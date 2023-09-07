İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Eylül 2023 Perşembe / 22 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8309
  • EURO
    28,7809
  • ALTIN
    1655.13
  • BIST100
    8337.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Aksaray'daki selde kaybolan bebeği arama kurtarma çalışmaları 5'inci gününde
Güncel

Aksaray'daki selde kaybolan bebeği arama kurtarma çalışmaları 5'inci gününde

Aksaray'da meydana gelen selde kaybolan 3 aylık Asel Balcan için arama kurtarma çalışmaları 5'inci gününde de devam ediyor.

AA7 Eylül 2023 Perşembe 19:52 - Güncelleme:
Aksaray'daki selde kaybolan bebeği arama kurtarma çalışmaları 5'inci gününde
ABONE OL

AFAD, jandarma, polis, UMKE ve gönüllü ekipler, olayın yaşandığı bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Arama çalışmalarına eğitimli köpekler de destek veriyor. Asel bebeğin amcası ve dedesi de çalışmaları yakından takip ediyor.

Bölgedeki iki köprüde biriken ağaç kütleleri ve selin sürüdüğü atıklar, iş makineleriyle kaldırıldı. Regülatör bölgesi ve Melendiz Çayı'nda da Asel bebek, su altı arama ekibince aranıyor.

Aksaray'ın Kireçlik mevkisinde 3 Eylül Pazar akşamı meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi kurtarılmış, kaybolan 3 aylık Asel Balcan için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

"ASEL BEBEĞİMİZE TÜM ARAMALARIMIZA RAĞMEN ULAŞAMADIK"

Aksaray Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, ilk andan itibaren ekiplerin aralıksız olarak özveri ile çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.

Teknolojik cihaz ve araçlarla aramaların devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sel afetinin bugün 5. günündeyiz. Maalesef selde kaybolan Asel bebeğimize tüm aramalarımıza rağmen ulaşamadık. Sel afetinin geniş bir alanda meydana gelmesi, alanda aramayı zorlaştıran etkenlerin var olmasına rağmen 7/24 esasına bağlı kalarak 408 personelimiz çalışmalara devam etti. Tüm afet alanları ayrıntılar titizlikle değerlendirilerek ekiplerimiz tarafından, arama çalışmaları umutla devam etmektedir. Asel bebeğimizi bulabilme ümidimizi kaybetmeden arama çalışmalarına devam etmekteyiz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.