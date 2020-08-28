28 Ağustos 2020 Cuma 14:53 - Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 14:53

Tüm yurtta ve dünyada büyük bir merakla beklenen Aşure Günü geldi çattı. Muharrem ayının 10'uncu günü kutlanan Aşure Günü nedeniyle inanan vatandaşlar 28-29 ya da 29-30 tarihlerinde oruç tutulabilecek. İslam alemi için büyük anlam ve önem taşıyan Aşure Günü bu hafta idrak edilecek. Peki Aşure günü bugün mü? Aşure ayı ne zaman başlar ve biter? İşte ayrıntılar...

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Muharrem ayı içerisinde yer alan ve özel bir yeri bulunan aşure günü, Muharrem ayının 10. gününe denk gelmektedir. Aşure günü bu yıl 29 Ağustos Cumartesi günü idrak edilecek.

Tarihte bugün, insanlık ve İslam tarihi açısından önem taşıyan bazı olaylar meydana gelmiştir. Aşure günü tek bir gün olsa da Muharrem ayı boyunca aşure yapıp dağıtılır. Geleneklerimize göre aşure günü ve sonrasında 10 gün boyunca aşure yapılıp dağıtılabilir. Aşure günü ibadetleri ise yalnızca o gün yapılır. Muharrem ayı orucu Aşure gününden bir gün önce, ve bir gün sonra dahil edilmek üzere (9. ve 10. ya da 10. ve 11. günü) tutulur. İşte bu mübarek günde yapılacak ibadetler...

AŞURE GÜNÜ İBADETLERİ NELERDİR?

Aşure günü oruç tutmak sünnettir.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

Aşure günü oruç tutanın, bir yıl­lık günahları affolur. [Müslim, Tir­mizi, İ. Ahmed, Taberani]

Aşure günü oruç tutan o yıl tuta­madığı nafile oruçlarının sevabına kavuşur. [Deylemi]

Aşure günü bir gün önce, bir gün sonra da tutarak Yahudilere muhale­fet edin. [İ .Ahmed]

Aşurenin faziletinden faydalanın. Bu mübarek günde oruç tutan, melekler, peygamberler, şehidler ve salihlerin ibadetleri kadar sevaba kavu­şur. [Şir'a]

Yalnız Aşure günü oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutmalı!

Sıla-i rahim yapmalı. Yani akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşidi yardım ile gönüllerini almalı. Hadis-i şerifte, (Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

İlim öğrenmeli; Hadis-i şerifte, (Aşure günü, ilim öğrenilen veya Alla­hü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer) buyuruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, [mesela İslam Ahlakı veya Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye] oku­malıdır. Ayrıca Kur'an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir'a)

Sadaka vermek sünnettir, ibadet­tir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

Bugün aşure ibadet diye aşure pi­şirmek günahtır. Aşurenin bugüne mahsus ibadet olmadığını bilerek, bu­gün aşure veya başka tatlı yapmak günah olmaz, sevap olur. Bu inceliği iyi anlamalı. Tedavi niyetiyle sürme çeken bugün de sürmelenebilir. Ha­dis-i şerifte, Aşure günü ismidle sür-melenen, göz ağrısı görmez buyurul­du. (Hakim)

Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, Aşure günü, on Müslümana selam ve­ren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur buyuruldu. (Şir'a)

Çoluk çocuğunu sevindirmek! Ha­dis-i şerifte, (Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafa­kası geniş olur) buyuruldu. (Beyheki)

Gusletmeli. Hadis-i şerifte, (Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir'a)

[Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir.

O gün, eve ufak-tefek erzak alınmalı, alınırsa bir sene boyunca evde bereket olur.

Dua Okunmalı;

10 defa şu dua okunur:

'Sübhanallahi mil'el mizan. Ve müntehel-ılmi ve meblegar-rıza ve zinetelarş'

Namaz Kılınmalı

Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktin­de 2 rek'at namaz kılınır.

Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü, zerre ka­dar sadaka ve­ren, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur) buyu­ruldu. (Şir'a)

Aşure gününde oruç tutulur mu? Aşure günü oruç tutmak sünnet midir?

Gerçek aşure tarifi: Tam kıvamında aşure nasıl yapılır?

Muharrem ayının 10. günü neler yapılır?

Muharrem ayı orucu ne zaman tutulur? Muharrem ayının 9, 10 ve 11. günleri ne zaman?