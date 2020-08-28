Tüm yurtta ve dünyada büyük bir merakla beklenen Aşure Günü geldi çattı. Muharrem ayının 10'uncu günü kutlanan Aşure Günü nedeniyle inanan vatandaşlar 28-29 ya da 29-30 tarihlerinde oruç tutulabilecek. İslam alemi için büyük anlam ve önem taşıyan Aşure Günü bu hafta idrak edilecek. Peki Aşure günü bugün mü? Aşure ayı ne zaman başlar ve biter? İşte ayrıntılar...
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?
Muharrem ayı içerisinde yer alan ve özel bir yeri bulunan aşure günü, Muharrem ayının 10. gününe denk gelmektedir. Aşure günü bu yıl 29 Ağustos Cumartesi günü idrak edilecek.
Tarihte bugün, insanlık ve İslam tarihi açısından önem taşıyan bazı olaylar meydana gelmiştir. Aşure günü tek bir gün olsa da Muharrem ayı boyunca aşure yapıp dağıtılır. Geleneklerimize göre aşure günü ve sonrasında 10 gün boyunca aşure yapılıp dağıtılabilir. Aşure günü ibadetleri ise yalnızca o gün yapılır. Muharrem ayı orucu Aşure gününden bir gün önce, ve bir gün sonra dahil edilmek üzere (9. ve 10. ya da 10. ve 11. günü) tutulur. İşte bu mübarek günde yapılacak ibadetler...
AŞURE GÜNÜ İBADETLERİ NELERDİR?
Aşure günü oruç tutmak sünnettir.
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur. [Müslim, Tirmizi, İ. Ahmed, Taberani]
Aşure günü oruç tutan o yıl tutamadığı nafile oruçlarının sevabına kavuşur. [Deylemi]
Aşure günü bir gün önce, bir gün sonra da tutarak Yahudilere muhalefet edin. [İ .Ahmed]
Aşurenin faziletinden faydalanın. Bu mübarek günde oruç tutan, melekler, peygamberler, şehidler ve salihlerin ibadetleri kadar sevaba kavuşur. [Şir'a]
Yalnız Aşure günü oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutmalı!
Sıla-i rahim yapmalı. Yani akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşidi yardım ile gönüllerini almalı. Hadis-i şerifte, (Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)
İlim öğrenmeli; Hadis-i şerifte, (Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer) buyuruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, [mesela İslam Ahlakı veya Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye] okumalıdır. Ayrıca Kur'an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir'a)
Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)
Bugün aşure ibadet diye aşure pişirmek günahtır. Aşurenin bugüne mahsus ibadet olmadığını bilerek, bugün aşure veya başka tatlı yapmak günah olmaz, sevap olur. Bu inceliği iyi anlamalı. Tedavi niyetiyle sürme çeken bugün de sürmelenebilir. Hadis-i şerifte, Aşure günü ismidle sür-melenen, göz ağrısı görmez buyuruldu. (Hakim)
Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, Aşure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur buyuruldu. (Şir'a)
Çoluk çocuğunu sevindirmek! Hadis-i şerifte, (Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur) buyuruldu. (Beyheki)
Gusletmeli. Hadis-i şerifte, (Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir'a)
[Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir.
O gün, eve ufak-tefek erzak alınmalı, alınırsa bir sene boyunca evde bereket olur.
Dua Okunmalı;
10 defa şu dua okunur:
'Sübhanallahi mil'el mizan. Ve müntehel-ılmi ve meblegar-rıza ve zinetelarş'
Namaz Kılınmalı
Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rek'at namaz kılınır.
Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)