26 Temmuz 2020 Pazar 14:34 - Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 14:34

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Arefe günü ise bayram öncesi son hazırlıklar yapılacak. Kurban kesecekler kurbanlıklarının son durumunu ele alacak, henüz kurban almamış olanlar içinse son fırsat olacak. Koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı2nda memleketlerine gidemeyen vatandaşlar tatil için gün sayıyor. Kurban Bayramı'na günler kala "Arefe günü resmi tatil mi? Arefe günü tam gün mü yarım gün mü 2020?" sorularının cevabı büyük bir merakla araştırılıyor. İşte 2020 arefe günü resmi tatili ile ilgili detaylar...

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN 2020?

30 Temmuz Perşembe günü arefe günü olacak.

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

4 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca ve arife günü öğleden sonra resmi tatil olacak. Yani bayram öncesi bankalarda ve diğer resmi kurumlarda işlem yapmak isteyen kişiler arife günü öğlen saatine kadar işlemlerini tamamlamak zorunda olacaklar. Aksi takdirde resmi kurumlarda yapılacak işlemler bayram sonrasına kalacak.

AREFE GÜNÜ TAM GÜN MÜ, YARIM GÜN MÜ?

Arefe günü tam gün mü yarım gün mü 2020? sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz senelerde yarım gün olan Arefe günü Kurban Bayramı resmi tatili ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Ancak bu sene arefe günün yarım gün resmi tatil olması bekleniyor.

2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

31 Temmuz Cuma-Kurban Bayramı 1.Gün

1 Ağustos Cumartesi-Kurban Bayramı 2.Gün

2 Ağustos Pazar-Kurban Bayramı 3.Gün

3 Ağustos Pazartesi-Kurban Bayramı 4.Gün

Kurban Bayramı'nda kısıtlama var mı? Başkan Erdoğan açıkladı

2020 canlı kurbanlık fiyatları ne kadar? Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık canlı kilo fiyatları!