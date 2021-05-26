26 Mayıs 2021 Çarşamba 10:33 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 10:33

Bugünkü ay tutulması, ayın "Süper ay, Çiçek Ay ve Kanlı ay" gibi niteliklerini aynı anda görünür kılacak. Ay tutulması ile Ayın tüm bu niteliklerini aynı anda görünür kılınacak. Ay ve Güneş Tutulmaları Ay, Güneş ve Yer'in uzayda birbirlerine göre konuşlanmalarının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu gök olayının burçlara ve yeryüzü hareketlerine etkisi de birçok kişi tarafından blinmektedir. Peki, Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi?

AY TUTULMASI NE ZAMAN 2021?

Ay tutulması, bu yıl 26 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşecek. "Süper Çiçek Kanlı Ay" adı verilen gök olayı, bu yılın tek tam ay tutulması olacak.

Çarşamba günü ortaya çıkacak olan Kanlı Ay tutulması ile ay yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görünecek.

Ay tutulması dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana geliyor. Bu yılın tek tam ay tutulması olacak olan "Süper Çiçek Kanlı Ay" adı verilen gök olayı, yarın gece gerçekleşecek. Ülkemizden görülmeyecek olan "Kanlı Ay" olarak adlandıran tutulma; Kuzey Amerika'nın batı kesimleri, Meksika, Orta Amerika ülkeleri, Peru'nun batısı, Şili ve Arjantin'in güneyi ve diğer bazı ülkelerden izlenebilecek.

KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Milyonlarca kişinin ilgisini aynı anda gökyüzüne çeken Ay tutulması ile dünya tarihi doğa olayına tanık olacak. "Çiçek" olarak anılan "Süper Ay" görünümü ile, tutulma sırasında Ay'ın büründüğü kızıl renkten ötürü "Kanlı Ay" olarak adlandıran Ay tutulması ülkemizden görülmeyecek

Bu tutulmanın, Asya, Avustralya ve Pasifik Okyanusu kıtalarından gözlenebileceği bildirildi.

"Süper Çiçek Kanlı Ay" adı verilen gök olayı, bu yılın tek tam ay tutulması olacak. Gökbilimciler Ay tutulmasının Kuzey Amerika'nın batı kesimleri, Meksika, Orta Amerika ülkeleri, Peru'nun batısı, Şili ve Arjantin'in güneyi ile Avustralya'nın doğusu, Yeni Zelanda ve Pasifik Okyanusu'nun doğusundaki adalarda izlenebilecek.

AY TUTULMASI NEDİR VE NEDEN OLUR?

Tutulmalar çok eskiden beri bilinen gök olaylarıdır. Yer ve Ay, diğer gezegenler gibi Güneş'ten aldıkları ışınları yansıtarak kendilerini gösterirler. Ay, Yer çevresinde; Yer, Ay ile birlikte Güneş çevresinde yörünge hareketlerini yaparken Güneş'e dönük yüzleri aydınlık, öbür yüzleri karanlıktır ve karanlık tarafta uzayda birer gölge konisi oluştururlar. Ay, Yer'in gölge konisine girdiğinde Ay tutulması, Ay'ın gölge konisi Yer üzerine düştüğünde ise Güneş tutulması meydana gelir. Özetle, Ay ve Güneş Tutulmaları Ay, Güneş ve Yer'in uzayda birbirlerine göre konuşlanmalarının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.

KANLI AY NEDİR?

Tam Ay tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor.

Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.

SÜPER AY NEDİR?

Diğer yandan Ay'ın Dünya çevresindeki eliptik yörüngesinde Yerküre'ye en yakın olduğu "yerberi" konumundaki görünümüne "Süper Ay" deniliyor.

Bu görünüm, Ay'ın olağandan büyük göründüğü bir Dolunay halini tanımlıyor.

ÇİÇEK AY NEDİR?

"Çiçek Ay" adlandırması ise Kuzey Yarım Küre'de çiçeklerin açtığı bahar mevsiminde, mayıs ayında ortaya çıkan dolunayları tanımlamak için kullanılıyor.

Bugünkü tutulma, ayın tüm bu niteliklerini aynı anda görünür kılacak. Dünyanın farklı yerlerindeki insanlar bu gece gökyüzünde "Süper Çiçek Ay"ı seyrederken, Amerika'nın batısından Pasifik'in doğusuna kadarki bölgede yaşayan insanlar Ay'ın bu konumda tutulduğunu ve "Kanlı Ay" görünümüne büründüğünü gözlemleyecekler.