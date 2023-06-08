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Babalar günü ne zaman 2023, hangi güne denk geliyor? Babalar günü nasıl ortaya çıktı?

Babalar Günü için geri sayım başladı. Babaların çocuklarının hayatlarına yaptıkları katkıyı takdir etmek amacıyla ortaya çıkmış, dünya çapında kutlanan bir gündür. İlk kez 19 Haziran 1910'da kutlanan Babalar Günü bu sene hangi güne denk geliyor? Babalar Günü nasıl ortaya çıktı?

8 Haziran 2023 Perşembe 11:35 - Güncelleme:
Babalar günü ne zaman 2023, hangi güne denk geliyor? Babalar günü nasıl ortaya çıktı?
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Babalar günü, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de Haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanıyor. Babalar Günü ilk kez 1910'da Washington'sa kutlanmıştır. Peki Babalar günü ne zaman 2023, hangi güne denk geliyor? Babalar günü nasıl ortaya çıktı? İşte detaylar

BABALAR GUNU NE ZAMAN 2023?

Her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü, bu yıl 18 Haziran Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

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