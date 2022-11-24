Öğretmenler Günü özlü sözler! Öğretmenler Günü ile ilgili resimler ve mesajlar

24 Kasım 2022 Öğretmenler Günü için özlü sözler ve mesajlar sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Bu kapsamda Öğretmenler Günü ile ilgili resimler ve mesajlar öğrenciler ve öğretmen yakınları tarafından paylaşılıyor. Bu kutsal mesleğin önemini vurgulamak ve günün anlam ve önemine ilişkin Öğretmenler Günü ile ilgili resimler ve mesajları haberimizde derledik. Siz de baş tacı öğretmenlerinize Öğretmenler Günü kutlama mesajı atabilir, bu özel günde onları hatırladığınızı gösterebilirsiniz. İşte Öğretmenler günü için özlü sözler, Öğretmenler Günü ile ilgili resimler ve mesajlar

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ÖZLÜ SÖZLER

Bir gün dersem ki ben öğretmenim sen güneş kadar uzakta bile olsan her bakışımda gülümseyişini görürüm ışıksız açmazmış çiçek, gelmezmiş bahar inan seninle her mevsim bahar öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

Dünyadaki tüm öğretmenlerin öğretmenler günü kutlu olsun. Tüm eğitimcilerimize minnettarım...

Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler Günün kutlu olsun!

Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

Çocuklarımızın Yetişmesinde Büyük Rol Oynayan, Her Türlü Fedakarlığı Gösteren Sizlere Çok Borçluyuz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

Öğretmeniz canım benim yeri geldi ana oldunuz bana yeri geldi baba oldunuz bana 24 Kasım öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Başta kendi öğretmenlerim olmak üzere tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutluyorum.

"Senin gibi bir hocaya sahip olmak bir nimettir. Dünyamı değiştirdiğin için teşekkürler"

Üzerimde emeği olan bütün öğretmenlerimin öğretmenler gününü en içten dileklerle kutluyorum.

Öğretmenim bilir misin seni nasıl sevdiğimi? Sorsan bana nerde yerin gösteririm ben kalbimi. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

Öğretmenler!... Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

Türkiye Cumhuriyeti, çağı, bilimin ışığında sizlerin gayreti ile yakalayacaktır. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLE İLGİLİ RESİMLER VE MESAJLAR



Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

Bizimle hayatı paylaşan; bize hayatı öğreten, birey olma çabasında yol gösteren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun.

Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.

Her bilgiyi, doğruyu zihinlerimize sevgiyle ilmek ilmek işleyen, her zorlukta sabretmeyi öğreten biricik öğretmenim. Sizi tanıdığım için, hayatıma dokunduğunuz için çok şanslıyım. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

"Sen kıvılcımsın, ilhamın, rehberin, hayatımın mumu. Benim öğretmenim olduğunuz için çok müteşekkirim."

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır. (Atatürk)

Dünyanın en kutsal vazifesini yapan tüm öğretmenlerimin öğretmenler gününü canı gönülden kutlar ellerinden öperim.

"En iyi öğretmenler kitaptan değil yürekten öğretir. Harika bir öğretmen olduğun için teşekkürler."

"Güzel ülkemizin insanlarını özveri ile yetiştiren öğretmenlerimiz siz her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler gününüz kutlu olsun."

Başarılı nesiller yetiştiren kıymetli öğretmenlerimizin, Öğretmenler Günü kutlu olsun.

Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. 24 Kasım'ınız kutlu olsun

"Hatırlayalım: Bir kitap, bir kalem, bir çocuk ve bir öğretmen dünyayı değiştirebilir.""Siz çocuklarınızın yaşayan oklar olarak gönderildiği yaylarsınız."

Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. Sizler gelecek nesli yetiştiren eğitimcilersiniz. Var olun!

Bir gün dersem ki, ben öğretmenim kalemimin mürekkebi alın terindir. Vedalaşıp gidersem öğretmenim unutmayı unuturum da, unutmadığım kalbimdeki en güzel yerindir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

"Çocuğumun ikinci ebeveyni ve harika bir akıl hocası olduğun için teşekkür ederim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!"

Kolay değil bir nesli yetiştirmek, kolay değil öğretmen olmak, öğretebilmek ve eğitimci olabilmek. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlar, hayatlarını huzurla geçirebilecekleri bir ömür dilerim.

"Eğitim bir kova doldurmak değil, ateş yakmaktır"

"İyi öğretim, doğru cevap vermekten çok doğru soru vermekten ibarettir"

Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

Öğretmenler!... Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun

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