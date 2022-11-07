10 Kasım ile ilgili şiirler! Kısa, duygusal 2,3, 4 kıtalık 10 Kasım şiirleri

10 Kasım şiirleri, bu yıl da okullarda düzenlenecek olan törenlerde okunacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 82 yıl önce 10 Kasım 1938'de, saat dokuzu beş geçe hayata veda etti. Bu anlamlı günün anısına 10 Kasım ile ilgili şiirler ve duygusal Atatürk sözlerini haberimizde derledik. İşte İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin törenlerde okyabileceği en anlamlı, kısa, duygusal 2,3, 4 kıtalık 10 Kasım şiirleri
KISA, 2 KITALIK VE 3 KITALIK 10 KASIM ŞİİRLERİ
BÜYÜK ATATÜRK'E
Binerken rıhtımdan, Bandırma vapuruna,
Tek düşüncendi senin; "Vatan, Millet, Sakarya".
Çakmak gibi gözlerin, dalarken ufuklara,
İlaç olacaktın milletin, kanayan yarasına.
Yarın çok geç olurdu, durma nedir bilmedin,
Erzurum'dan Sivas'a, yıldırım gibi geçtin.
Bağımsızlık ateşini, sen yaktın bu vatanda,
Kongrelerle başlayan, Kurtuluş Savaşı'nda.
Bizler Cumhuriyetini, taşıyacağız sonsuza,
Atam sen rahat uyu, aziz vatan toprağında.
Birkan Soylu
ATAMIZ ŞIIRI
O sabah güneş başkaydı
Sanki kimseye o eski sıcaklığını vermiyordu
İşte o sabah herkesin yüzü soluktu
Ağlıyorlardı...
O sabah 1938 sabahı
Saat tam dokuzu beş geçe
Ulusumuzu kurtaran ATAMIZ
Gözlerini kapattı, sonbahar yaprakları altında
Her şey o sabah oldu, işte o sabah
ATATÜRK ŞİİR
Kalbimde büyük sevgin.
Adın düşmez dilimden
İzinden yürüyorum,
"Türk'üm, doğruyum' derken
Sen büyük Türk, Atatürk!
Aydınlık bir ufuksun
Küçücük yüreğime,
Sığmayan gururumsun.
(Ülkü Duysak)
SEN VARSIN ATATÜRK'ÜM HER ŞEYIMIZDE
Bu gün yatağımdan hür kalkıyorsam
Ekmeğim ak suyum berraksa,
Ağaçlar çiçek açıyor
Topraklar ısınabiliyorsa,
Sesim gür çıkıyor
Özgür özgür bakabiliyorsam,
Sen varsın gözbebeklerimde
Sen varsın Atatürk'üm sen varsın.
Yazabiliyorsam gönlümce
Okuyabiliyorsam...
Kazabiliyorsam toprağımı
Gün ışığında çapa kürek elde,
Çalışabiliyorsam gece gündüz
Ekip biçebiliyorsam dileğimce,
Sen varsın yüreğimde
Sen varsın Atatürk'üm sen varsın.
(M. Esat Tozkoparan)
KURTULUŞ ÖNCÜLERİ İÇİN
Yan yana iki çocuk görsem
İşte Atatürk diyorum
Özgürlüğün toprağı uyanıyor
İçin için seviniyorum.
Koşuşan iki öğrenci görsem
İçimin güneşi ısınıyor
Yürüyen bir bakış gibi
Mustafa Kemal geliyor.
Kol kola iki işçi görsem
Ekmeğim çoğalıyor birden
Bir ışık düşüyor ortalığa
İşte Atatürk diyorum.
İşte Atatürk diyorum
İlk kuruluş öncüleri
Bir gül çağrısında hepsi
Bize uzanmış elleri.
(Mehmet KIYAT)
10 KASIM GELDİ İŞTE ŞİİRİ
10 Kasım geldi
Atam dünyaya gözlerini kapadı
Dünya onun peşinden ağladı
Tüm mendiller ıslandı
Atam şu an Ankara'da
Anıtkabir'de yatıyor
Bu gün Dolmabahçe'de
Dokuzu beş geçe öldü
O büyük bir liderdi
Dünyamızı kurtardı
Cumhuriyeti kurdu
Bizi korudu işte o bir lider
Biz onu severiz
Biliyoruz ki oda bizi sever
İşte on kasım
Atam dünyaya gözlerini kapattı
(Burak Çifçi )
ATATÜRK
Kalbimde büyük sevgin.
Adın düşmez dilimden
İzinden yürüyorum,
"Türk'üm, doğruyum' derken
Sen büyük Türk, Atatürk!
Aydınlık bir ufuksun
Küçücük yüreğime,
Sığmayan gururumsun.
(Ülkü Duysak)
ATATÜRK'Ü YİTİRMEDİK
Yıllar
Üst üste katlandıkça
Acımasız uzadıkça
Çelik mavisi gözlerinde
Her geçen gün
Işığını çoğalttıkça
Güzel vatanımızı
Kurtardığın anıldıkça
Seni yitirmedik ki
Dün olduğu gibi
Bugün de aramızdasın her an
Buna inan Ata'm
Yüzyıllar da geçse aradan
Sen her zaman anılan
Kutsal bir kahramansın.
(Süleyman APAYDIN)
ATATÜRK'Ü GÖRDÜM DÜŞÜMDE
Sizler yaşadıkça çocuklarım
Ben de yaşıyorum demek,
İşte aranızdayım Ahmetler, Mehmetler'le,
Sizler yaşadıkça çocuklarım
Elele
Yanınızdayım
Sizler yaşadıkça çocuklarım
Daha ferah içim,
Gök daha geniş denizler daha geniş,
Vatan ya vatan,
Vatan sonsuzluktan gelmiş
Sonsuzluğa açılan yol
Vatan siz.
Sizler yaşadıkça çocuklarım
Bilin ki
Ben de yaşarım,
Bir sevinç düştü mü içinize
Bir keder düştü mü içinize
Bilin ki
Aranızda ben varım.
A. Rıza Ergüven