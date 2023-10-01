Ankara'da terör saldırısı! 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da meydana gelen patlamanın terör saldırısı olduğunu bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyla ilgili şunları kaydetti:

"Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Bombalı saldırı sonrası Fahrettin Altun'dan 'resmi kaynak' uyarısı

Açılan ateş sırasında 2 emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz amansızca devam edecektir."

MECLİS'E GİRİŞ ÇIKIŞLAR DURDURULDU

Kızılay'daki patlama sesinin ardından çevrede yoğun güvenlik önlemi alındı. Meclis'e giriş çıkışlar da güvenlik önlemiyle geçici olarak durduruldu.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YÖNELİK BOMBALI SALDIRIYA YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ



Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "1 Ekim 2023 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısına, teröristler tarafından yapılan saldırı nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Gerçekleştirilen saldırı olayına ilişkin olarak Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli ve yayın yasağı kararı verilmiştir." bilgisi verildi.



BAKAN TUNÇ: ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞIMIZCA DERHAL ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR



Adalet Bakanı Tunç, "İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyorum. Yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Hain saldırı ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili görevlendirilen Başsavcıvekili koordinasyonunda soruşturma tüm yönleriyle geniş çaplı şekilde sürdürülecektir. Bu saldırılar Türkiye'nin terörle mücadelesine hiçbir şekilde engel olamayacaktır. Terörle mücadelemiz daha da kararlı bir şekilde devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasında bulundu.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK VURGUSU



Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu sabah İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde düzenlenen saldırıda yaralanan polislerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Teröristleri ve arkalarındaki güçleri bertaraf etmek için kararlı bir şekilde mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimizin ve kurumlarımızın daima yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Milletimiz ve devletimiz, hain güçlere fırsat vermeyecek, birlik ve beraberlik içinde mücadelesini sürdürecektir. Milletimize ve memleketimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, "KONTROLLÜ PATLATILACAK" ŞÜPHELİ PAKETLERE KARŞI BAŞKENTLİLERİ UYARDI



Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kızılay ve Emniyet Genel Müdürlüğü çevresinde şüpheli paket olaylarıyla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha ekipleri tarafından kontrollü şekilde patlatma yapılacağı" bildirildi. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi yer aldı.