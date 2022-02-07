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Avcılar D-100 Karayolu'nda zincirleme kaza

Avcılar'da D-100 Karayolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza sebebiyle yol bir süre kapandı.

DHA7 Şubat 2022 Pazartesi 10:01 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 10:02
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Kaza saat 08.15 sıralarında meydana geldi. Küçükçekmece'den Avcılar yönüne giden hafif ticari araç önünde giden bir kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan araca arkadan gelen bir otomobil çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Kazanın bildirilmesi üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçların çekilmesi ve tespitlerin yapılması nedeniyle D-100 karayolunda bir süre trafik durdu. İşlerine gitmek için sabah yola çıkanlar oluşan yoğunluk nedeniyle geç kalmaktan yakındı. Araçların çekilmesi ile yol trafiğe açıldı.

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