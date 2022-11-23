Öğretmenler Günü için en güzel şiirler! Öğretmenler Günü için kısa, 2 kıtalık öğretmen şiirleri

Öğretmenler Günü için kısa şiirler ve güzel sözler, bu özel günde yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda öğretmenlerini onurlandırmak isteyen öğrenciler, Öğretmenler Günü için en güzel şiirleri okuyacaklar. Millet Mekteplerinin açılışı ve Atatürk'ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım günü, 1981 yılından beri Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. İşte Öğretmenler Günü için kısa, 2 kıtalık öğretmen şiirleri

ÖĞRETMENLER GÜNÜ İÇİN EN GÜZEL ŞİİRLER!

Bu yıl 24 Kasım 2022 tarihinde Öğretmenler Günü büyük bir coşku ile kutlanacak. Öğretmenlerinize kısa şiirlerle günün anlam ve önemini belirten güzel bir jest yapabilirsiniz. Öğretmenler Günü için kısa şiirler sayesinde ona WhatsApp ya da SMS yoluyla kutlama mesajı atabilir ya da hediyenizin içerisine not olarak ekleyebilirsiniz. İşte öğretmenler için en anlamlı sözler ve şiirler (kısa 1,2 kıtalık)

KÖY ÖĞRETMENLERİ ŞİİRİ

Yurdumuz uçsuz bucaksız,

Gökte yıldız kadar köylerimiz var!

Ama uzak, ama harap, ama garipsi...

Alın benim gönlümden de o kadar!

Uzak köylerimizde kuşlar gibi

Her sabah çocuklar size uçar.

Ama küçük, ama büyüyen, ama güleç...

Alın benim gönlümden de o kadar!

Siz kara göklerin yıldızları,

Işıtın yurdumuzu sabaha kadar!

Ama düşe kalka, ama yiğit, ama umutlu...

Alın benim gönlümden de o kadar!

(Cahit Külebi)

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

Sevgili öğretmenim,

İnan sen bir ışıksın.

Yanarsın gece gündüz.

Aydınlatırsın bizi.

Doğruyu, güzeli,

Bize sen öğretirsin.

Vatanıma sevgiyi,

Kalbimize sen korsun.

Çevreni aydınlatır,

Bir mum gibi erirsin.

Anne – baba gibisin,

Bizi, bağrına hep basarsın

ÖĞRETMENİM KALBİMDESİN

Hayatımın tadı tuzu

Hem pınarı, hem havuzu

Işığı ve kılavuzu...

Ayrıcalıklı yerdesin

Öğretmenim kalbimdesin!

Birer küçük fidandık biz

Yetiştirdin verdik filiz

Sen bir ırmak, sen bir deniz

Sen yemyeşil bir beldesin

Öğretmenim kalbimdesin!

(Cemal Gören)

BİRİCİK ÖĞRETMENİM

Öpmek istiyorum hep o şefkatli elleri.

Yerimde sayıyordum alıp geçtin ileri.

Bana hep sen öğrettin o güzel bilgileri.

Benim bilgi kaynağım, sevgili öğretmenim.

Hep okulda geçirsem günleri, geceleri,

Daha erken öğrensem harfleri, heceleri.

Sende saklı bulunan o güzel bilgileri,

Ben de almak isterim biricik öğretmenim.

İstemez oldum artık vefasız geceleri.

Hep sınıfımda olsam, okusam heceleri.

Atamın önerdiği olmam istenen yeri,

Bana sen hazırladın biricik öğretmenim.

Hakkı ÇEBİ

BİR TOHUMDUR EKİLEN

Bir tohumdur senden bize ekilen,

En zor anlarımızdadır senden bize yetişen,

Ne kadar çok verirsen

Sana o kadar çok sevgi gelir öğrencilerinden.

Öğretmenin seni ne çok seviyoruz bilsen,

Geçilmiyor hiçbir yanımız sevgiden.

Unutulmayacak çok şey kaldı senden

Bunları ifade edilmiyor dilden.

ÖĞRETMENİM

Ömründen ömür kattın bize,

Günlerini feda ettin hepimize,

Razı gelmezdin bir şey olsa birimize.

Ecel terlerin bak dönüştü denize...

Tüm kelimelerimi kulansam yetmez.

Maksadım bir teşekkür, yoksa anlatmak seni

Elbette sayfalarca yazsam yine yetmez.

Nasıl sevmeyecekmiş öğrencilerin seni.

İnsan böyle fedakar olan bir şahsiyetin

Manevi hakkını hiçbir zaman ödeyemez...

ANA GİBİ, BABA GİBİ

Öğretmenim bilir misin

Seni nasıl sevdiğimi?

Sorsan bana nerde yerin

Gösteririm ben kalbimi

Ana değil, ana gibi;

Baba değil, baba gibi

Öğretmenim ben de sevgin

Can içinde bir can gibi...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ İÇİN KISA, 2 KITALIK ÖĞRETMEN ŞİİRLERİ

BİR ÇİÇEKTİR ÖĞRETMENİM

Bir çiçektir öğretmenim,

Ben onsuz hiçbir şey öğrenmedim.

Her zaman onun yolunda nöbetteyim,

Öğrettikleri ile aydınlığın zirvesindeyim.

Öğretmenim, canım öğretmenim

Seninle birlikte var oldu her şeyim.

Ben sen olmadan neredeyse bir hiçim.

Senin öğrettiklerin ile neşeliyim.

BİR HARFİN PEŞİNDE



Bir harfin peşinde her zaman gidiyorsun

Sen bize en büyük mutluluğu çiziyorsun,

Senden gelen bilgilerle yaşıyoruz biliyorsun.

Karanlıkların üzerinden kuvvetlice geçiyorsun.

Beni şimdi dinleyin çocuklar diyorsun.

Her zaman en iyisi olalım istiyorsun.

Biz olmadan hiçbir yere gitmiyorsun.

Öğretmenim seni çok seviyoruz, biliyorsun

BİR TOHUMDUR EKİLEN



Bir tohumdur senden bize ekilen,

En zor anlarımızdadır senden bize yetişen,

Ne kadar çok verirsen

Sana o kadar çok sevgi gelir öğrencilerinden.

Öğretmenin seni ne çok seviyoruz bilsen,

Geçilmiyor hiçbir yanımız sevgiden.

Unutulmayacak çok şey kaldı senden

Bunları ifade edilmiyor dilden.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜN ÖNEMİ

Millet Mekteplerinin açılışı ve Atatürk'ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım günü, 1981 yılından beri Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

24 Kasım 1928 tarihinde açılan Millet Mekteplerinde yaşlı, genç, çocuk, kadın demeden herkese yeni harflerle okuma yazma öğretilmiştir. Bu kapsamda her yıl aynı tarihte Öğretmenler onore edilir.

Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür.