizi çekmek istediği kapana hapsolmayacağız. AK Parti bugün daha güçlüdür, yarın daha güçlü olacaktır.

Bu ülkede o gün müjdesini verdiğimiz gibi hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Bundan 24 yıl önce Türkiye'de yeni bir başlangıç yaptık. Yepyeni bir yol açtık.

"SAVUNMA PROJELERİMİZİN BÜTÇESİ 100 MİLYAR DOLAR BÜYÜKLÜĞE ULAŞTI"

Savunma projelerimizin bütçesi 5.5 milyar dolardan bugün 100 milyar dolar büyüklüğe ulaştı. 2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracatımızı Temmuz ayında yıllık bazda 270 milyar dolara çıkardık

Merkez bankamızın rezervleri, bugün itibarıyla 174,4 milyar dolar ile rekor kırdı, 2024 yılı verilerine göre dünyanın 17'nci, Avrupa'nın 7'nci büyük ekonomisiyiz.

2025 yılı sonu itibariyle kişi başına düşen milli gelirin 17 bin doları aşmasını bekliyoruz.

Dünyanın en kapsamlı en kuşatıcı sosyal güvenlik sitemini ülkemize kazandırdık.

AK Parti'yi Türkiye'nin en büyük partisi yapan, işte bu yetişmiş, işte bu liyakatli insan kaynağına sahip olmasıdır. Bu dinamik, bu hareketli yapıyı muhalefet partilerinde asla göremezsiniz.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİYLE TERÖR İHTİMALİNİ TAMAMEN SIFIRLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Süreç sayesinde yalnızca 'Terör sorununu' çözmeyi değil; terör tehdidini ve ihtimalini de tamamen sıfırlamayı hedefliyoruz.

Komisyon çalışmalarını maksimalist ve popülist taleplerle yokuşa sürmenin vebali ise çok ağır olacak. Her kim, siyasi çıkarları uğruna bunu yaparsa, açık söylüyorum, ne bu millet onun yüzüne bakar, ne de gelecek nesiller onu affeder.

Türkiye en kronik sorununu çözmek için tarihi bir fırsat yakalamıştır, bunun heba edilmesine göz yummayacağız.

Şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimiz, bizim bu riske niçin girdiğimizin farkındadır. Muarızlarımız ve hasımlarımız da terörsüz Türkiye'nin ne demek olduğunun aynı şekilde farkındadır.

(Terörsüz Türkiye) Türkiye en kronik sorununu çözmek için tarihi bir fırsat yakalamıştır, bunun heba edilmesine göz yummayacağız.

"KUŞATMA GİRİŞİMLERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Sınırlarımızın içiyle birlikte ötesinde de bir 'barış, güvenlik ve istikrar kuşağı' kurmakta kararlıyız. 23 yılda bunun her alanda altyapısını oluşturduk. Şimdi bir adım daha atmanın hazırlıklarını yapıyoruz.

Ülkemizi içerde zayıflatmayı, dışarıda hırpalamayı hedefleyen bu politikayı hamdolsun boşa çıkartıyoruz.

Gazze'deki soykırımın failleri, ülkemize yönelik niyetlerini gizleme gereği dahi duymuyor.

Suriye'den Doğu Akdeniz'e, Balkanlardan Afrika'ya uzanan geniş bir alanda, 'Türkiye karşıtı' politikanın emarelerine hepimiz tanık oluyoruz.