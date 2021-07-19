19 Temmuz 2021 Pazartesi 11:56 - Güncelleme: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 11:56

Arefe günü kargolar açık mı? sorusu MNG Kargo, Sürat Kargo, Yurtiçi Kargo ve Aras Kargo gibi firmalardan gönderi bekleyenler veya kargo gönderecek olanlar tarafından merak ediyor. Kurban Bayramı'nda kargo firmalarının çoğu çalışmalarına ara verecek. Peki, Arefe günü kargolar açık mı? Arefe günü kargolar kaça kadar açık? İşte Kurban Bayramı ve Arefe gününde kargoların çalışma saatleri

AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI?

Kurban Bayramından 1 gün önce olan Arefe Günü kargoların çalışma saatleri belirlendi. Buna göre bazı kargo firmaları tam gün çalışacakken bazıları öğlene kadar açık olacak. İşte Arefe günü kargoların çalışma saatleri...

YURTİÇİ KARGO AREFE GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU?

19 Temmuz 2021 Arefe günü tüm Yurtiçi kargo şubeleri hizmet vermeye devam edecek olup, 20 -23 Temmuz tarihleri arasında tüm birimlerimiz Kurban bayramı sebebi ile kapalı olacaktır. 24 Temmuz Cumartesi günü tüm kargo birimlerimiz hizmet vermeye devam edecektir. "

ARAS KARGO AREFE GÜNÜ AÇIK MI?

Aras Kargo, yayımladığı duyuruya göre arefe günü 13.00'a kadar çalışacak. Kurban Bayramı'nda ise çalışmaya ara verecek.

PTT KARGO AREFE GÜNÜ AÇIK MI?

PTT Kargo, Arife günü yarım gün yani saat 09:00 ile 12:30 arası hizmet verecek. Bu vakte kadar yetişmeyen kargolar bayramdan sonra teslim edilecek. PTT şubeleri ve kuryeleri Kurban Bayramı'nda hizmet veremeyecek.

SÜRAT KARGO AREFE GÜNÜ AÇIK MI?

Sürat Kargo, yayımladığı duyuruda arefe günü normal mesainin devam edeceği, bayram günlerinde ise kapalı olunacağı bilgisini aktardı.

MNG KARGO AREFE GÜNÜ AÇIK MI?

MNG Kargo bayramda çalışma durumu için henüz açıklama yapmadı. Genellikle MNG Kargo resmi tatillerde ve Kurban Bayramı'nda hizmet vermemektedir. Arife günü ise tam gün hizmet vermektedir.