Anneler Günü'nde eşine anneler günü mesajı göndermek isteyenler 'Eşe söylenecek en güzel anneler günü sözleri ve kutlama mesajlarını araştırıyor. Anneler günü için uzun, kısa, duygusal resimli mesajlar ve eşini güzel hissettirecek eşe anneler günü sözlerini haberimizde derledik. Anneler günü ile ilgili resimli sözler aracılığıyla mesajlarınızı sizler de eşinize iletebilirsiniz. İşte Eşe anneler günü mesajı uzun, kısa, duygusal sözler!

Bugün Anneler Günü. Her sene Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü'nde bir çok kişi annesinin yanı sıra eşine anneler günü mesajı ve sözler ile Anneler günü kutlama mesajları gönderiyor. Dünya genelinde çeşitli günlerde anneleri anmak ve onurlandırmak için kutlanan Anneler Günü bu yıl 8 Mayıs 2022 Pazar günü kutlanıyor. Eşe Anneler günü mesajı ve duygusal sözler haberimizde yer alıyor. İşte eşe söylenecek Anneler günü sözleri ve en güzel, duygusal, uzun, kısa ve öz anneler günü mesajları...

EŞE ANNELER GÜNÜ MESAJLARI (UZUN, KISA, DUYGISAL)

En iyi zamanda bizimle birlikte gülüştüğün ve en kötü zaman boyunca bizimle kaldığın için teşekkür ederim. Sensiz ne yapardım, canım eşim, Anneler günün kutlu olsun...

Sen benim güzel eşim, çocuklarımın annesisin ve kalbimde senin için her zaman özel bir yerim olacak.

Senin merhametin bizi yaşama bağlıyor sevgili eşim, hayat arkadaşım, karıcım... Anneler günün kutlu olsun..

Sevgini, rehberliğin ve desteğin olmadan hayatı düşünemiyorum. Anneler günün kutlu olsun.

Cenneti yüzündeki gülümsemende saklayan eşim bugün senin günün Anneler günün kutlu olsun.

Anneler günün kutlu olsun! Çocuklarımıza örnek olduğun için teşekkür ederim!

Dünyadaki en güzel anne olduğun için teşekkür ederim.

Anneler günün kutlu olsun canım karıcım. Çocuğumuzun annesi olduğun için teşekkür ediyorum.

Hastalandığımda derman, mutluluklarıma ortak olan en yakın arkadaşım, dostum, sırdaşım, eşim... Anneler günün kutlu olsun.

Anne kokusu huzurun adresi, bir gün değil her gün senin günün. Seni çok seviyorum canım eşim, anneler günün kutlu olsun!

Her şeyin en iyisine layık olan annelerimize sevgi ve saygılarımı iletiyor; sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir yaşam temenni ediyorum. Anneler Gününüz kutlu olsun.

Hayatta tüm zorluklara karşı güçlü kalabilen ve çocuğumuza da her zaman bunu öğütleyen canım karıcım bugün senin günün, Anneler günün kutlu olsun.

Benim için herşeye katlanan her zaman yanımda olan değeri biçilmeyen dünyanın en güzel annesinin anneler gününü kutluyorum.

Evimin neşesi, dünyamın güneşi, mutluluğum, huzurum en büyük servetim sensin benim canım eşim. Anneler günün kutlu olsun.

Beni her zaman destekleyen ve çocuklarımıza dürüstlüğü öğütleyen bir tanecik eşim, yolun yolumsa sevginin ışıltısı ışığımdır. Anneler günün kutlu olsun...

'Cennet annelerin ayaklarının altındadır' Tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum.

Hayatımızın doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.

Sevgilerin en büyüğünü hak eden, insanları her zaman sevgiyle kucaklayan tüm annelerin Anneler Gününü kutlarım.

Cenneti yüzündeki gülümsemesinde saklayan sevgili eşim bugün senin günün, Anneler Günü kutlu olsun!

Anne güllerin bezemesi, gülden deste anne, sözümde tutuklu, tarifsiz beste anne, yanar yürek, can bitkin kafeste, anne hasret bağırda, anne içimde aheste. Seni çok seviyorum anne, anneler günün kutlu olsun!

Gücüme güç, umuduma umut katan eşim. Seni çok ama çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun!

Anneler, karşılıksız sevgi ve sonsuz özverinin simgesi, dünyanın hiçbir değeriyle karşılaştırılamayacak ve yeri hiçbir zaman doldurulamayacak olan hayatımızın en değerli varlıklarıdır. Anneler Günü kutlu olsun!

Anne şefkattir, merhamettir. Cennet onların ayakları altındadır. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.

Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Anneler günün kutlu olsun.