2 Ağustos 2021 Pazartesi 12:42 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 12:42

Antalya'da vahşice öldürülen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun Instagram'ı milyonlarca kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan günlerdir haber alınamıyordu. Antalya'da kaybolan genç kızın tecavüze uğrayıp sonrasında da katledildiği ortaya çıktı. Bu acı haber sonrası Azra ile ilgili ailesine başsağlığı dilemek isteyen vatandaşlar Azra Gülendam Haytaoğlu'nu instagram'da araştırdı. İşte Azra Gülendam Haytaoğlu Instagram hesabı ve korkunç cinayetin ayrıntıları...

Antalya'da 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi genç kızdan acı haber geldi. Antalya Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun tecavüz edildikten sonra korkunç bir şekilde öldürüldüğü ortaya çıktı.

Üniversiteli kıza evinde tecavüz edip boğarak öldüren ve banyoda 5 parçaya ayırıp valizle ormana gömdüğünü itiraf eden emlakçı Mustafa Murat Ayhan gözaltına alındı.

AZRA GÜLENDAM HAYTAOĞLU'NUN INSTAGRAM HESABI VAR MI?

Azra ile ilgili ailesine başsağlığı dilemek isteyen vatandaşlar Azra ve ailesini instagram'da araştırdı.

Antalya'da 5 gündür haber alınamayan gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun adına açılmış Instagram hesapları mevcut fakat Azra Gülendam Haytaoğlu'nun Instagram'da, Facebook'ta ve Twitter'da aktif bir hesabı bulunmamakta.

Instagramda en çok konuşulan arananlar arasına giren Azra Gülendam Haytaoğlu'nun kendisine ait açık bir hesabı olmadığı görüldü.



AZRA NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Olayla ilgili inceleme başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, genç kızın son olarak Konyaaltı ilçesindeki inşaat mühendisi ve emlak işiyle uğraşan M. M. A.'ya (48) ile görüştüğünü tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli ilk ifadesinde, "Önceden tanışmıştık. Geldi, birlikte yemek yedik, ardından gitti" dediği öğrenildi.

Bunun üzerine şüpheli serbest bırakıldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, MOBESE ve güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Görüntülerde M. M. A'nın evinden defalarca valizler çıktığını tespit eden ekipler, şüpheliyi tekrar gözaltına aldı. Çapraz sorgunun ardından cinayeti itiraf eden M. M. A.'nın 'Beraber yemek yiyip alkol aldık. Aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp parçalara böldüm. Kepez ilçesi Varsak'taki ormanlık alana gömdüm" dediği öğrenildi.

Cinayet itirafının ardından katil zanlısı, belirtilen adreste cesedin yerini gösterdi. Adrese giden ekipler, genç kızın cesedini parçalara bölünmüş halde buldu. Haytaoğlu'nun cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Cinayet zanlısı M. M. A.'nın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Azra Gülendam Haytaoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı?

Azra Gülendam Haytaoğlu'na ne oldu?