23 Kasım 2021 Salı 16:19 - Güncelleme: 23 Kasım 2021 Salı 16:19

Öğretmenler günü mesajları ve tebrik kartları sosyal medya ve Whatsapp üzerinden paylaşılmaya başlandı. Atatürk'ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım günü, 1981 yılından beri her gün aynı tarihte Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Öğrencilerin yanı sıra ailesinde öğretmenlik mesleğini icra edenler, Anneye, babaya, eşe, ablaya öğretmenler günü mesajı arayışına girdi. İşte anneye, babaya, eşe, ablaya öğretmenler günü mesajı ve anlamlı sözler..

Eşe, kardeşe veya ablaya öğretmenler günü mesajı ve güzel, anlamlı sözleri WhatsApp ya da SMS yoluyla gönderebilir ya da hediyenizin içerisine not olarak ekleyebilirsiniz. İşte en güzel, anlamlı öğretmenlik sözleri, babaya, anneyei kardeşe ve ablaya Öğretmenler günü mesajları...

ANNEYE, BABAYA, ABLAYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

Canım ablacım öğretmenler günün kutlu olsun. Hayatta her şeyin güzellikle, mutlulukla geçmesi dileğiyle.

Bir gün dersem ki ben öğretmenim sen güneş kadar uzakta bile olsan her bakışımda gülümseyişini görürüm ışıksız açmazmış çiçek, gelmezmiş bahar inan seninle her mevsim bahar öğretmenim. Öğretmenler günün kutlu olsun anneciğim

Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler Günün kutlu olsun ablacığım...

"Senin gibi bir hocaya sahip olmak bir nimettir. Dünyamı değiştirdiğin için teşekkürler" Öğretmenler günün kutlu olsun babacığım.

Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler günün kutlu olsun fedakar babam...

Öğretmenim canım benim, bana hem anne hem kardeş oldun,.. Öğretmenler günün kutlu olsun canım ablam.

"En iyi öğretmenler kitaptan değil yürekten öğretir" Harika bir öğretmen olduğun için teşekkürler anneciğim

EŞE ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

Canım sevgilim, öğretmenler gününü en içten dileklerimle kutlarım. İyi ki varsın.

Sen kıvılcımsın, ilhamın, rehberin, hayatımın mumu... Öğretmenler günün kutlu olsun canım eşim.

Çocuğumun ikinci ebeveyni ve harika bir akıl hocası olduğun için teşekkür ederim. Öğretmenler günün kutlu olsun canım eşim

"Senin gibi bir hocaya sahip olmak bir nimettir." Dünyamı değiştirdiğin için teşekkürler canım eşim...

Öğrencilerini kendi evladıymış gibi seven, onlar için gece gündüz çalışan benim fedakar eşimin öğretmenler günü kutlu olsun.

Öğretmen 1 can değil 100 candır. Sen de benim sonsuz canımsın. Öğretmenler günün kutlu olsun bitanem.

Dünyanın her yanında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve en değerli varlığıdır. Öğretmenler günün kutlu olsun fedakar eşim

Sevgilim öğretmenliğini bir melek gibi yerine getiriyorsun. Sadece bana değil tüm öğrencilerine sevginin ne olduğunu öğrettin. Öğretmenler günün kutlu olsun canım eşim.

Öğretmenin "Bir" canı yoktur, öğretmenin "öğrencisi kadar" canı vardır. Benim canım da bir tek sensin. Öğretmenler günün kutlu olsun meleğim.

Bugün senin en güzel en özel günün canımın içi, 24 Kasım öğretmenler günün kutlu olsun. Allah her zaman yardımcın olsun.

İlim ve irfan öğreten eşim, öğretmenler gününü en içten dileklerimle kutlarım.

Öğretmen geçmişi unutturmayan, aynı zamanda geleceğe de bizleri yetiştiren büyük insandır. Sen de benim geleceğim, herşeyimsin. İyi ki varsın, öğretmenler günün kutlu olsun.

Üzerimde emeği olan bütün öğretmenlerimin ve eşimin öğretmenler gününü en içten dileklerle kutluyorum.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI ANLAMLI SÖZLER

"Eğitim bir kova doldurmak değil, ateş yakmaktır"

"İyi öğretim, doğru cevap vermekten çok doğru soru vermekten ibarettir"

"Bir kitap, bir kalem, bir çocuk ve bir öğretmen dünyayı değiştirebilir."

"Siz çocuklarınızın yaşayan oklar olarak gönderildiği yaylarsınız."

Öğretmenler!... Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

Türkiye Cumhuriyeti, çağı, bilimin ışığında sizlerin gayreti ile yakalayacaktır. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Ulu Önder Atatürk'ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği günü Öğretmenler Günü olarak kutluyoruz. Ülkenin geleceği için en önemli meslek öğretmenliktir. Başöğretmenimiz Atatürk başta olmak üzere öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun!

Öğretmenler!... Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler Gününüz kutlu olsun

Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

Bizimle hayatı paylaşan; bize hayatı öğreten, birey olma çabasında yol gösteren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun.

İlim ve irfan yolunun ışığı olan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun.

Yarınlarımızı bir güneş gibi aydınlatan; fikri hür, vicdani hür, irfanı hür yeni nesiller yetiştiren öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun...

Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.

Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır... (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler Gününüz kutlu olsun

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır. (Atatürk)

Hayatımıza anlam katan tüm Öğretmenlerimizin #24KasımÖğretmenlerGünü kutlu olsun.

Dünyanın en kutsal vazifesini yapan tüm öğretmenlerimin öğretmenler gününü canı gönülden kutlar ellerinden öperim.

"Güzel ülkemizin insanlarını özveri ile yetiştiren öğretmenlerimiz siz her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler gününüz kutlu olsun."

Başarılı nesiller yetiştiren kıymetli öğretmenlerimizin, Öğretmenler Günü kutlu olsun.

Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...