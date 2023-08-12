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Arnavutköy'deki yangın 20. saatte söndürüldü

Arnavutköy'de cam üretim tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 20. saatte söndürüldü.

AA12 Ağustos 2023 Cumartesi 08:46 - Güncelleme:
Arnavutköy'deki yangın 20. saatte söndürüldü
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Yassıören Mahallesi Akpınar Sanayi Bölgesi Bayındır Caddesi'nde bulunan, giriş katı matbaa olarak kullanılan, diğer katları ise 5 bin metrekare alana kurulu PVC cam üretim tesisi olan 5 katlı fabrikanın ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle dün sabah çıkan yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri yoğun çaba gösterdi.

İtfaiyenin binanın içerisine yayılan alevlere müdahalesine çevre ilçelerdeki itfaiye ekipleri de destek verdi.

Ekiplerin dönüşümlü sürdürdüğü söndürme çalışmalarında, binanın bazı bölümlerindeki PVC panelleri yangının çıktığı bölgeden forkliftlerle uzaklaştırıldı.

Ekipler, binada oluşan yoğun dumanın tahliyesini sağlamak için alt katlardaki camları kırdı. Jandarma ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangına müdahale sırasında ayağından yaralanan itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangın, ekiplerin soğutma ve duman tahliye çalışmalarının ardından yaklaşık 20 saatlik müdahalenin ardından tamamen söndürüldü.

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