Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve Türküler hangileri? İşte Atatürk'ün sevdiği şarkılar

Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve türküler, Gazi Mustafa Kemal'in ölmününün yıl dönümünde gündeme geldi. Atatürk'ün sevdiği şarkıların yer aldığı, toplamda 20 şarkıdan oluşan listeyi haberimizden görebilirsiniz. Müzeyyen Senar ve Safiye Ayla tarafından seslendirilen Türk sanat müziği şarkılarından oluşan albümü Youtube üzerinden dinleyebilirsiniz 84. ölüm yıl dönümde Atatürk'ü en sevdiği 10 şarkıyla anmak isteyenler için Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve Türküleri haberimizde derledik.
ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR
Yanık Ömer
Kırmızı Gülün Âli Var
Sobalarında Guru da Meşe Yanıyor Efem
Çökertmeden Çıktımda Halilim
Mehrali Bey Ağıtı
Ata Barı
Mızıka Çalındı Düğün mü Sandın
Köroğlu Solağı
Yanık Ömer
Dağlar Dağlar Alişimin Kaşları Kare
Sarı Zeybek
Havada Bulut Yok
Kışlar Doldu Bugün
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