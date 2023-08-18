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Arazi anlaşmazlığı kavgası! Baba ve oğlunu öldürdü

Sivas'ın Kangal ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle av tüfeğiyle baba ve oğlunu öldürdü.

AA18 Ağustos 2023 Cuma 15:18 - Güncelleme:
Arazi anlaşmazlığı kavgası! Baba ve oğlunu öldürdü
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İddiaya göre, Topardıç köyü Kuşburnu mevkisinde tarlasını biçtiren H.E. (52), traktörle köye buğday götürürken arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan dayısı A.K. (62) ile karşılaştı.

A.K, av tüfeğiyle seyir halindeki traktördeki yeğenine ateş etti. Traktör kontrolden çıkarak şarampole indi. A.K, daha sonra yaklaşık 500 metre mesafedeki tarlaya giderek bir başka traktörü kullanan eniştesi A.R.E'ye (75) de av tüfeğiyle ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, baba A.R.E. ve oğlu H.E'nin öldüğü belirlendi.

Cenazeler, Kangal Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Dağlık araziye kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

  • arazi anlaşmazlığı
  • Sivas cinayet
  • cinayet

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