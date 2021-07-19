19 Temmuz 2021 Pazartesi 12:23 - Güncelleme: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 12:23

Arefede bankalar çalışıyor mu 2021? sorusu Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti Bankası veya Yapıkredi gibi bankalarda işlem gerçekleştirecek olan müşteriler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Kurban Bayramı'nda bankalar kapalı olacak. Peki, Arefede bankalar çalışıyor mu 2021? İşte 19 Temmuz 2021 Pazartesi Arefe günü bankaların çalışma saatleri

AREFEDE BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

Arefe günü birçok resmi kurum öğleden sonra kapalı olacak. Arefe günü, yarım gün tatil olacak. Bankalar, arefe günü öğlene kadar hizmet verebilecek.

Bankalar, PTT şubeleri ve kamu kuruluşları Arefe günü yarım gün hizmet verecek.

Bazı bankalarda 12:30 bazı bankalarda ise 13:00'e kadar işlem yapılabilecek. Ancak Arefe günü öğleden sonra resmi tatil olduğu için öğleden sonra bankalar kapalı olacaklar.

Bu nedenle banka işlemlerini bayramdan sonraya bırakmak istemeyen kişilerin bugün saat 13.00'a kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Aksi durumda hafta boyunca bayram tatili ardından da hafta sonu geleceği için bankalar Temmuz'un 26'sına kadar kapalı olacak.

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