24 Temmuz 2020 Cuma 12:50 - Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 12:50

Ayasofya'ya nasıl gidildiğiyle ilgili araştırmalar sürerken kararın açıklanmasından sonra Ayasofya'nın yeniden cami olması milletçe sevinçle karşılandı. Dünyanın en eski katedrali olarak kabul edilen Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethiyle birlikte cami statüsüne geçmiştir. Yıllarca cami olarak ibadete açık olan Ayasofya 86 yıl önce müzeye çevrilmiştir. Bugün yeniden camii olan Ayasofya'yı görmek ve namaz kılmak isteyen heyecanlı kalabalık caminin avlusunu doldurdu. Bugün çok kalabalık olacağı için başka zaman Ayasofya'ya gitmek isteyenler ise şimdiden nasıl gidileceğini merak ediyor. Peki Ayasofya'ya nasıl gidilir? Ayasofya konumu ve toplu taşıma (Metro, tramway, İETT) yol tarifi.

Ayasofya'nın yeniden cami olması için açılan davanın sonuçlanmasının ardından bugün ilk cuma namazı kılınacak. 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya'ya gitmek isteyen vatandaşlar, cuma namazı için sınırlı alım olduğundan daha sonra gelmek için Ayasofya konumu ve toplu taşıma (Metro, tramway, İETT) yol tarifini araştırmaya koyuldu. İstanbul'un merkezi olarak bilinen At Meydanı olarak da bilinen Sultanahmet meydanında yer almaktadır. Eminönü ve Beyazıt Meydanlarından yürüyerek 10 dakikada gidilebilen Ayasofya'ya İstanbul'un Fatih ilçesindedir.

MARMARAY İLE AYASOFYA'YA NASIL GİDİLİR?

Marmaray ile Ayasofya'ya gelmek için Yenikapı istasyonuna gelmek gerekir. Yenikapı istasyonuna konumunuza göre farklı noktalardan ulaşabilirsiniz. İşte Yenikapı'ya ulaşabileceğiniz Marmaray istasyon durakları.1. Gebze 2. Darıca 3. Osmangazi 4. Fatih 5. Çayırova 6. Tuzla 7. İçmeler 8. Aydıntepe 9. Güzelyalı 10. Tersane 11. Kaynarca 12.Pendik 13. Yunus 14. Kartal 15. Başak 16. Atalar 17. Cevizli 18. Maltepe 19. Süreyya Plajı 20. İdealtepe 21. Küçükyalı 22. Bostancı 23. Suadiye 24. Erenköy 25. Göztepe 26. Feneryolu 27. Söğütlüçeşme 28. Ayrılıkçeşmesi 29. Üsküdar 30. Sirkeci 31. Yenikapı 32. Kazlıçeşme 33. Zeytinburnu 34. Yenimahalle 35. Bakırköy 36. Ataköy 37. Yeşilyurt 38. Yeşilköy 39. Florya Akvaryum 40. Florya 41. Küçükçekmece 42. Mustafa Kemal 43. Halkalı

OTOBÜS İLE AYSOFYA'YA NASIL GİDİLİR?

İETT otobüs hatları ile Ayasofya'ya ulaşmak için iki farklı güzergah kullanabilirsiniz. Konumunuza göre hangisi yakınsa Eminönü ve Aksaray İETT duraklarından birine gelerek oradan tramvay ile kolayca Ayasofya'ya geçebilirsiniz.

MARMARAY VE OTOBÜS KULLANARAK AYASOFYA'YA NASIL GİDİLİR?

Ayasofya, bulunduğu konum itibarı ile İstanbul'un merkezi noktasında yer almakta ve her tür araçla ulaşım sağlanmaktadır. Metro, vapur, tramvay, Marmaray metrobüs ve otobüsle Ayasofya'ya gitmek mümkündür.

AYASOFYA'NIN TARİHİ

Doğu Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'a yaptığı en büyük kilise olan Ayasofya, aynı yerde üç kez inşa edildi.

Yunanların hakim olduğu (MÖ 660-MS 73) Byzantium şehrinde, bugünkü Ayasofya'nun bulunduğu yere yapılan dini yapı, Roma İmparatoru Septimius Severus tarafından tahrip edildi.

Roma İmparatorluğu hakimiyetindeki şehirde, I. Konstantin'in oğlu II. Konstantin tarafından 360 yılında aynı yere inşa edilen yapı, Hagia Sophia (Kutsal Bilgelik) olarak isimlendirildi.

1. Ayasofya, Doğu Roma İmparatoru Arkadios'un eşi Evdokia'nın Ayasofya önüne gümüş kaplamalı bir heykelinin dikilmesi üzerine çıkan ayaklanmada, yapılışından 44 yıl sonra büyük ölçüde yıkıldı.

Arkadios'un ardından başa geçen İmparator II. Theodosios tarafından mimar Ruffinos'a yeniden yaptırılan Ayasofya, 415'te ibadete açıldı. 2. Ayasofya, 532'ye kadar şehrin en büyük kilisesi olarak varlığını devam ettirdi.

2. Ayasofya, I. Justinianus döneminde çıkan "Nika İsyanı" sırasında açılışından 117 yıl sonra 532'de yakılıp yıkıldı.

AYASOFYA 5 YILDA YENİDEN İNŞA EDİLDİ

Nika İsyanından 39 gün sonra I. Justinianus tarafından Ayasofya'nın inşasına yeniden başlandı.

Bugüne kadar gelen Ayasofya'nın 532 yılında başlayan inşası, 537 yılında tamamlandı.

Ayasofya'nın yapımını, dönemin ünlü bilim insanları fizikçi Miletli İsidoros ve Trallesli matematikçi Anthemius yönetti. İki baş mimar ile birlikte çalışan 100 mimar ve her mimarın emrinde 100 işçi, binanın yapımını 5 yıl 10 ay gibi kısa bir sürede tamamladı.

3. Ayasofya'nın yapımında ahşap malzeme yerine güçlü, çevre şartlarına ve ateşe dayanıklı olduğu için tuğla kullanıldı.

Ayasofya ne demek? Ayasofya'nın kelime anlamı