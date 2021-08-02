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Yaşam

Azra Gülendam Haytaoğlu kimdir? Azra Gülendam Haytaoğlu nereli, kaç yaşında?

Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan günlerdir haber alınamıyordu. Ailesi tarafından kayıp ilanı verilen ve günlerdir aranan genç kızdan acı haber geldi. Antalya'da kaybolan genç kızın tecavüze uğrayıp sonrasında da katledildiği ortaya çıktı. Peki Azra Gülendam Haytaoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte vahşice öldürülen genç kız hakkında merak edilenler...

2 Ağustos 2021 Pazartesi 12:19 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 12:19
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Azra Gülendam Haytaoğlu kimdir? Antalya'da 4 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi genç kızdan acı haber geldi. Antalya Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun tecavüz edildikten sonra korkunç bir şekilde öldürüldüğü ortaya çıktı. Peki Azra Gülendam Haytaoğlu kaç yaşındaydı? Azra Gülendam Haytaoğlu nereli? İşte kayıp genç kızın ölümü hakkında detaylı bilgi...

AZRA GÜLENDAM HAYTAOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Antalya'da kaybolan ve kendisinden 5 gündür haber alınamayan gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu henüz 21 yaşındaydı. Bir emlakçı tarafından tecavüze uğradıktan sonra vahşice öldürülen Azra Gülendam Haytaoğlu, Antalya'da üniversite öğrenimi görüyordu.

Azra Gülendam Haytaoğlu 21 yaşında ve Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümü öğrencisidir.

AZRA GÜLENDAM HAYTAOĞLU NERELİ?

Cansız bedenine bu sabah ulaşılan Azra Gülendam Haytaoğlu, Antalya'da ablasıyla birlikte yaşıyordu. korkunç bir cinayete kurban giden genç kızın ailesinin Adana'da yaşadığı öğrenildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğan Azra Gülendam Haytaoğlu, üniversite öğrenimi için geldiği Antalya'da ablasıyla birlikte yaşıyordu.

TECAVÜZ EDİP ÖLDÜRDÜKTEN SONRA 5 PARÇAYA BÖLMÜŞ!

Antalya'da 5 gündür haber alınamayan gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu (21) vahşice öldürülmüş olarak bulundu. Üniversiteli kıza evinde tecavüz edip boğarak öldüren ve banyoda 5 parçaya ayırıp valizle ormana gömen emlakçı Mustafa Murat Ayhan gözaltına alındı.

Genç kızın iş bulmak amacıyla davet edildiği bir emlakçının evinde öldürüldüğü ortaya çıktı. Şahsın evinin sokağındaki kameralarda yapılan incelemelerde bu buluşmadan bir süre sonra valiz taşıdığı ortaya çıktı.

Bunun üzerine şüpheli gözaltına alındı. Çapraz sorgu sonrası Ayhan, genç kızı boğarak öldürdüğünü anlattı.

Genç kızı öldüren katil M. Ayhan'ın ünlü bir emlakçı olduğu öğrenildi. Ayhan'ın genç kıza önce alkol verdiği, ardından tecavüz ettiği ve öldürerek vücudunu 5 parçaya bölerek bavula koyduğu öğrenildi.

Antalya Kepez'de ormanlık alanda bu parçaları gömdüğünü itiraf etti. Emniyet güçleri de olay yerine gittiğinde cesedi ortaya çıktı.

Üniversiteli kıza evinde tecavüz edip boğarak öldüren ve banyoda 5 parçaya ayırıp valizle ormana gömen emlakçı M.M.A. gözaltına alındı.

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun Instagram'ı var mı?

Azra Gülendam Haytaoğlu'na ne oldu?

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