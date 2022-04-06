İSTANBUL 16°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2022 Çarşamba / 5 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7461
  • EURO
    16,0926
  • ALTIN
    913.776
  • BIST100
    2316.4
Güncel

Bakan Çavuşoğlu Brüksel'de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6-7 Nisan'da gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e geldi.

IHA6 Nisan 2022 Çarşamba 17:44 - Güncelleme: 6 Nisan 2022 Çarşamba 17:45
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6-7 Nisan'da düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi. Brüksel ziyaretine dair Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, "Ukrayna'daki savaşı ve güncel küresel gelişmeleri ele alacağımız NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere Brüksel'deyiz" ifadelerini kullandı.

NATO Dışişleri Bakanları, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını ele alacak ve Ukrayna'nın kendisini savunması için tanksavar silahlar, hava savunma sistemleri ve diğer teçhizatın yanı sıra insani ve mali yardım konusunu görüşecek. NATO Dışişleri Bakanlarına Ukrayna, Finlandiya, İsveç, Gürcistan, Avrupa Birliği'nden ve NATO'nun Asya-Pasifik ortakları Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'den isimler de katılacak.

  • Bakan Çavuşoğlu
  • Brüksel
  • NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.