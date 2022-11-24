Öğretmenler günü mesajları tüm öğrenciler ve öğretmen yakını olanlar tarafından paylaşılıyor. Millet Mekteplerinin açılışı ve Atatürk'ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım günü, 1981 yılından beri Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Eşi, annesi, baabsı ve ablası öğretmen olanlar için en güzel, anlamlı Öğretmenler Günü mesajlarını haberimizde derledik. İşte öğretmen yakınlarınıza gönderebileceğiniz Öğretmenler Günü resimli kutlama mesajları. Öğretmen eşe, anneye, babaya, ablaya öğretmenler günü mesajı!

Eşe, kardeşe veya ablaya öğretmenler günü mesajı ve güzel, anlamlı sözleri WhatsApp ya da SMS yoluyla gönderebilir ya da hediyenizin içerisine not olarak ekleyebilirsiniz. İşte en güzel, anlamlı öğretmenlik sözleri, babaya, anneyei kardeşe ve ablaya Öğretmenler günü mesajları...

ÖĞRETMEN EŞE, ANNEYE, BABAYA, ABLAYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

Bir gün dersem ki ben öğretmenim sen güneş kadar uzakta bile olsan her bakışımda gülümseyişini görürüm ışıksız açmazmış çiçek, gelmezmiş bahar inan seninle her mevsim bahar öğretmenim. Öğretmenler günün kutlu olsun anneciğim

Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler Günün kutlu olsun ablacığım...

Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler günün kutlu olsun fedakar babam...

"Senin gibi bir hocaya sahip olmak bir nimettir. Dünyamı değiştirdiğin için teşekkürler" Öğretmenler günün kutlu olsun babacığım.

Öğretmenim canım benim, bana hem anne hem kardeş oldun,.. Öğretmenler günün kutlu olsun canım ablam.

"En iyi öğretmenler kitaptan değil yürekten öğretir" Harika bir öğretmen olduğun için teşekkürler anneciğim

Canım ablacığım öğretmenler günün kutlu olsun. Hayatta her şeyin güzellikle, mutlulukla geçmesi dileğiyle.

Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. Öğretmenler günün kutlu olsun ablacığım.

Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler günün kutlu olsun babacığım.

Bizimle hayatı paylaşan; bize hayatı öğreten, birey olma çabasında yol gösteren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun.

Yarınlarımızı bir güneş gibi aydınlatan; fikri hür, vicdani hür, irfanı hür yeni nesiller yetiştiren öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun...

Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir. Öğretmenler Günün kutlu olsun anneciğim

EŞE ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

Canım sevgilim, öğretmenler gününü en içten dileklerimle kutlarım. İyi ki varsın.

Sen kıvılcımsın, ilhamın, rehberin, hayatımın mumu... Öğretmenler günün kutlu olsun canım eşim.

Çocuğumun ikinci ebeveyni ve harika bir akıl hocası olduğun için teşekkür ederim. Öğretmenler günün kutlu olsun canım eşim

"Senin gibi bir hocaya sahip olmak bir nimettir." Dünyamı değiştirdiğin için teşekkürler canım eşim...

Öğrencilerini kendi evladıymış gibi seven, onlar için gece gündüz çalışan benim fedakar eşimin öğretmenler günü kutlu olsun.

Öğretmen 1 can değil 100 candır. Sen de benim sonsuz canımsın. Öğretmenler günün kutlu olsun bitanem.

Dünyanın her yanında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve en değerli varlığıdır. Öğretmenler günün kutlu olsun fedakar eşim

Senin gibi bir öğretmenim olsa, dünyanın en başarılı öğrencisi olurdum. İlham kaynağım, meleğim Öğretmenler Günün kutlu olsun

Seni tanımak hayata tutanmaktı, seni sevmek ise bu hayatı anlamıyla yaşamaktır. Canım anneciğim Öğretmenler günün kutlu olsun.

Sevgilim öğretmenliğini bir melek gibi yerine getiriyorsun. Sadece bana değil tüm öğrencilerine sevginin ne olduğunu öğrettin. Öğretmenler günün kutlu olsun canım eşim.

Öğretmenin "Bir" canı yoktur, öğretmenin "öğrencisi kadar" canı vardır. Benim canım da bir tek sensin. Öğretmenler günün kutlu olsun meleğim.

Bugün senin en güzel en özel günün canımın içi, 24 Kasım öğretmenler günün kutlu olsun. Allah her zaman yardımcın olsun.

Canım eşim seni çok seviyor bu özel gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Bitanem 24 Kasım Öğretmenler günün kutlu olsun.

İlim ve irfan öğreten eşim, öğretmenler gününü en içten dileklerimle kutlarım.

Öğretmen geçmişi unutturmayan, aynı zamanda geleceğe de bizleri yetiştiren büyük insandır. Sen de benim geleceğim, herşeyimsin. İyi ki varsın, öğretmenler günün kutlu olsun.

Üzerimde emeği olan bütün öğretmenlerimin ve eşimin öğretmenler gününü en içten dileklerle kutluyorum.

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