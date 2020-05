Anneler günü için kısa ve duygusal anne şiirleri! En güzel anneler günü kısa şiirleri ve anneler günü kutlama mesajı 2020

10 Mayıs 2020 Pazar 14:07 - Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 14:07

Anneler günü şiirleri ve kutlama mesajları geleneği bu yıl da es geçmedi. Binbir türlü fedakarlıkla evlatlatlarını yetiştiren annelerin anneler gününü kutlamak için, kısa ve duygusal anneler günü şiirleri ve en güzel Anneler kutlama mesajları 2020 burada! Anneler günü ile ilgili kısa şiirler aracılığıyla mesajlarınızı sizler de annenize iletebilir, bu duygusal günü kutlayabilirsiniz. Anneler günü ile ilgili kısa şiirler ve kutlama mesajları 2020 ile annenizi gülümsetip onu mutlu edebilirsiniz. Hakkı ödenmeyecek olan annelerimiz için anneler günü kısa şiirleri ve duygusal anneler günü sözleri ve kutlama mesajları gönderebilirsiniz. İşte anneler günü için kısa ve duygusal anne şiirleri!

Fedakarlık, sevgi, sabır ve emek denilince akla gelen ilk kişiler şüpesiz ki annelerimiz. Bugün 10 Mayıs 2020 Anneler Günü... Bugün milyonlarla kişi Anneler Günü şiirlerini ve kutlama mesajlarını aratıyor. Her sene Mayıs ayının ikinci pazarında kutlanan Anneler Günü'nde annelerine bir çok kişi kısa ve duygusal anne şiirleri ve Anneler günü kutlama mesajlarını gönderiyor. Dünya genelinde çeşitli günlerde anneleri anmak ve onurlandırmak için kutlanan Anneler Günü bu yıl sokağa çıkma yasağının olduğu bir güne denk geldiği için biraz buruk kutlanıyor. Koronavirüs nedeniyle bu yıl Anneler Günü’nü evde kutlayacak olanlar, Anneler günü şiirleri ve anneler günü ile ilgili resimli sözler ve kutlama mesajları ile annelerini mutlu etmek istiyor. İşte anneye söylenecek kısa Anneler günü şiirleri ve en güzel anneler günü mesajları...

ANNELER GÜNÜ KISA ŞİİRLERİ

ANNECİĞİM

Ak saçlı başını alıp eline,

Kara hülyalara dal anneciğim!

O titrek kalbini bahtın yeline,

Bir ince tüy gibi sal anneciğim!

Sanma bir gün geçer bu karanlıklar,

Gecenin ardında yine gece var;

Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar,

Yaşlı gözlerinle kal anneciğim!

Gözlerinde aksi bir derin hiçin,

Kanadın yayılmış, çırpınmak için;

Bu kış yolculuk var, diyorsa için,

Beni de beraber al anneciğim! (Necip Fazıl Kısakürek)

ANNEM

Annelerin en güzeli,

Sensin, benim güzel annem.

Ilık esen bahar yeli,

Sensin, benim güzel annem

Güneş yüzlü, altın kalpli,

Ağır başlı, tatlı dilli,

Meleklerin eşi sanki

Sensin, benim güzel annem.

Açan çiçek, çağlayan su,

Gülümseyen engin duygu,

Evimizin mutluluğu

Sensin, benim güzel annem. (H. Latif SARIYÜCE)

ANNELER GÜNÜ

"Anneme ve bütün annelere"

Nasıl hatırlamam anacığım nasıl

Kaç geceler bana ninni söylerdi

Hasta olunca oydu başucumda bekleyen

Biraz yorulmayayım, üzülmeyeyim, hemen

Alır kucağına okşardı, saçlarımı öperdi.

Nasıl hatırlamam anacığım nasıl

Uzun kış geceleri masal masaldı

Güzel çoban kızları, iyi kalpli sultanlar

Bir suyun akışı gibi geçip gitti zamanlar

Şimdi ne o dünkü çocuk, ne de o masal kaldı.

Nasıl hatırlamam anacığım nasıl

Yıkayan oydu mürekkep lekeli parmaklarımı

Akşam biraz geciksem yollara düşerdi

Sokağa çıkarken 'Yavrucuğum üşütme' derdi.

Hemen bir kazak örerdi biraz boş kaldı mı.

Nasıl hatırlamam anacığım nasıl

Bilirim yine kalbinde yerim anacığım

Selam sana Anneler Günü İstanbul'dan

Yeni dönmüşçesine bir akşam okuldan

Vefalı ellerinden öperim anacığım. (Ümit Yaşar Oğuzcan)

DOKUZ AY KOYNUNDA

Dokuz ay koynunda gezdirdi beni

Ne cefalar çekti ne etti anam

Acı tatlı zahmetime katlandı

Uçurdu yuvadan yürüttü anam

Anaların hakkı kolay ödenmez

Analara ne yakışmaz ne denmez

Kan uykudan gece kalkar gücenmez

Emzirdi salladı uyuttu anam

Anam doğurdu beni Sivas ilinde

Sivralan Köyünde tarla yolunda

Azığı sırtında orak elinde

Taşlı tarlalarda avuttu anam

Ben yürürdüm anam bakar gülerdi

Huysuzluk edersem kalkar döverdi

Hemen kucaklayıp okşar severdi

Çirkin huylarımı soyuttu Anam

Çocuğudum anam bana ders verdi

Okumamı çalışmamı öngördü

Milletine bağlı ol da dur derdi

Vatan sevgisini giyitti anam

Tükenmez borcum var anama benim

Onun varlığından oldu bedenim

Kimi köylü kızı kimisi hanım

Ta ezel tarihte kayıtlı anam

Veysel der kopar mı analar bağı

Analar doğurmuş ağayı beyi

İşte budur sözlerimin gerçeği

Okuttu öğretti büyüttü anam (Aşık Veysel)

ANNE

Senin sesini

senin kokunu özledim anne

Gözlerini özledim,

Sözlerini özledim.

Kokunu özledim,

Benim güzel annem.

Beni büyüten,

Beni yaşatan.

Beni yüreten,

Sen değilmiydin,

Benim güzel annem.

ANNE SEVGİSİ

Sıcağın sinmiş bana,

Seni severim ana,

Sensiz bana kan veren

Sensin bana can veren.

Küçükken yudum yudum,

Sütlerinle uyudum.

Kulağıma ninniler,

Neler söyledin neler.

Beni büyüttün ana,

Beni yürüttün ana,

Göremeyince seni

Kucaklarım gölgeni

ANNE

Hakkın ödeşilmez eşin bulunmaz

Beni ak sütünle besledin ANNE

Şefkatin bir şeyle satın alınmaz

Kulağıma ninni söyledin ANNE

Ne kadar tatlıydı gel yavrum derken

Seyrederdi mışıl mışıl uyurken

Elinde avcunda hiç bir şey yokken

Giydirdin kuşattın süsledin ANNE

Bu gece rüyamda yaktın özümü

Şahballı"yım tutamadım sözümü

Okşadın saçımı öptün yüzümü

Başımı göğsüne yasladın ANNE (Hilmi Şahballı)

ANNELER GÜNÜ

Yeşildir artık yüreğinde kara bulut,

Bugün anneler günü, annem beni unut.

Evde acılar koynuna yangelip yatmış,

İnadına giyin sen de mayısa batmış,

Yürü sokakta, çocukların düşü aksın

Yürü ki saksıda çiçekler sana baksın.

Diline genç anılarından bir türkü seç,

Beş yıl büyüdüğüm okulun önünden geç,

Islanırsa anıların güneşte kurut,

Senin günün bugün unutma, beni unut

Gök mavi, deniz mavi, tam kıyısında dur

Durma, eteğinden beni bir daha savur.

Annem yıldız kayıyor içinden dilek tut,

Koşuyor sana kısa pantolunlu çocuk,

Gözünde gözümde, gözlerinde bin umut …

UYUYAN GÜZEL ANNEYE

Anne, bahar geliyor uyansana

Çık altın eşikte bekle beni,

En güzel tılsımları buldum sana

Koklayabilmek için nefesini.

Yeni açmış şu erik hatırlatır

Bana ağaçları çok sevdiğimi,

Sevginle mi ıslanmış şu sonsuz kır,

O kara bırakmışsın gözlerini.

Gül güzel annem benim, benim rüyam

İçimden çiçekli bir yol var sana,

Senin yerine biraz ben uyusam

Anne bahar geliyor uyansana. (Ceyhun Atuf KANSU)

ANNE

Sen baharda nazlı çiçek,

Ben çiçekte tombul böcek,

Sensin beni güldürecek,

Anneciğim, biriciğim.

Kulağımda tatlı sesin,

Ninni yavrum uyu dersin,

Sevgi bağın eksilmesin

Anneciğim, biriciğim. (Mevlüt KAPLAN)

ANNE

Uyusun da büyüsün

Derdin büyüdüm anne

Bana o ak sütünden

Verdin büyüdüm anne

Uykuma yıldızları

Serdin büyüdüm anne

Anne güzelliğine

Erdin, büyüdüm anne (FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA)

ANNECİĞİM

Bekle beni anneciğim

Bir gün sana döneceğim

Pamuk gibi ellerinden

Doya doya öpeceğim

Demet demet çiçeklerle

L,le menekşe güllerle

Aydınlık bir gelecekle

Annem sana geleceğim

Ne şirindir senin sözün

Yeter ağlamasın gözün

Bitsin artık çile hüzün

Annem sana döneceğim

Demet demet çiçeklerle

Ellerimde buketlerle

Du,larla Tekbirlerle

Annem sana geleceğim. (Hayati OTYAKMAZ)

SAKLA BENİ ANNE

Sen ninni söylerken anne

Ak güvercinler evimize

Gelinböcekleri konuyor

Saçımın tellerine

Sen masal söylerken anne

Mor menekşeler açıyor sesinde

Yüzünden kalkan kelebekler

Yavaşça konuyor kirpiklerime

Sen ninni söylerken anne

Başucumda mı uykum

Yastığımın altında mı

Söyle girsinler gözlerime

Söyle şu kedilere anne

Miyavlamasınlar eğri büğrü

Oyuncağımı korkutmasınlar

Girmesinler düşüne

Yumuyor gözlerimi gizli bir el

Yüzünü göremiyorum anne

Sar beni sakla beni

Sıcak sevgiler içine

Tavan nere gitti anne

Nere gitti evimizin duvarları

Daya ellerini anneciğim

Kediler düşmesin üstüme (Ali YÜCE)

GELEMEM ANNE

Bu acıya dayanmıyor yüreğim

Sensiz yaşanır mı bilemem anne

Sana kavuşmaktır benim dileğim

Vakit dolmayınca gelemem anne

Doğmak murat ise elbet ölüm hak

Bana çok zor geldi böyle ayrılmak

Seni örter iken şu kara toprak

Gayri yeryüzünde gülemem anne

Geceleri uyku girmez gözüme

Yakar beni ateş düştü özüme

Doymadım ki ben senin gül yüzüne

Şimdi koklamaya bulamam anne

Çekiçoğlu ölüm zor gelir dile

Ağlamak sızlamak boşa nafile

Sana kavuşmayı istesem bile

Ecel gelmeyince ölemem anne

Anneciğim seni sever kokunu özlerim

Şimdi seni bekliyorum

Ben seni çok seviyorum.

annem annem sen üzülme

seni birakip gitmeme ragmen

unutma ben hep seninleyim

ANNE

Annemi ben çok severim,

Melek annem, güzel annem,

Üzülmesin sakın derim

Melek annem, güzel annem.

İyi doğru sözler onda,

Şefkat dolu gözler onda,

Sevgi, ışık var yolunda,

Melek annem, güzel annem.

Anne yüzü ne asil yüz,

Anne gözü ne derin göz,

Anne özü, pırlanta öz,

Melek annem, güzel annem.

O gülerse çağlayanım,

O ağlarsa ağlayanım,

Ona gönül bağlayanım;

Melek annem, güzel annem. (Rıfat Necdet EVRİMER)

ANNECİĞİM

Anneciğim seni ben,

Çiçeklerden yemişten,

Sarı saçlı bebekten,

Canımdan çok severim.

Gitme hep yanımda kal,

Beni kollarına al,

Pembe gülden daha al,

Yanağından öperim. (Melahat UĞURKAN)

ANNECİĞİM

Ne sevimli bir annesin!

Ne tatlıdır senin sesin!

Benim canım mısın nesin

Sen olmazsan yapamam ben!

Senden yakın kim var bana?

Kalbim, canım bağlı sana!..

Üzüntüm yok ondan yana

Seviyorsun beni de sen.

Gülsem güler yüzün

Ağlamamdan alır hüzün…

Senin gecen ve gündüzün

Işık alır sanki benden! (Rakım ÇALAPALA)

ANNEN

Sen bir avuç bebektin

Kimdi süt veren sana,

Hastalandın ölecektin

Kim kanat gerdi sana?

Senin minik başını

Avuçlarına alıp

Gece uykusuz kalıp

Kucağında kim salladı

ANNEM TEK VARLIĞIM

Ey şefkati bol varlığım,

Sayende olmaz darlığım,

Türkiye'm ve uygarlığım,

Anam benim, şefkat selim.

Ninnilerle hep uyutan,

Sevgisi kalbimde yatan,

Bana çok meziyet katan,

Anam benim tek varlığım. (Hakkı ÇEBİ)

ANNEM

Bağım olsa, bahçem olsa

İpek kumaş bohçam olsa,

Sabah olsa, akşam olsa

Annem gitmese yanımdan

Her zaman baksam yüzüne,

Uyurum yatsam dizine.

Rastlamadım kem sözüne

Sesi çıkmaz kulağımdan.

Bir sözünü iki etmem.

Canımı verir incitmem

Annemsiz cennete gitmem

Onu severim canımdan (İbrahim Şimşek)

ANNE ANNE ANNE

Ağaç olsan

Dal olurum anne

Yaprak olurum

Sana gelirim

Deniz olsan

Sel olurum anne

Irmak olurum

Sana gelirim

Bahçe olsan

Gül olurum anne

Toprak olurum

Sana gelirim

Güneş olsan

Yol olurum anne

Bayrak olurum

Sana gelirim (Tacettin Şimşek)

ANNELER GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI 2020

*Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

*Penceresiz odamda, ışıkların en nadidesiydin. Akıl hocam, hayat danışmanımdın. Yollar ayrıldı ama kalpler asla. Seni seven yavrun anneler gününü unutmadı. İyi ki varsın annem.

*Biraz şans, biraz sevgi ve sabır, birer parça zaman, başarı ve memnuniyeti de eklersek malzemelere, hepsini karıştırıp senin için uzun ve dileklerinin gerçekleştiği bir “hayat pastası” yapabiliriz sanırım… Anneler günün kutlu olsun canım annem!

*Canım Annem Anneler Günün Kutlu Olsun

Benim için herşeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri biçilemeyen dünyanın en güzel annesine.. Anneler günün kutlu olsun Anneciğim.

*Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Annemsin. Seni çok seviyorum.

*Anne gökte bir ışık, anne parlak bir yıldız anne yoklukta bir düş, ayda bir yaldız anne tutunulan bir dal, dertlerin garip çizgisi anne gözümdeki yaşların bir virane dizgisi. Anneler günün kutlu olsun canım anam.

* Annem senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum.

* Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın.. en aziz varlığımız. Anneler günün kutlu olsun annem.

* Senin kucağın, senin merhametin beni yaşama bağlıyor sevgili anneciğim. Anneler günün kutlu olsun..

* Kuzey rüzgarı da esse, kopsa da fırtına, sığınacağım tek liman sensin annem. Hakkını nasıl öderim.. Başımı dizlerine koymaya geldim.

* Hayat yolculuğumun en başından beri beni besleyen, üzerimden duayı hiç eksik etmeyen, benim için her an endişelenen, bana rehberlik eden ve her arayışımda beni destekleyen kişi sendin anneciğim. İhtiyacım olan sevgi için her gün orada olduğunu biliyorum. Anneler Günün kutlu olsun!

* Bana yolları göstermek için orada olduğun sürece, hiçbir şey için endişelenmem gerekmiyor. Seni seviyorum anneciğim. Anneler Günün kutlu olsun!

* Sarılmaya ihtiyacım olduğunda, kolların benim için her zaman açık. Bir arkadaşa ihtiyacım olduğunda, her zaman yanımdasın. Bir derse ihtiyacım olduğunda, en iyi öğretmensin. Gücün ve sevgin bana her zaman rehberlik ediyor. Seni çok seviyorum anneciğim, Anneler Günün kutlu olsun!

* Çocukken, bana örnek olmak için benden önce; gençken, her ihtiyacım olduğunda beni gözetmek için arkamdan, yetişkin olduğumda ise destek vermek için hep yanımda yürüdün. Her an yanımda olduğun için sana minnettarım. Anneler Günün kutlu olsun!

* Gökyüzünden bir yıldız kayar dilek tutarız. Annem gözlerini kapar bütün dilekleri benim içindir. Ellerinde

* Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum annem.

*Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Anneler günün kutlu olsun benim melek annem.