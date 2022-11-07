10 Kasım ile ilgili şiirler! Kısa, duygusal 2,3, 4 kıtalık 10 Kasım şiirleri

10 Kasım şiirleri, bu yıl da okullarda düzenlenecek olan törenlerde okunacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 82 yıl önce 10 Kasım 1938'de, saat dokuzu beş geçe hayata veda etti. Bu anlamlı günün anısına 10 Kasım ile ilgili şiirler ve duygusal Atatürk sözlerini haberimizde derledik. İşte İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin törenlerde okyabileceği en anlamlı, kısa, duygusal 2,3, 4 kıtalık 10 Kasım şiirleri

KISA, 2 KITALIK VE 3 KITALIK 10 KASIM ŞİİRLERİ

BÜYÜK ATATÜRK'E

Binerken rıhtımdan, Bandırma vapuruna,

Tek düşüncendi senin; "Vatan, Millet, Sakarya".

Çakmak gibi gözlerin, dalarken ufuklara,

İlaç olacaktın milletin, kanayan yarasına.

Yarın çok geç olurdu, durma nedir bilmedin,

Erzurum'dan Sivas'a, yıldırım gibi geçtin.

Bağımsızlık ateşini, sen yaktın bu vatanda,

Kongrelerle başlayan, Kurtuluş Savaşı'nda.

Bizler Cumhuriyetini, taşıyacağız sonsuza,

Atam sen rahat uyu, aziz vatan toprağında.

Birkan Soylu

ATAMIZ ŞIIRI

O sabah güneş başkaydı

Sanki kimseye o eski sıcaklığını vermiyordu

İşte o sabah herkesin yüzü soluktu

Ağlıyorlardı...

O sabah 1938 sabahı

Saat tam dokuzu beş geçe

Ulusumuzu kurtaran ATAMIZ

Gözlerini kapattı, sonbahar yaprakları altında

Her şey o sabah oldu, işte o sabah

ATATÜRK ŞİİR

Kalbimde büyük sevgin.

Adın düşmez dilimden

İzinden yürüyorum,

"Türk'üm, doğruyum' derken

Sen büyük Türk, Atatürk!

Aydınlık bir ufuksun

Küçücük yüreğime,

Sığmayan gururumsun.

(Ülkü Duysak)

SEN VARSIN ATATÜRK'ÜM HER ŞEYIMIZDE

Bu gün yatağımdan hür kalkıyorsam

Ekmeğim ak suyum berraksa,

Ağaçlar çiçek açıyor

Topraklar ısınabiliyorsa,

Sesim gür çıkıyor

Özgür özgür bakabiliyorsam,

Sen varsın gözbebeklerimde

Sen varsın Atatürk'üm sen varsın.

Yazabiliyorsam gönlümce

Okuyabiliyorsam...

Kazabiliyorsam toprağımı

Gün ışığında çapa kürek elde,

Çalışabiliyorsam gece gündüz

Ekip biçebiliyorsam dileğimce,

Sen varsın yüreğimde

Sen varsın Atatürk'üm sen varsın.

(M. Esat Tozkoparan)

KURTULUŞ ÖNCÜLERİ İÇİN

Yan yana iki çocuk görsem

İşte Atatürk diyorum

Özgürlüğün toprağı uyanıyor

İçin için seviniyorum.

Koşuşan iki öğrenci görsem

İçimin güneşi ısınıyor

Yürüyen bir bakış gibi

Mustafa Kemal geliyor.

Kol kola iki işçi görsem

Ekmeğim çoğalıyor birden

Bir ışık düşüyor ortalığa

İşte Atatürk diyorum.

İşte Atatürk diyorum

İlk kuruluş öncüleri

Bir gül çağrısında hepsi

Bize uzanmış elleri.

(Mehmet KIYAT)

10 KASIM GELDİ İŞTE ŞİİRİ

10 Kasım geldi

Atam dünyaya gözlerini kapadı

Dünya onun peşinden ağladı

Tüm mendiller ıslandı

Atam şu an Ankara'da

Anıtkabir'de yatıyor

Bu gün Dolmabahçe'de

Dokuzu beş geçe öldü

O büyük bir liderdi

Dünyamızı kurtardı

Cumhuriyeti kurdu

Bizi korudu işte o bir lider

Biz onu severiz

Biliyoruz ki oda bizi sever

İşte on kasım

Atam dünyaya gözlerini kapattı

(Burak Çifçi )

ATATÜRK

Kalbimde büyük sevgin.

Adın düşmez dilimden

İzinden yürüyorum,

"Türk'üm, doğruyum' derken

Sen büyük Türk, Atatürk!

Aydınlık bir ufuksun

Küçücük yüreğime,

Sığmayan gururumsun.

(Ülkü Duysak)

ATATÜRK'Ü YİTİRMEDİK

Yıllar

Üst üste katlandıkça

Acımasız uzadıkça

Çelik mavisi gözlerinde

Her geçen gün

Işığını çoğalttıkça

Güzel vatanımızı

Kurtardığın anıldıkça

Seni yitirmedik ki

Dün olduğu gibi

Bugün de aramızdasın her an

Buna inan Ata'm

Yüzyıllar da geçse aradan

Sen her zaman anılan

Kutsal bir kahramansın.

(Süleyman APAYDIN)

ATATÜRK'Ü GÖRDÜM DÜŞÜMDE

Sizler yaşadıkça çocuklarım

Ben de yaşıyorum demek,

İşte aranızdayım Ahmetler, Mehmetler'le,

Sizler yaşadıkça çocuklarım

Elele

Yanınızdayım

Sizler yaşadıkça çocuklarım

Daha ferah içim,

Gök daha geniş denizler daha geniş,

Vatan ya vatan,

Vatan sonsuzluktan gelmiş

Sonsuzluğa açılan yol

Vatan siz.

Sizler yaşadıkça çocuklarım

Bilin ki

Ben de yaşarım,

Bir sevinç düştü mü içinize

Bir keder düştü mü içinize

Bilin ki

Aranızda ben varım.

A. Rıza Ergüven