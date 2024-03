AK Parti'den heyecanlandıran anket açıklaması! ''Belediyeciliğimizle tanışacak yeni iller var''

Türkiye 31 Mart'ta yerel seçimler için sandık başına gidiyor. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz A Haber'e konuk oldu.

Yavuz'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Her seçimin ayrı tarafları ve hususiyetleri var. Bir kere seçim partiler için kurulur eğer seçim olmazsa partiler olmaz dolayısıyla seçimler demokrasi için en önemli iş. Seçim günü başlı başına çok önemli. Hazırlıkları da çok önceden başlıyor ki biz çok önceden başladık her dönemden farklı olarak temayül yoklamasını da çift yaptık, her dönemden daha fazla anket yaptık ve illeri taradık. Böyle uzun süreli bir çalışma yaptıktan sonra oturduk masaya.

4 GÜN İÇİNDE 420 BİN KİŞİNİN İSMİ SEÇİM KURULUNA VERİLMELİYDİ

Sonrasında seçim işleri birimi olarak peş peşe işlerimiz vardı. Birkaç örnek vereyim yaptığımız işin önemi de ortaya çıksın. Düşünebiliyor musunuz bir parti zamanında listelerini verememesi sebebiyle seçime girememiş oluyor var mı böyle örnek evet var. CHP'nin Manisa'da bir ilçesi var yani bir partinin Genel Başkanının da olduğu bir ilçesi zamanında birkaç dakika ile vakti kaçırdığı için giremiyor. Adaylığı düşeni anlayabilirim bilinmeyen bir sabıka kaydı sebebiyle düşebilir bu anlaşılır bir şey ama 15 dakika geç kalmış ve bunun için seçime girememiş. Bakınız saat 17:00 gelmeden değil vermek bütün ilçelerimizin alıntı belgesini topladık online sistem üzerinden hani içimiz çok rahat etsin diye bütün belgeleri tamamladık.. Onun hemen sonrasında 4 gün içerisinde 420 bin kişiyi seçim kurullarına vermeniz gerekmekteydi. Teslim edilemeyen yerler var.

AK PARTİ ÇALIŞMALARINI EKSİKSİZ TAMAMLADI

AK Parti bunların tamamını eksiksiz bir şekilde tamamladı. İşimiz çok gerçekten. Bütün mesele o işi hangi nitelikte ve nasıl yaptığınız. Biz işimizi en güzel şekilde yapabilmek adına çok uğraş veriyoruz. 1 milyon aktif bir şekilde seçim görevlisi bulup kontrol etmek gerekiyor. Bu kitleyi bulup, eğitimleri bitirip, seçim gününe ilişkin bilgilendirme işini yapmak zorundasınız. Sonuç olarak eğer bunları çok iyi yapamazsanız seçim günü CHP'nin durumuna düşersiniz. CHP'nin durumuna düşmek ne demek Ankara ve İstanbul Büyükşehir belediye başkanlarını çağırırsınız onlarda süreci manipüle eder sonrada zor durumda kalırsınız.

Beyaz olan Büyükşehir Belediyesine ait oy pusulası, mavi olan Belediye başkanlarına ait oy pusulası, sarı olan Belediye meclis üyelerine oy pusulası ve dördüncü de muhtarlık olmak üzere dört tane pusula aynı zarfın içine girecek. Tek zarf ilkesi var.

HANGİ DURUMDA OY GEÇERSİZ SAYILIR?

Pusulalarda T.C Yüksek Kurulu filigranı yoksa geçersiz sayılır. Beyaz, mavi ve sarı haricinde ayrıca 51 ile ait birde turuncu olacak il genel meclis üyesi oyu. Dolayısıyla başka renk pusula çıkarsa geçersiz sayılır. Arkasında sandık kurulu mührü yoksa da o pusula geçersiz sayılır.

BÖLGE BÖLGE YARIŞI KİM ÖNDE GÖTÜRÜYOR?

Bir buçuk ay içerisinde 81 ili taradık bütün ekip arkadaşlarımızda dahil. Aday belirleme sürecinde isim anketi yaptık ve bir yandan da bugün milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz diye sorduk ve emin olun bu anketlerde minimum 2 puan yükseliş içerisinde AK Parti'nin önde olduğunu gördük. Bugün milletvekili seçimi olsa her ilde en az 2 puan daha koyduğunu gördük. Şimdi de illerde yaptığımız anketlerde her geçen gün AK Parti'nin oy trendinin biraz daha müspet bir yerde doğru ilerlediğini görüyoruz. Buradan hareketle 2024 yerel seçimlerinde AK Parti zaten var olan elinde bulundurduğu şehirleri koruyacak ve yeni AK Parti belediyeciliğini birçok şehre tanıtacak.