Akbank mobil neden çalışmıyor? Akbank çöktü mü?

6 Temmuz 2021 Salı 14:57 - Güncelleme: 6 Temmuz 2021 Salı 14:57

Akbank mobil neden çalışmıyor? sorusunun yanıtı bankanın milyonlarca müşterisi tarafından merak ediliyor. Gün boyu işlemlerini gerçekleştiremeyen bireysel ve kurumsal müşteriler endişe içinde açıklama bekliyor. "Akbank internet çöktü mü, ne zaman açılacak? araştırması yapmaya başladı. Akbank mobil uygulamasının çalışmıyor olması müşterileri telaşlandırdı. Kullanıcılar "Akbank direkt hata veriyor, Akbank mobile giriş yapamıyorum" şeklinde aramalar gerçekleştiriyor. Peki Akbank mobil uygulaması çöktü mü? İşte konu hakkında son gelişmeler...

AKBANK MOBİL NEDEN AÇILMIYOR?

Türkiye'nin en büyük bankalarından Akbank'ın mobil ve internet bankacılığı dahil neredeyse tüm hizmetlerine erişim sağlanamıyor.

Akbank müşterisi olan milyonlarca kişi bu sabah saatlerinden itibaren bankanın sistemine erişim sağlayamıyor.

Bankanın müşterileri Akbank mobil ve internet bankacılığı başta olmak üzere, ATM sistemlerine de erişim sağlayamadı. Bankanın kredi kartları ile işlem yapılamadığı da gelen iddialar arasında yert alıyor.

Twitter'da yer alan "Akbank siber saldırısı" iddiası da bankanın müşterilerini telaşlandırdı.

Alınan bilgilere göre, Akbank mobilin yanı sıra Akbank kredi kartları da çalışmıyor. Her türlü bankacılık işleminin sekteye uğramasının ardından gözler Akbank tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi.

AKBANK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Müşteriler Akbank mobil neden açılmıyor araştırmalarını yoğunlaştırdı, bu sırada da Akbank'tan ilk resmi açıklama Twitter hesabı üzerinden geldi.

Akbank, Twitter üzerinden yapmış olduğu açıklamada "Sistemlerimizde yavaşlama ve kesintiler yaşanmaktadır. İlgili birimlerimiz konuyla ilgili çalışmaktadır. Müşterilerimizin gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Akbank tarafından yapılan açıklamada, sistemlerde yavaşlama ve kesintiler yaşandığı, ilgili birimlerin konuyla ilgili çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, siber saldırı iddialarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.