Ayasofya cuma mesajı: Ayasofya temalı resimli cuma mesajları

10 Temmuz 2020 Cuma 12:57 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 12:57

Müslümanlar için çok önemli bir yeri olan Ayasofya için Cuma gününün resimli mesajları bir arada arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. En güzel Ayasofya cuma mesajları haberimizde. Cuma günü, Müslümanlar için bayram niteliğinde bir gündür. Sevdiklerinize göndereceğiniz Ayasofya resimli Cuma mesajları ile günün anlam ve önemini hatırlatabilirsiniz. İslam aleminde çok özel bir yeri olan Cuma gününde Ayasofya temalı resimli cuma mesajları ile hayırlı cumalar dilekleri paylaşılıyor. İşte Ayasofya cuma mesajları: Ayasofya temalı resimli cuma mesajları...

Müslüman alemi olarak bayram saydığımız ve dua kapılarının açık olduğu bilinen Cuma günü yapılan ibadetler çok önemlidir. Özellikle Cuma günü içerisinde öyle bir vakit vardır ki Allah bu vakitte edilen duaları asla geri çevirmez. İşte en güzel Ayasofya cuma mesajları...

AYASOFYA CUMA MESAJLARI

1:5 -Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti. (Ya Rab!).

Hayırlı Cumalar

Bu önemli mabede müze kartla değil, abdestle girelim, namazımızı kılabilelim inşallah...

Gün gelecek temelinde olan ecdad canlanacak.

Ayasofya avlusu müslümanlarla dolacak. Hayırlı cumalar...

Ayasofya’nın kapılarıyla beraber ruhumuzu kilitlediler Ayasofya açılmalıdır Türk’ün bahtıyla beraber açılmalıdır. Hayırlı Cumalar

Ayasofya’yı kapalı tutmak, bu toprağın üstündeki 30 milyon ve altındaki 30 milyar Türk’ün semaları tutuşturan lanetine hedef olmaktır.” (Hitabeler, Necip Fazıl Kısakürek)

Hem bu kahraman milletin ebedî bir medar-ı şerefi ve Kur’an ve cihad hizmetinde dünyada pırlanta gibi pek büyük bir nişanı ve kılınçlarının pek büyük ve antika bir yadigârı olan Ayasofya Câmii. (Bediüzzaman Said Nursî)

Mahzun Ayasofya “Ulu mabed, neye hicrana büründün böyle, Fatih’in devrini bir nebzecik olsun söyle! Beş vakit loşluğunda saf saftık, Davetin vardı dün ezanlarda, Seni ey mabedim utansınlar, Kapayanlar da, açmayanlar da!” Arif Nihat Asya

Gençler! Bugün mü, yarın mı, bilemem; fakat Ayasofya açılacak! Öylesine açılacak ki, bu millete iyilik etmiş sanılan kötülerle, kötülük etmiş sanılan iyilerin gizli dosyaları da onun mahzenlerinde ele geçecek . (Necip Fazıl Kısakürek)

“Ayasofya’yı ibadete açacak olan partinin memlekette fevkalade itibarı yükselir. Hayrettir, bu bile kimseyi kıpırdatmamıştır. Akla aykırı bir şey. Kedinin kedilik yapmaması gibi bir şey. Ters bir şey, insan düşünürken idrak etmekte bocalıyor. Ayasofya yeniden cami olarak açılsın için her ne söylenen olursa milletin arzusuna tercüman olur.” Cahit Zarifoğlu, Mavera dergisi 1977

Ayasofya geçmişimizdir; Peygamber müjdesiyle fethi gerçekleştiren şerefli kumandan ve askerlerin bir hatırasıdır. Fethin sembolüdür. Hayırlı Cumalar

Şahzade, Laleli, Haseki Sultan...

Hepsinin üstünde Süleymaniye...

Süleymaniyeden, Ayasofyadan

Yollar iner dal dal Yenicamiye.

Yelken yelken, seren seren geiler;

Yamaçta, kıyıda, yolda Camiler,

Bu Horasan, mermer kurşun dağları

Omuzunda taşıdığı çağları.

Taşıyacak daha çağlar boyunca

Ve yer çekmeyecek, yere koyunca.

Yolları arkada bırakan hızla;

Kanatlarımızla, atlarımızla

Aşarken toprağı, taşı, denizi

Bu kurşun memeler emzirdi bizi

Arif Nihat Asya

Ayasofya ne zaman cami olacak? Danıştay'ın Ayasofya kararı açıklandı mı?