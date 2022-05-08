Bugün Anneler Günü. Hayatınızda anne yerine koyduğunuz; Teyzeye, Anneanneye, yengeye, ablaya gönderilecilecek en güzel anneler günü mesajlarını haberimizde derledik. Siz de Anneler Günü kapsamında; Anlamlı, duygusal, kısa ve güzel sözleri Teyzeye, Anneanneye, yengeye, ablaya anneler günü mesajı olarak gönderebilirsiniz. İşte bizi dünyaya getiren ve büyüten en değerli varlıklarımız olan annelerimizi mutlu etmek için en güzel anneler günü sözleri...

Anneler Günü coşkuyla kutlanıyor. Annelerimizin üzerimizdeki emeklerine karşılık onlara söyleyeceğimiz her tatlı söz, sevgimizi ifade eden sözler, samimi ve içten minnet cümleleri onları mutlu edecektir. Anneler Günü için güzel sözleri ve Teyzeye, Anneanneye, yengeye, ablaya anneler günü mesajlarını sizler için derledik. Anneler Günü için güzel sözler ile annelerinizi veya size annelik yapan kadınları mutlu edin. İşte en güzel, duygusal Anneler günü sözleri, kısa anlamlı Anneler Günü mesajları

ANNELER GÜNÜ İÇİN GÜZEL SÖZLER!



Bana hayat veren ve hayatı öğreten biricik anneme sevgilerimle...



Senin kucağın, senin merhametin beni yaşama bağlıyor sevgili anneciğim. Anneler günün kutlu olsun...

Karşılıksız tek sevgi ananın çocuğuna duyduğu sevgidir. Ben kendi çocuklarımda senin sevgini buldum. Ve seni ne çok sevdiğimi bir daha anladım. İyi ki seninle varım annem. Ellerinden öperim.

Bana verdiğin sevgiyle bütün dünyam çiçek açtı. Onları hiç soldurmadım annem. Anneler günün kutlu olsun.

Meğer dilimdeki en güzel kelimeymiş senin adın. Ne zaman ANNEM desem dünyama güneş doğuyor, ruhumu huzur kaplıyor Anneler Günün Kutlu Olsun canım Anam.

Senden yediğim terliğin acısıyla ağlarken bile Anneee diyebiliyorsam bu ancak Anne mucizesidir. Anneler günün kutlu olsun cantanem.

Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük şansım, iyi ki varsın. AnneIer Günü'n kutIu oIsun.

-Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı, kuş olsa, çiçek olsa, gündüz olsa, kırılmaz mı? Acıdan bir sap menekşenin boynu bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de ılık bir yağmur ol durmadan yağ kanayan yerlerime. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

Umut etmekten vazgeçmememin nedeni senin bir gülümsemeni yakalamaktır. Anneler Günü'n kutlu olsun anneciğim.

Anne gökte bir ışık, anne parlak bir yıldız anne yoklukta bir düş, ayda bir yaldız anne tutunulan bir dal, dertlerin garip çizgisi anne gözümdeki yaşların bir virane dizgisi. Anneler günün kutlu olsun canım anam.

Sen benim kalbimin içinde tuttuğum en güzel şeysin, Anneler Günün kutlu olsun!

Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum anne. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum Annem.

Hayatım boyunca beni hep destekledin ve teşvik ettin. Anneler Günün kutlu olsun!

Annem senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum.

Bügüne kadar gördüğüm en güzel anne olduğun için teşekkür ederim! Anneler Günün kutlu olsun!

Bir kadını süsü ve makyajı değil, anneliği güzelleştirir. Tüm annelerimizin bu günü kutlu olsun.

Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın.. en aziz varlığımız. Anneler günün kutlu olsun annem.

Anneler Günün kutlu olsun anneciğim! Benim annem olduğun için çok mutluyum. Bana her zaman inandığın ve benim için yaptığın her şey için teşekkür ederim. Seni seviyorum!

Hayatımdaki en değerli varlığım, annem. Anneler günün kutlu olsun.

Seni müthiş bir anneye dönüştüren şey, seni en iyi abla yapan şey ile tam olarak aynı. Anneler Günün kutlu olsun!

Söyleyeceğim hiç bir söz, sevgine ve desteğine teşekkür edemeyecek biliyorum. Anneler Günün kutlu olsun!

Annem senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum.

ABLAYA ANNELER GÜNÜ MESAJI

Canım ablacığım anneler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum.

Çocukluğumdan beri yanımda duran benimle birlikte yaşayan bir melek vardı. Ona herkes o senin ablan derdi ama ben onu hep bir melek olarak gördüm. Benim melek ablam seni seviyorum iyi ki hep yanımdaydın iyi ki hep vardın. Anneler Günün Kutlu Olsun...

Senin gibi bir ablam olduğu için duymuş olduğum mutluluk ve gururu sözler ile nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Beni yürekten sevdiğini her zaman bana hissettirdiğin ve dünyada yalnız bırakmadığın için çok teşekkür ediyorum. Seni seviyorum ablacım. Anneler Günün Kutlu Olsun...

Dünya üzerindeki en zorlu ama en keyifli sanat nedir diye sorulacak olursa buna cevabım kardeşlik olurdu. Ablacım sen bu dünyada ki benim için en büyük sanatçı oluyorsun bu sebeple. Ne olursa olsun seni hep sevecek ve unutmayacağım. Anneler Günün Kutlu Olsun...Minik kardeşin...

Ne zaman hastalansam annemden sonra sen vardın ağlayanım. Karnım acıksa yemek tutardın ağzıma, ağlasam gözlerimi ellerinle silerdin, beni kucağında sakinleştirdiğin günleri hiç unutamıyorum, unutamayacağım da. Canım ablam benim, Anneler Günün Kutlu Olsun... Seni çok seviyorum...

Aile olmak ne güzel şey kardeş olmak canın sıkkınken başını ablanın omuzuna dayamak. Ondan güç almak. Yalnızlık kötü bir şey herkesin bir ablası olmalı şu hayatta... Anneler Günün kutlu olsun canım ablam.

Hayatın acımasız olduğunu anlayıp öğrendiğim andan itibaren senin var olduğun için Yaradan'a şükreder oldum. Hayatımın en önemli insanı ablama büyük kalbinden dolayı en büyük ve sonsuz öpücüklerimi gönderiyorum. Anneler Günün Kutlu Olsun...

Sevgimi nasıl anlatabilir sana abla, kelimelere dökeyim de beni iyi anla, bazen hata yapsam da asla kıyamam ben sana, seni senden daha çok seviyorum abla. Anneler Günün Kutlu Olsun...

Anneler Günün Kutlu Olsun... Canım ablam sen benim her zaman koruyucu meleğim oldun ve hala da öylesin. Senin gibi bir ablam olduğu için Yüce Mevla'ya ne kadar çok şükür etsem azdır.

Aba mı desem, melek mi desem, peri mi desem... Ne dersem diyeyim temiz kalpli iyi bir insandan bahsetmiş olacağım. O insan benim canım ablam. Anneler Günün Kutlu Olsun...

TEYZEYE ANNELER GÜNÜ MESAJI

Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır için çok teşekkürler canım teyzeciğim; Anneler Günün kutlu olsun...

Dünyanın en güzel, en iyi teyzesi, Anneler Günün kutlu olsun.

Senin tarafından bu kadar sevilmek çok güzel teyzeciğim iyi ki varsın, iyi ki hep yanımdasın Anneler günün kutlu olsun canım teyzeciğim

Sana bakınca hep annemi hatırlıyorum canım teyzem. Bana Annelik ettin annemden sonra. Anneler gününü kutlar ellerinden öperim.

Dün, bugün ve yarın daima seni sevdim, hep seveceğim. Anneler günün kutlu olsun...

Anneler günün kutlu olsun canım teyzem. Allah hep gönlüne göre versin.

Özel birine ihtiyacım olduğunda oradaydın.... Kimsenin olmamasını beklerken sen vardın... Her zaman yanımda olduğun için tüm kalbimle Anneler Gününü kutlarım teyzeciğim.

Hayata senin kadar güzel bakmayı bilsem, ne mutlu bana! Pozitifliği ile kalbimi ısıtan teyzeme... Anneler Günün kutlu olsun!

Teyze olmak yeri geldiğinde yeğeni ile saçmalamaktır ve biz seninle çok şeyi paylaştık teyzem. Anneler günün kutlu olsun teyzem.

Bu dünyada güvenebileceğim iki kişi var canım teyzem; biri annem, diğeri de sen! Çünkü sen omzumdaki el, sırtımdaki destek, cesaretimin ve mutluluğumun arkasındaki güçsün. Bu kadar ilgili ve sevgi dolu olduğun için teşekkürler! Anneler Günün kutlu olsun...

Güzellik, stil, zerafet... Her şeye sahipsin, seni çok seven bir yeğen de dahil! Anneler Günün kutlu olsun biricik teyzeciğim.

O yüzündeki muhteşem gülümsemen hiçbir zaman noksan olmasın teyzem. Anneler günün kutlu olsun.

Bugün sıradan bir gün değil, bugün benim diğer yarımın Anneler Günü! Senin gibi harika bir kadın, evrenin sonsuz sevgisini ve enerjisini hak ediyor. Bu yüzden ben de seni sevebilme ve sen tarafından sevilebilme ayrıcalığına sahip olduğum için çok şanslıyım. Günün kutlu olsun!

Annem olmadığı zaman sen bakardın bana emeğini hiç bir zaman ödeyemem. Anneler günün kutlu olsun teyzelerin en güzeli.

Bugün uyandığında ve yeni güne gözlerini açtığında, yıldızların hala etrafında olduğunu göreceksin. Şimdi her bir yıldız, seninle geçen muhteşem yıllarımızı temsil ediyor teyzeciğim. Dünyamı aydınlattığın her gün için teşekkür ederim. Anneler Günün kutlu olsun!

Beni karnında değil ama sıcacık kucağında büyüttüğün için ne kadar şanslıyım bilemezsin... Biricik teyzem; bugün, herkesin her zaman mutluluğunu istediğini anlamak için basit bir gün değil. Bugün senin Anneler Günün. Kutlu olsun!

Güzeller güzeli canım teyzeciğim. Benim ikinci annemsin sen ve çok değerlisin. Anneler gününü kutlar o güzel yanaklarından öperim.

Küçüklüğümden beri anne ve babamın yapamadığı birçok şeyi deneme fırsatı sundun. Şimdi bugünkü ben, en çok da senin sayende oldu! İlham kaynağım, canım teyzem. Bana her zaman yeni bir kapı açtığın için teşekkür ederim. Anneler Günün kutlu olsun, iyi ki varsın.

YENGEYE ANNELER GÜNÜ MESAJI

Senin yerin bizde başkadır yengeciğim.Aileyi çekip çeviren, olmadığı zaman ailede hemen eksikliği hissedilen birisin,değerlisin canım yengem.Anneler Günün Kutlu Olsun.

Benim hiç ablam yok diye çok üzülüyorum ama artık hiç üzülmüyorum. Çünkü abla kadar değerli, bir kardeş kadar candan ve içten olan yengem var. Sevgili yengeciğim Anneler Günün Kutlu Olsun.

* Kalbin kadar yaşamında temiz ve parlak olsun. Yüzündeki o harika gülümseme kadar ömrümde mutluluklarla geçsin. Allah seni bizden, bizi senden almasın canım yengem. Allah seni yeğenlerime ailene bağışlasın. Anneler Günün Kutlu Olsun.

* Anne olmak yolunda ilk adımı atmış olan ve artık bir anne adayı olan canım yengem anneler günün kutlu olsun.

* Eğer abim bir gün canını sıkarsa hiç korkma üzerine üzerine yürü, senin arkanda her zaman koca bir dağ gibi duracağım. Anneler Günün Kutlu Olsun yengem yeğenlerimi öp.

* Benim için yengeden çok bir arkadaş gibi olan, birlikte güzel günler geçirdiğimiz yengemin anneler günü kutlu olsun.

* Yengeciğim sen iyi kalpli, dünyalar güzeli, arkadaş canlısı, içten, samimi, cana yakın, davranışlarıyla örnek olan birisin. Tanıdığım en iyi annelerden birisin. Anneler Günün Kutlu Olsun.

* Melek kadar temiz ve saf yürekli olan, her zaman iyilik peşinde koşan ve herkesin iyiliği için uğraşan güzel yengemin bu özel günü kutlu olsun.

* Eğer sen arkadaşımdan herhangi başka birinin yengesi olsaydın onları çok kıskanırdım. Böylesine güzel, böylesine iyi bir yengeleri var diye. Çok şükür ki benim yengemsin. Anneler Günün Kutlu Olsun.

* Bu özel günde kalbinin istediği her şey senin olsun. Anneler Günün kutlu olsun yengem.

* Sana diyorum sana öyle tatlı tatlı bakma sen anne oldun bak bu senin ilk anneler günü mesajın. İlk anneler günün kutlu olsun yengem.

Kayınvalideye anneler günü mesajı!

Ölen anneye anneler günü mesajı!

Eşe anneler günü mesajı uzun, kısa, duygusal sözler!