Ankara'da araba üzerinde sunta taşıyan sürücü hayrete düşürdü

Sürücünün bir kolunu aracın sol camından, yolcunun bir kolunu ise sağ camından uzatarak aracın üzerine konan suntayı tutarak trafikte ilerlemeleri görenleri şaşırttı.

Bir süre tehlikeli yolculuğuna bu şekilde devam ederek ilerleyen araç, gözlerden kayboldu.