10 Temmuz 2020 Cuma 15:15 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 15:15

İstanbul’un en çok ziyaret edilen eserlerinden birisi olan Ayasofya her yıl milyonlarca ziyaretçi ağırlıyor. 86 yıldır müze statüsünde bulunan Ayasofya'nın tekrardan cami olarak ibadete açılması için Danıştay kararının bugün açıklanması bekleniyor. 2 Temmuz’daki duruşmada tarafları dinleyen Danıştay 10. Dairesi’nin kararını bugün açıklaması bekleniyor. Ayasofya'da bu sene 29 Mayıs İstanbul’un fetih yıl dönümünde 86 yıl sonra ilk defa ezan okundu. Peki Ayasofya neden müzeye çevrildi? Ayasofya neden müze oldu? İşte Ayasofya ile ilgili tüm merak edilen detaylar…

İstanbul’un Fethi'nin 567. yıl dönümü sonrası Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Ayasofya'nın tekrardan ibadete açılması için Danıştay kararı merakla bekleniyor. Daire, 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ederse, Ayasofya 86 yıl sonra yeniden cami olacak. İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre Danıştay’ın verdiği kararın 30 gün içerisinde yerine getirilmesi gerekiyor. Ayasofya neden müzeye çevrildi? Ayasofya neden müze oldu? gibi merak edilen soruların cevabını sizler için derledik...

AYASOFYA NE ZAMAN MÜZE OLDU?

1453’te camiye çevrilen Ayasofya birçok defa restore edildi. 1930 ile 1935 yılları arasındaki restorasyon çalışmaları nedeniyle halka kapatılan Ayasofya Bakanlar Kurulu’nun 1934 tarih ve 7/1589 sayılı kararıyla müzeye çevrildi.

AYASOFYA NEDEN MÜZEYE ÇEVRİLDİ?

Ayasofya 3 Kasım 1934’te, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkanlığındaki vekiller heyeti kararıyla müzeye çevrildi. Ayasofya muhtelif talep ve politik baskılara karşı müzeye çevrilmiştir. Tarih profesörü İlber Ortaylı'nın verdiği bilgilere göre; Ayasofya’nın müze haline getirilişinin arkasındaki dış siyasi baskıların varlığı veya etkinliği henüz bilinmiyor ama bu eser hiçbir dini cemaatin ayinine açılmamak kararıyla bir dönüşüm yaşamıştır. 1923'te cumhuriyetin ilanından sonra cami olarak kullanılmaya devam etse de, Ayasofya 1931'de kapatıldı. Ayasofya, Mustafa Kemal Atatürk'ün emri ve Bakanlar Kurulu kararı ile 1935 yılında müzeye dönüştürülmüştür. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği izin sonrası başlayan çalışmalar 15 yıl sürdü ve 1947'de tamamlandı.1996'da Dünya Anıtları İzleme listesine alınan Ayasofya'nın kubbesi ve minareleri, Dünya Anıtları Fonu'nun da desteğiyle 1997-2002 arasında restore edildi. Müze aynı zamanda UNESO Dünya Mirası listesinde.

AYASOFYA'DA İLK CUMA NAMAZI SEVİNCİ

Evliya Çelebi, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra Ayasofya'daki ilk cuma namazının sevincini "Evvela cuma gününde bütün gaziler hazır olup salalar okunup, müezzinler 'innallahe ve melaiketehu' ayetini hazin bir sesle okumaya başlayınca Akşemseddin Hazretleri,Sultan Mehmet'in koluna girip büyük bir saygı ile minbere çıkarıp yüksek sesle 'Alemlerin Rabb'ine hamdolsun' deyince büyük gazilere bir hal olup bir sevinç feryadı koptu." diyerek anlatır.

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