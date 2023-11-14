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Ambulans helikopter Atlas bebek için havalandı

Bartın'da ambulans helikopter 8 aylık bebek için havalandı.

AA14 Kasım 2023 Salı 15:54 - Güncelleme:
Ambulans helikopter Atlas bebek için havalandı
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Bartın Devlet Hastanesinde tedavisi süren 8 aylık bebek, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde üzerine çaydanlık devrilmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan 8 aylık Atlas Ege, Bartın Devlet Hastanesine getirildi.

Burada yapılan ilk müdahalede bebeğin vücudunda 2. derece yanık oluştuğunun belirlenmesi üzerine Ankara'dan ambulans helikopter talep edildi.

Kısa sürede yapılan hazırlıkların ardından yönlendirilen hava ambulansıyla bebek, Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi.

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  • 8 aylık

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