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Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve Türküler hangileri? İşte Atatürk'ün sevdiği şarkılar

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yıl dönümünde sosyal medyada Atatürk ile ilgili paylaşımlar arttı. 10 Kasım 1938 yılında hayatını kaybeden Gazi Mustafa Kemal'i anmak isteyen vatandaşlar, Atatürk'ün sevdiği şarkıları dinleyerek bir kez daha 'Ata'yı anıyor. Peki Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve Türküler hangileri? İşte bu özel günde dinleyebileceğiniz Atatürk'ün sevdiği şarkılar

10 Kasım 2022 Perşembe 15:33 - Güncelleme:
Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve Türküler hangileri? İşte Atatürk'ün sevdiği şarkılar
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Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve türküler, Gazi Mustafa Kemal'in ölmününün yıl dönümünde gündeme geldi. Atatürk'ün sevdiği şarkıların yer aldığı, toplamda 20 şarkıdan oluşan listeyi haberimizden görebilirsiniz. Müzeyyen Senar ve Safiye Ayla tarafından seslendirilen Türk sanat müziği şarkılarından oluşan albümü Youtube üzerinden dinleyebilirsiniz 84. ölüm yıl dönümde Atatürk'ü en sevdiği 10 şarkıyla anmak isteyenler için Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve Türküleri haberimizde derledik.

ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR

Yanık Ömer

Kırmızı Gülün Âli Var

Sobalarında Guru da Meşe Yanıyor Efem

Çökertmeden Çıktımda Halilim

Mehrali Bey Ağıtı

Ata Barı

Mızıka Çalındı Düğün mü Sandın

Köroğlu Solağı

Yanık Ömer

Dağlar Dağlar Alişimin Kaşları Kare

Sarı Zeybek

Havada Bulut Yok

Kışlar Doldu Bugün

Atatürk'ün sevdiği şarkıları Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sitesi üzerinden MP3 FORMATINDA DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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10 Kasım ile ilgili şiirler!! Kısa, duygusal 2,3,4 kıtalık 10 Kasım şiirleri
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