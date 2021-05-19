19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:55 - Güncelleme: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:55

Atatürk'ün 19 Mayıs ile ilgili sözleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'a çıktığı tarih olan bu günde yoğun olarak paylaşılıyor. Her yıl coşkuyla kutlanan Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl koronavirüs nedeniyle buruk geçiyor. Bu özel günün anlamını idrak etmek isteyenler için Atatürk'ün 19 Mayıs ile ilgili sözleri, 19 Mayıs kutlama mesajları ve Atatürk'ün gençliğe sözleri haberimizde yer alıyor.

ATATÜRK'ÜN 19 MAYIS İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. (Mustafa Kemal ATATÜRK)

Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum" (Mustafa Kemal ATATÜRK)Ben, sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim. Mustafa Kemal ATATÜRK)

Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz. (Mustafa Kemal ATATÜRK)

'Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir..' (Mustafa Kemal ATATÜRK)

Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. (Mustafa Kemal ATATÜRK) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

19 MAYIS KUTLAMA MESAJLARI

19 Mayıs, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve bizden sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilincindeyiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Ey Türk Gençliği vazifelerini unutma bayramını da doya doya kutla. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Gençlik gelecektir. Gençlerini en iyi biçimde yetiştiren, onlara değer veren, yarınlara hazırlayan Milletler geleceğe güvenle bakabilirler.

"Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun."

Milletimizin büyük önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını gururla anıyor ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum.

19 Mayıs, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ataşenin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

"19 Mayıs, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun."

Gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı en samimi duygularımla kutlar, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anarım

"Rica ile merhamet dilenmekle bir millet ve devletin şeref ve istiklâli kurtarılmaz. Türk milleti, gelecek nesiller için bunu unutmamalıdır. 19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun."

Zaferin büyüklüğü, savaşın çetinliği ile ölçülür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Rica ile, merhamet dilenmekle bir millet ve devletin şeref ve istikIaIi kurtarılmaz. Türk milleti, gelecek nesiller için bunu unutmamalıdır. 19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür.

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bugün İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.